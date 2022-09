Hai người đẹp 19 và 24 tuổi bị quấy rối ngay trên sóng truyền hình khiến khán giả phẫn nộ

Sự việc đang làm xôn xao các diễn đàn giải trí mạng.

Mới đây, các diễn đàn giải trí Hàn Quốc bùng nổ với bài đăng có tiêu đề “Các thành viên Le Sserafim bị quấy rối tình dục ở Nhật Bản”. Theo đó, bài đăng dẫn chứng Sakura (sinh năm 1998) và Kazuha (sinh năm 2003) – hai thành viên của nhóm - đã cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình “The Music Day” của Nhật Bản. Tại đây, hai người đẹp liên tục bị một nam MC đặt nhiều câu hỏi nhạy cảm mang tính chất "18+".

Người dẫn chương trình mở đầu với việc hỏi Sakura và Kazuha có biết giá một đêm ở phòng khách sạn sang trọng hay không. Khi cả hai bất ngờ và trả lời không biết, kẻ này lại dồn dập: “Chưa đến đó với bạn trai bao giờ à? Sao các bạn lại hành động giống như không biết gì thế?”. Sau đó, nam MC tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi mang tính quấy rối tình dục.

Sự việc khiến dân mạng Hàn Quốc bức xúc dữ dội. Họ gọi nam MC là kẻ biến thái và khẳng định “nếu người này ở Hàn Quốc thì sẽ bị cấm sóng, không còn cơ hội xuất hiện nữa”. “Sakura và Kazuha bị quấy rối tình dục dù họ là nhân vật chính trong chương trình đó”, “Kazuha chỉ mới 19 tuổi thôi đó”, “Chương trình không có kiểm duyệt trước sao?”, “Nhìn mặt 2 cô bé hoang mang khiến tôi thật sự bức bối”... là một số bình luận của khán giả.

Từ vụ này, các câu chuyện quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc bất ngờ bị đào lại và trở nên “nóng” lên. Theo Korea Herald, trong một chương trình được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia xứ kim chi, một khán giả được yêu cầu lên sân khấu để đóng vai người giúp việc. Để buộc tội cô ấy là kẻ thích “tán tỉnh” đàn ông, một diễn viên đã giả vờ sử dụng bạo lực với cô ấy. Sau đó, dàn diễn viên nam lần lượt ôm chầm lấy cô và lắc người. Trong đoạn sau của chương trình, dàn diễn viên nữ đã đưa ra những bình luận nhạy cảm với một khán giả, bất chấp việc anh này từ chối. Tờ báo nhấn mạnh đó là trò đùa để che đậy hành động quấy rối và bạo lực tình dục.

Khi giao lưu với khán giả trên sóng livestream của một đài truyền hình, nhóm nhạc nữ Fanatics mặc váy ngắn và được một nhân viên nữ đưa cho áo khoác để che lên. Lúc này, máy quay lại đặt dưới chân các thành viên. Người quay phim còn nói: “Tại sao lại che đi? Tôi đang cố gắng để lộ chân của họ mà, đồ ngu”, kèm theo đó là âm thanh giống như tiếng tát. Thấy vậy, các cô gái sợ hãi và vội vàng trả lại áo khoác. Trong phần còn lại của buổi livestream, họ vẫn cố nở nụ cười và giao lưu với người hâm mộ, song đôi khi lại liếc nhìn về phía nhóm nhân viên đứng xung quanh với ánh mắt sợ hãi, dè dặt. Đồng thời, các cô gái phải cố khép chân để tránh lộ khoảnh khắc hớ hênh.

Xuất hiện trên chương trình “Heard It On The Grapevine”, Yoo So Young đã không ngần ngại thừa nhận mình từng là nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục. Cựu thành viên nhóm After School kể lại khi đó, cô mới bước chân vào làng giải trí và đang được công ty cho theo học các khóa đào tạo ca hát, vũ đạo và diễn xuất. Và trong một lần dự lớp học diễn xuất của một nam diễn viên có tiếng, cô và mọi người khác bị yêu cầu cởi quần áo. Diễn viên “Cuộc sống thượng lưu” nhớ lại: “Giáo viên diễn xuất bảo chúng tôi vén quần áo lên và chỉ mặc đồ lót thôi. Tôi còn phải đứng cạnh và đụng chạm những nam sinh khác”. Vì không đồng ý nên Yoo So Young bị đuổi khỏi lớp.

