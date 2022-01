Hoa hậu Tuyết Nga bị gắn mác “người đẹp đi hát” và cái kết gây ngỡ ngàng

Tuyết Nga khẳng định thực lực ca hát trong năm 2021 và hứa hẹn bùng nổ trong năm 2022.

Năm 2019, Tuyết Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Singapore. Trước đó, cô từng lọt vào Top 10 dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2017. Với kỹ năng âm nhạc tốt cùng danh tiếng từ danh hiệu Hoa hậu, Tuyết Nga bắt đầu đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc. Trong năm 2019 và 2020, cô phát hành MV Nhan sắc, Đóa sen Việt, Inh Lả Ơi, Duyên hẹn, Đừng nói dối nữa...

Bên cạnh đó, Tuyết Nga cũng xuất hiện trên nhiều chương trình âm nhạc, để lại ấn tượng qua khả năng làm chủ sân khấu. Riêng trong phần thi tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vào năm 2020, chân dài 9x đã đạt điểm gần như tuyệt đối là 9,8 điểm.

Tuyết Nga nỗ lực để thoát khỏi danh xưng "người đẹp đi hát"

Không ngừng khẳng định thực lực của mình trước công chúng và giới chuyên môn, song, Tuyết Nga vẫn không thoát khỏi định kiến "người đẹp đi hát". Không ít khán giả đánh giá cao tài năng của Tuyết Nga, nhưng vẫn chỉ nghĩ nữ nghệ sĩ đơn giản là một mỹ nhân có khả năng ca hát tốt, chứ chưa xem cô là một ca sĩ đích thực.

Tuyết Nga chia sẻ: “Đối với tôi, danh xưng nào cũng rất quý giá. Danh xưng hoa hậu đối với tất cả phụ nữ Việt Nam đều thích, đều mơ ước. Khi đạt được ngôi vị danh giá này, tôi cảm thấy vinh dự. Còn với danh xưng ca sĩ, đó là điều quý giá vô cùng vì tôi rất vất vả, đầu tư công sức học hành, trải chuốt mới có ngày hôm nay, Khi mọi người gọi tôi là hoa hậu, ca sĩ Tuyết Nga, nghĩa là mọi người trân trọng và công nhận tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Mặc cho những quan điểm trái chiều, Tuyết Nga vẫn âm thầm cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cô tự thực hiện show thời trang mang tên Nét Việt kết hợp với nhà thiết kế Thạch Linh vào cuối năm 2019, tạo tiếng vang trong làng thời trang Việt Nam. Từ trước đến nay, Tuyết Nga là Hoa hậu hiếm hoi của Việt Nam dám tự mình đứng ra tổ chức một chương trình thời trang.

Về mảng âm nhạc, năm 2021 đối với Tuyết Nga là một quãng thời gian khó quên. Dù phải đi cách ly tập trung vì là F1, nhưng cô vẫn tranh thủ tung 3 sản phẩm âm nhạc.

Tháng 4/2021, Tuyết Nga mở màn bằng ca khúc Tự hào xứ Thanh, kết hợp cùng Anh Thơ, do Hoàng Hồng Ngọc sáng tác với những ca từ thể hiện tình cảm yêu mến đối với đất Thanh Hóa. 4 tháng sau, Tuyết Nga tái xuất cùng bài hát Khoảng cách do Nguyễn Tùng sáng tác. Người đẹp gây ấn tượng với hình tượng mới táo bạo, cao ngạo, lạnh lùng và dám yêu dám hận. Đến tháng 12, người đẹp lột xác một lần nữa cùng sản phẩm âm nhạc Chờ anh nơi thềm trăng. Ca khúc do Lê Anh Thủy sáng tác năm 2019 dựa trên chuyện tình cảm thật của Tuyết Nga.

Tuyết Nga hăng say cống hiến cho nghệ thuật

Từ bước đệm năm 2021, Tuyết Nga đã sẵn sàng cho năm 2022 tái xuất hoành tráng. Bước sang tuổi 31, Tuyết Nga có nhiều kế hoạch phát triển sự nghiệp hơn. Cô sắp cho ra mắt chuỗi sản phẩm âm nhạc mới được chuẩn bị trong vòng 3 năm, bao gồm CD tuyển tập các ca khúc ballad do chính cô thực hiện. Tuyết Nga cho biết sẽ tập trung vào thể loại nhạc nhẹ, những bài hát có ca từ ý nghĩa và phù hợp với chất giọng.

Ngoài ca hát, Tuyết Nga tiếp tục dành thời gian cho kinh doanh thời trang. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thời gian qua, nữ nghệ sĩ không quá phô trương mà âm thầm chuẩn bị cho mảng kinh doanh của mình trước khi chính thức ra mắt vào khoảng tháng 2 và 3/2022.

