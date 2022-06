HH Thùy Tiên và dàn TikToker triệu view diễu hành trên xe buýt 2 tầng truyền thông điệp ý nghĩa

Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Lynk Lee, TikToker Ty Lê và VJ Dustin Phúc Nguyễn truyền thông điệp về cộng đồng LGBTQIA+.

Mới đây, chiếc xe buýt 2 tầng được sơn màu rực rỡ chạy khắp các nẻo đường ở TP.HCM thu hút sự chú ý của công chúng. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, ca sĩ Lynk Lee, VJ Dustin Phúc Nguyễn và nghệ sĩ make-up Quang Lê cùng chung tay truyền cảm hứng tích cực về cộng đồng LGBTQIA+ đến khán giả trong cả nước.

Theo đó, để tôn vinh và trao quyền tự do thể hiện chính mình cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexuals, Transgender, Queer, Intersex, Asexual+) nhân dịp Tháng Tự Hào 2022, mạng xã hội TikTok đã khởi động chiến dịch toàn cầu "TikTok Pride" với hashtag Tự Hào Đa Sắc. Nền tảng mạng nổi tiếng mong muốn mọi người tự tin chia sẻ câu chuyện của chính mình, cũng như kết nối, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau.

Xe bus diễu hành truyền thông điệp của Tháng Tự Hào 2022

Bà Trang Nguyễn, đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ: "TikTok vui mừng và vinh dự được trở thành một phần trên hành trình thể hiện niềm Tự Hào Đa Sắc của cộng đồng LGBTQIA+. Tại đây, mọi người đều có được những trải nghiệm đáng giá, học cách hỗ trợ những người khác và biết trân trọng hành trình của mỗi cá nhân trong việc thể hiện niềm Tự Hào Đa Sắc. Đầu năm nay, TikTok đã cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng để định nghĩa rõ hơn các hệ tư tưởng bị cấm trên nền tảng, bao gồm "deadnaming" (gọi tên cũ của người chuyển giới), "misgendering" (gọi sai giới tính) hoặc "misogyny" (kỳ thị nữ giới) cũng như xóa bỏ các nội dung hỗ trợ hoặc quảng bá các Liệu pháp chuyển đổi hay chữa trị đồng tính".

Là VJ, người dẫn chương trình, Dustin Phúc Nguyễn gây ấn tượng với việc sản xuất nhiều show nổi tiếng trên đa nền tảng như Dustin on the go, Bar Stories, Love Is Blind... Năm 2021, nam VJ được YouTube vinh danh là một trong top 4 nhà sáng tạo nội dung thuộc cộng đồng LGBTQ+ khu vực Đông Nam Á. Dustin Phúc Nguyễn công khai là người đồng tính trên sóng truyền hình quốc gia vào năm 2019. "Dù không được đi diễu hành như các quốc gia khác nhưng việc đi diễu hành trên xe bus với tôi đã là một niềm hạnh phúc rồi. Tôi sẽ nhớ mãi điều này", Dustin Phúc Nguyễn bày tỏ.

Bên cạnh Dustin Phúc Nguyễn, nghệ sĩ make-up Ty Lê, ca sĩ Lynk Lee, hai người mẫu Trang Bùi và An Vy cũng là đại diện nổi bật của cộng đồng LGBTQ+ Việt Nam. Người mẫu chuyển giới An Vi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tiết lộ bản thân từng đi vận động quyền và luật dành cho người chuyển giới, hôn nhân đồng tính vào những năm 2014 - 2015.

