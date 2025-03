Hành trình sinh tồn khiến cả thế giới kinh ngạc

Từ một dự án hoạt hình độc lập của đạo diễn vô danh, Flow (Tựa Việt: Lạc trôi) bất ngờ vươn lên như một hiện tượng của năm.

Tác phẩm gây chú ý khi đánh bại nhiều cái tên đình đám như Inside Out 2 hay The Wild Robot để giành chiến thắng lịch sử tại Oscar 2025 ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Đây cũng là lần đầu một bộ phim từ Latvia giành được tượng vàng từ giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Flow vượt nhiều đối thủ để thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar 2025.

Hành trình hậu tận thế

Flow đưa người xem bước vào một thế giới hậu tận thế. Lúc này, nền văn minh nhân loại gần như bị xóa sổ sau một trận lụt thảm khốc, xung quanh chỉ còn là những tàn tích chìm trong nước.

Nhân vật chính là chú mèo mun nhút nhát, sống cô độc trong rừng. Sau khi ngôi nhà thân yêu bị nước lũ cuốn trôi, cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn, lên một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu hành trình lênh đênh trên biển.

Trên đường, chú mèo gặp gỡ và kết bạn với nhiều loài động vật khác: Một chú chó, một con chuột lang, một con vượn cáo và một chú chim thư ký. Bỏ qua những khác biệt về tính cách, cả nhóm phải học cách hợp tác để vượt qua những thử thách khắc nghiệt trên hành trình sinh tồn.

Đây là dự án tâm huyết của Gints Zilbalodis - người đảm nhận nhiều vai trò từ đạo diễn, đồng biên kịch, sản xuất, quay phim, biên tập đến cả phần âm nhạc.

Điểm đặc sắc của Flow là phim không có lời thoại. Thay vào đó, Gints Zilbalodis khéo léo sử dụng hình ảnh, âm thanh để kể chuyện. Ngay từ những cảnh mở đầu, tác phẩm đã tạo ấn tượng mạnh với hình ảnh khu rừng ngập nước.

Đội ngũ làm phim mất hơn năm năm để hoàn thiện từng chi tiết, từ chuyển động của lông thú đến cách ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn và giàu cảm xúc cho người xem.

Mỗi khung hình trong phim đều được chăm chút tỉ mỉ, từ ánh nắng lấp lánh, những khu rừng rậm rạp đến bầu trời bao la. Nhịp phim chậm rãi và không gấp gáp, giúp người xem từ tốn đắm chìm trong bầu không khí huyền ảo của thế giới trong phim.

Một vài hình ảnh trong phim.

Phần âm nhạc do chính Zilbalodis sáng tác cùng Rihards Zalupe cũng là yếu tố quan trọng, giúp dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng phân đoạn. Những giai điệu du dương và đầy chất thơ tạo nên không gian sâu lắng, làm tăng sự tinh tế và chiều sâu cho các cảnh quay.

Đó là lý do phim không có lời thoại, nhưng khán giả vẫn dễ dàng cảm nhận được sự cô đơn của chú mèo, niềm vui khi tìm thấy bạn đồng hành, hay nỗi sợ hãi trước những cơn sóng dữ.

Thông điệp ý nghĩa

Flow cũng cài cắm những ẩn dụ sâu sắc. Hành trình lênh đênh trên biển của nhóm bạn gợi nhớ câu chuyện về con tàu Noah trong Kinh Thánh. Hình ảnh thành phố dần chìm trong nước càng làm nổi bật ý nghĩa về sự cứu rỗi lẫn khát vọng sinh tồn.

Cuộc phiêu lưu cũng giúp các nhân vật trưởng thành và gắn kết với nhau hơn. Qua từng biến cố, chú mèo phải vượt qua nỗi sợ nước bẩm sinh, đồng thời học cách tin tưởng và chung sống với những người bạn đồng hành khác biệt.

Đạo diễn không nhân cách hóa động vật mà để chúng sống đúng với bản năng, từ đó thể hiện một góc nhìn tinh tế về ý nghĩa của sự tồn tại.

Mỗi loài vật trên thuyền đều mang theo nỗi sợ hãi riêng, nhưng tất cả đều chung một cảm giác cô đơn giữa đại dương bao la. Nước vừa là mối đe dọa vừa là chất xúc tác giúp các nhân vật dần xích lại gần nhau.

Không cần lời nói, chúng giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và âm thanh, tạo nên một xã hội thu nhỏ đầy sinh động.

Phim cài cắm nhiều ẩn dụ sâu sắc về cuộc sống.

Thông qua câu chuyện, nhà làm phim còn làm nổi bật sức mạnh của sự đoàn kết. Trong một thế giới đầy biến động, những cá thể khác biệt nếu biết cùng nhau hợp tác và thấu hiểu thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua mọi thử thách.

Khi ra mắt, Flow đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình và khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 97% bình chọn từ giới chuyên môn. Phần lớn đánh giá cao cách kể chuyện sáng tạo, hình ảnh tuyệt đẹp và âm nhạc đầy cảm xúc, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và lôi cuốn.

Doanh thu của Flow khá khiêm tốn so với các bom tấn như Inside Out 2 hay The Wild Robot. Song, phim vẫn thành công khi thu về hơn 20 triệu USD toàn cầu so với kinh phí vỏn vẹn chỉ 3,5 triệu USD, lập kỷ lục là phim ăn khách nhất lịch sử Latvia.

Nhờ sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh và âm thanh, Flow là bộ phim hoạt hình hiếm hoi có thể chạm đến trái tim khán giả mà không cần đến lời thoại.

Câu chuyện phiêu lưu của nhóm bạn mèo mun chắc chắn sẽ để lại cho người xem nhiều cảm xúc và suy ngẫm về cuộc sống.