Hari Won nói về cuộc sống hôn nhân với Trấn Thành: "Chúng tôi thức cả đêm chỉ để nói chuyện”

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi là khách mời trong cuộc phỏng vấn cho một kênh YouTube tại Hàn Quốc với tiêu đề "How Hari Won became an iconic star in Vietnam". Giọng ca "Hương đêm bay xa" diện trang phục đen thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng và đặc biệt thu hút bởi thần thái và cách nói chuyện tự tin, thông minh và dí dỏm.

Hari Won trả lời phỏng vấn trên một kênh YouTube ở Hàn

Trong buổi trò chuyện kéo dài hơn 8 phút, giọng ca "Như anh đã mong chờ" có những chia sẻ gây chú ý về hôn nhân, chặng đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

"Ôi, chồng tôi", Hari Won cười lớn và gọi Trấn Thành đầy yêu thương khi nhìn thấy hình ảnh của anh. Nữ MC tự hào giới thiệu cả hai đều là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam nhưng chồng luôn xếp hạng cao hơn. Cặp đôi có sự thấu hiểu và rất hòa hợp với nhau trong cả đời sống thường ngày lẫn công việc.

Cô và Trấn Thành có hôn nhân hạnh phúc

“Chúng tôi có thể thức cả đêm chỉ để nói chuyện với nhau. Bố mẹ tôi là người Việt Nam và Hàn Quốc. Và chồng của tôi cũng là người Việt Nam", ánh mắt Hari Won ngập tràn hạnh phúc khi nói về ông xã. Chính điều đó đã ảnh hưởng tốt đến từng thành viên và cô muốn chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc của mình đến với tất cả mọi người. Nữ ca sĩ cũng muốn dành thật nhiều thời gian cho người thân: “Đối với tôi, gia đình là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối”.

Hari Won tự hào nói thêm về gia đình: “Chúng tôi là một gia đình đa văn hóa. Tôi là người Hàn Quốc và chồng tôi là người Việt Nam. Gia đình chồng tôi là người Việt nhưng bố anh ấy là người gốc Hoa. Em gái của anh ấy cũng đã kết hôn với một người đến từ Hồng Kông. Vì vậy, khi đoàn tụ trong những ngày lễ, chúng tôi nói tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy rất vui".

Thời gian gần đây, cô vướng nghi vấn mang bầu nhưng đã lên tiếng phủ nhận.

Hari Won trong chương trình "Cuộc đua kỳ thú"

Nói về chặng đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, MC, diễn viên, bà xã Trấn Thành cho hay đó là một chặng hành trình dài, với nhiều cột mốc đáng nhớ. Trong số đó không thể không nhắc đến quãng thời gian cô tham gia "Cuộc đua kỳ thú". Người đẹp 8X cho biết, bản thân nhận được lời mời thử sức thông qua một người bạn và được công chúng chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình này. Sau đó, cô ra mắt MV, đi hát.

Trong suốt gần 7 năm về chung nhà, cả hai gặp không ít thị phi, lời đồn không đáng có nhưng luôn "nắm tay nhau" cho đến thời điểm hiện tại. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các buổi gặp gỡ bạn bè và các sự kiện giải trí. Những cử chỉ tình tứ, lời nói ngọt ngào giữa chốn đông người phần nào khẳng định hôn nhân hạnh phúc của cả hai. Nếu Hari Won đang tất bật với những dự án riêng và ra mắt MV ca nhạc thì Trấn Thành đang rất thành công với những vai trò khác nhau như MC, đạo diễn,... Tác phẩm điện ảnh "Nhà bà Nữ" của anh đạt hơn 420 tỷ sau 22 ngày công chiếu.

