Hoa hậu Phạm Lan Anh hóa tiểu thư đài các trong bộ ảnh cưỡi ngựa thu hút khán giả

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 20:27 PM (GMT+7)

Nàng Hậu gây ấn tượng với nhan sắc của mình.

Trong các tên tuổi nàng Hậu nổi đình đám ở Việt Nam, không thể không nhắc đến Hoa hậu Du lịch Phạm Lan Anh. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn là người đẹp tài sắc vẹn toàn điển hình của thời đại mới với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi thạc sĩ kinh tế ở Tokyo (Nhật Bản).

Mới đây, Hoa hậu Du lịch châu Á 2019 đã tung bộ ảnh thời trang mới với tạo hình quý tộc bên những chú ngựa thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với set đồ kẻ caro cổ điển cùng phụ kiện nón đội, cô hoá thân vào vai một tiểu thư đài các có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần duyên dáng, yểu điệu. Người đẹp vẫn tiếp tục phong cách này khi diện trang phục tập cưỡi ngựa khá cổ điển tại trường đua ngựa với áo thun bó, nón bảo hiểm rất quyến rũ. Và Phạm Lan Anh tiếp tục chứng tỏ phong thái quý cô của mình khi diện chiếc dạ hội trắng cực kỳ gợi cảm. Trong bộ ảnh này, Phạm Lan Anh đã xây dựng hình ảnh một quý cô vừa duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng vừa gợi cảm sexy khó cưỡng.

Phạm Lan Anh chia sẻ, cô thực hiện bộ ảnh này vì gần đây cô thường tập bộ môn thể thao cưỡi ngựa trở lại. Trước đây, khi Covid-19 chưa bùng phát trên toàn thế giới, Phạm Lan Anh làm nghiên cứu sinh tại Thuỵ Điển, khi đó cô thường tập môn thể thao cưỡi ngựa và rất say mê bộ môn này. “Ở Thuỵ Điển, tôi rất thích ngắm nhìn mọi người cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên cùng nhau. Quang cảnh đó vô cùng yên bình và thơ mộng. Khi trở về Việt Nam, thi thoảng tôi đi tập cưỡi ngựa cho đỡ nhớ. Mỗi khi buồn, stress, ngồi trên lưng ngựa chạy một vòng sẽ thấy tâm tư thoải mái hơn, dễ chịu hơn”- Hoa hậu chia sẻ.

Cô cũng kể rằng, khi về Việt Nam do bộ môn thể thao này không được phổ biến nên cô cũng phải tìm hiểu một thời gian mới tìm được địa chỉ học cưỡi ngựa mình yêu thích. “Tôi rất thích bộ môn thể thao này, gần gũi với thiên nhiên, động vật và cảm nhận sự phóng khoáng rất tuyệt vời. Đây là bộ môn thể thao rất tốt cho sức khỏe tinh thần”. Tuy nhiên, Hoa hậu cũng cho biết đây là bộ môn cũng không dễ chinh phục: “Tôi cũng đã từng rất sợ lũ ngựa hồi đầu tiên tập ở Iceland và Croatia. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác đó, chúng là ngựa Âu nên cực kỳ to lớn khiến tôi bị… choáng. Muốn tập được bộ môn này, bạn phải thực sự yêu thích, cảm hứng và yêu quý những chú ngựa”.

Phạm Lan Anh cho biết, cho đến thời điểm này cô đã thực sự… quen với nếp sinh hoạt, đời sống tại Việt Nam. Sau rất nhiều năm sống ở nước ngoài và bất ngờ “mắc kẹt” tại Việt Nam khi ghé qua thăm nhà trong thời gian vẫn đang học tập tại Thuỵ Điển, thì Phạm Lan Anh cũng mất một khoảng thời gian để có thể hoà nhập với cuộc sống tại Việt Nam. Cô cũng dần quen thuộc trở lại với đời sống làng giải trí Việt và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Việt trong nỗ lực kích cầu du lịch nội địa của cả nước.

Vừa qua, cô đã tham gia một số dự án quảng bá du lịch phi lợi nhuận ở vùng cao Tây Bắc nhằm giúp đỡ kích cầu du lịch cho một số vùng khó khăn. Bên cạnh đó, Phạm Lan Anh phát triển các kế hoạch kinh doanh riêng và dành thời gian để trở lại với một số bộ môn thể thao mình yêu thích như môn cưỡi ngựa, bắn cung…

Tôi thực sự yêu thích cuộc sống ở quê hương mình, bình yên và được gần gũi gia đình, người thân, làm được nhiều việc mình thích. Tôi mong mình sẽ có thể tìm được một ý trung nhân nữa là tôi thật sự hài lòng với việc trở về bất đắc dĩ mà tuyệt vời này”.

Người đẹp tiết lộ, hiện tại cô vẫn đang độc thân và mong ước một tình duyên đẹp.

