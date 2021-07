Hé lộ lý do cha đẻ loạt ca khúc “Không tên” dùng các con số đặt tên

"Chân dung cuộc tình" mùa 5 lên sóng tập đầu tiên với nhạc sĩ của những chuyện tình không tên.

"Chân dung cuộc tình" hội ngộ khán giả ở mùa 5 với những đêm nhạc đong đầy cảm xúc và những câu chuyện đời, chuyện tình của 5 nhạc sĩ: Vũ Thành An, Nguyên Sa, Hà Phương, Mặc Thế Nhân, Song Ngọc. Tập đầu tiên của chương trình với sự dẫn dắt của MC Quỳnh Hoa đưa khán giả bước vào với những tình khúc gắn liền của người nhạc sĩ tài hoa Vũ Thành An.

Cố nhạc sĩ Vũ Thành An.

Những bản tình ca ra đời từ những câu chuyện có thật, những “chuyện tình không tên” để từ đó ra đời những bài không tên bất hủ. Những “bóng hồng” đi qua cuộc đời cố nhạc sĩ Vũ Thành An, bí ẩn đằng sau những tuyệt tác sẽ được nữ ca sĩ Nhật Hạ và biên tập, nhà báo Minh Đức kể với khán giả.

Ca sĩ Nhật Hạ.

Nhật Hạ tiết lộ, cô nghe nhạc của Vũ Thành An từ lúc còn nhỏ, mãi đến năm 1981 cô mới gặp người nhạc sĩ ngoài đời. Ngoài câu chuyện về những bài hát, nghệ thuật, Vũ Thành An còn tâm tình nhiều về cuộc đời, xoay quanh những sóng gió qua những bài không tên.

Ca sĩ Nhật Hạ kể: “Những bài không tên mang nội dung gần với đời thực đó là câu chuyện em đi lấy chồng, tôi nghèo khó, tình nhân chung tay xây dựng cuộc đời, hoặc sự đau lòng vì không giữ được người yêu, những câu chuyện muôn thuở… rất đời. Tiếp xúc mới thấy anh nói như thế nào thì viết như thế đấy. Anh trải đầy tâm trạng, nỗi niềm trong từng câu chữ, lời nhạc. Tôi hỏi vì sao anh ấy yêu nhiều thế, đau khổ vì nhiều người, anh ấy cười hiền lành bảo bản thân dễ rung động, dễ yêu nhưng lại không dễ quên. Anh ấy yêu rồi không thành nhưng không quên, tiếp tục để đó trong một ngăn trái tim và đi yêu người khác”.

Sách nhạc "Những bài không tên" của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Nhạc sĩ Vũ Thành An đặt những con số cho các bài hát, vì chuyện tình của ông thường luôn dang dở. Ông yêu say đắm những cô gái xinh đẹp, giàu có nhưng ông mặc cảm vì mình trắng tay, chuyện tình của họ không đến được với nhau. Ca sĩ Nhật Hạ bộc bạch: “Ví dụ như Mai của Quốc Dũng, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng muốn đặt tên của những người con gái ấy làm tên bài hát nhưng sau đó anh nghĩ rằng không nên và quyết định đặt cho một loạt bài là Không Tên. Anh sợ làm phiền đến đời sống của người ta. Nhưng khi đặt tên bằng các con số, bài hát vô tình khiến công chúng chú ý, và yêu ảnh nhiều hơn. Bài không tên nghe rất tò mò, không trùng với bất kì bài nhạc nào”.

Âm nhạc Vũ Thành An mang đầy góc khuất, ở "Bài không tên số 3" và "Bài không tên số 7" do Yến Xuân và Thu Trang trình bày đã đưa người xem "lần theo bóng tối, tìm chút ánh sáng" cho những câu chuyện tình của ông. "Bài không tên số 3" là một mối tình rất đẹp không thành, ông dễ rung động với rất nhiều bóng hồng. Nhà báo, biên tập Minh Đức cũng chia sẻ, có những bài nhạc sĩ Vũ Thanh An viết như vậy, nhưng mãi đến sau này cuộc đời thử thách bao gian nan, hoạn nạn thì ông mới hiểu những gì viết ra.

Trong suốt hàng chục năm sáng tác, nhạc tình Vũ Thành An là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe.

Sau đó có "Đời đá vàng" (Bài không tên số 40) ra đời làm xao xuyến tâm hồn người nghe nhạc, là một cái nhìn triết lý mới của Vũ Thành An. Trong chương trình, hai ca khúc nổi tiếng "Bài không tên cuối cùng" và "Đời đá vàng" sẽ được hai nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân và Nam Cường gửi đến khán giả.

Vũ Thành An sinh tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình vào Nam và theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1965, ông viết Tình khúc thứ nhất và nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay đó. Những năm tiếp theo, ông viết nhiều bài không tên khác. Năm 1969 ông lập gia đình. Cũng trong năm đó, Vũ Thành An phát hành tập nhạc Những bài không tên. Các tác phẩm của ông rất được yêu thích. Người ta có thể nghe tại gần như hầu hết các quán cà phê Sài Gòn và những thành phố lớn khác, trên sóng phát thanh. Ông cùng với Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương tạo thành một lớp nhạc sĩ mới đầy tài năng.

Chương trình "Chân dung cuộc tình", nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ được phát sóng vào 21h00 thứ tư ngày 7/7/2021 trên kênh THVL1.

