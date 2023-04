Hình thể vạm vỡ của nam chính người Mỹ quay phim ở Việt Nam

A Tourist's Guide to Love (Hành trình tình yêu của một du khách) - bộ phim Hollywood với bối cảnh quay tại Việt Nam - đang là sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Bộ phim mang hình ảnh một Việt Nam hùng vĩ, một đất nước đẹp không có lời nào diễn tả, theo miêu tả của đa số người xem, vươn tầm thế giới. Cùng với bối cảnh, ngoại hình của cặp diễn viên chính cũng là chủ đề được nhiều người chú ý. Nam chính của A Tourist's Guide to Love là Scott Ly, nam diễn viên có nguồn gốc Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

Trong phim, Scott Ly vào vai nhân vật tên Sinh - chàng trai làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đồng hành cùng Amanda (Rachael Leigh Cook thủ vai) trong chuyến đi "chữa lành" tâm hồn ở Việt Nam. Đây là vai diễn có nhiều tính mới mẻ, giúp Scott Ly thể hiện được khả năng nói tiếng Việt trôi chảy với đài từ tốt. Ngoài ra, anh nhận được nhiều lời khen với gương mặt góc cạnh, vóc dáng cân đối, khoẻ khoắn.

Chia sẻ với Men's Health, Scott Ly cho biết để có ngoại hình đúng với nhân vật là chàng trai gốc Việt, anh đã phải giảm 22 kg trong vòng 4 tháng. "Đây là vai diễn quan trọng mà tôi ao ước có được sau nhiều năm. Ngay sau khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ mình phải có kế hoạch giảm cân để giống với tạo hình nhân vật nhất có thể", Scott Ly nói.

Mỗi khi thức dậy, Scott Ly uống một ly cà phê không đường và không ăn thêm gì. Sau đó, anh bắt đầu các bài tập giãn cơ giúp máu trong cơ thể lưu thông tốt. Nam diễn viên chú trọng nâng tạ từ nặng đến nhẹ. Cuối cùng, anh kết thúc buổi tập bằng việc tập cơ bụng.

Ngoài việc tập thể dục đều đặn, Scott Ly cắt giảm khẩu phần ăn. Nam diễn viên chỉ ăn cá ngừ đóng hộp, rau bina và trứng. Thỉnh thoảng, anh ăn một phần nhỏ gà nướng. Trong hành trình 4 tháng, Scott Ly luôn phải cố gắng duy trì suy nghĩ rằng không được đi lệch mục tiêu đã đề ra. Nam diễn viên cho rằng mỗi khi đặt ra một cái đích nào cần tới, mỗi người nên tập trung huấn luyện bộ não của chính mình.

Hiện tại, ngoài đam mê về diễn xuất, Scott Ly có tình yêu lớn với thể thao. Anh là chủ một phòng tập thể hình tại Mỹ. Nam diễn viên hy vọng trong tương lai có cơ hội nhận những vai diễn là vận động viên.

Trước khi ghi dấu ấn với vai nam chính trong A Tourist's Guide to Love, Scott Ly góp mặt trong nhiều dự án như Criminal Minds: Beyond Borders và Animal Kingdom, FBI's Most Wanted, Bones, Criminal Minds.

