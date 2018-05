Hải Anh: "Bác giúp việc xem tivi để mách vợ những cảnh nóng của tôi"

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 00:05 AM (GMT+7)

Dù vợ nam diễn viên "Hoa cỏ may" ít xem phim của anh nhưng những cảnh quay nóng bỏng hay tình cảm chị đều được cập nhật qua bác giúp việc.

- Thời gian gần đây, Phía trước là bầu trời bỗng hot trở lại sau 17 năm phát sóng. Bộ phim Hoa cỏ may 2 anh từng tham gia cũng làm mưa làm gió hơn chục năm về trước nhưng lại không có may mắn tương tự. Anh có so sánh gì về số phận hai bộ phim?

- Hoa cỏ may tưởng là may nhưng lại không may khi phim làm thêm phần 3. Ban đầu, ê-kíp làm phim rất kỳ vọng vì sau bao nhiêu năm được làm lại bộ phim mà mình yêu thích. Thế nhưng kịch bản không được duyệt ngay tại thời điểm đấy. Tính đến khi phát sóng bộ phim đã nằm đắp chiếu mất 4 năm. Thậm chí, tôi còn nghĩ phim sẽ không được chiếu nữa.

Thế nhưng khi xem, bản thân tôi lại cảm thấy không được vui lắm. Một phần vì bộ phim đã bị lùi lại quá lâu khiến mọi bối cảnh, thời gian cũng như trang phục không còn phù hợp. Ngay cả cách làm phim cách đây 4 năm cũng cũng khác bây giờ rất nhiều từ kỹ thuật cho tới nhiều yếu tố khác. Thêm một điều nữa bộ phim lại ra mắt ngay sau Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng nên không nhận được nhiều sự chú ý.

Sau gàn 20 năm, người hâm mộ vẫn nhớ tới vai diễn ấn tượng trong bộ phim Hoa cỏ may của Hải Anh.

- Khi đọc những bình luận, phản hồi không được tích cực của mọi người dành cho phim, anh cảm thấy thế nào?

- Thật ra chẳng ai thích vai diễn hay bộ phim mình tham gia bị chê cả. Nhưng khi đã lỡ như thế rồi thì còn mỗi một cách là chấp nhận. Tôi là người hiểu biết nghề, đã tham gia đóng phim nhiều phim nên có những khán giả tình cờ gặp tôi cũng chia sẻ đó không phải do tôi mà là do lồng tiếng. Có những người thuộc thế hệ xưa, đã thoe dõi phần 1-2 của phim thì vẫn dành tình cảm cho phần 3. Có những người lần đầu xem, lại bị tác động trong môi trường sản phẩm văn hóa quá nhiều nên họ có sự so sánh khắt khe cũng là điều dễ hiểu.

- Vào cuối thập niên 1990 có phong trào người mẫu chuyển qua đóng phim, anh là một trong những số đó. Anh có chứng kiến những câu chuyện hậu trường nhạy cảm kiểu “đổi tình lấy vai” hay "vỗ mông xã giao" trong giới thời đó?

- Bản thân tôi chưa bao giờ vướng phải câu chuyện này bởi đạo diễn phim truyền hình thời đó đa phần là nam giới, rất hiếm nữ. Còn nói thật là thời đó chúng tôi đóng phim trong sáng lắm, không có chuyện “gạ tình” hoặc “đổi tình lấy vai. Vì đạo diễn chọn người mẫu qua đóng phim khá kỹ, phải thấy được người đó có phù hợp với vai diễn không và có khả năng diễn xuất không rồi họ mới dám mời. Mà thời đó nếu có chuyện “gạ tình” này nọ cũng kín đáo chứ không như bây giờ, tung lên mạng xã hội là hàng triệu người biết.

- Vậy còn những lời gạ gẫm hay bị đụng chạm khi diễn quán bar có xảy ra với anh?

- Thời đó, chúng tôi diễn bar là chủ yếu. Tôi thường được giới gay để ý nhưng tôi cũng nói rõ để họ biết là tôi chỉ có cảm giác với người khác giới. Có nhiều người thậm chí còn mời chúng tôi xuống uống rượu với họ, chúng tôi không từ chối nhưng nhưng không uống rượu mà chỉ uống nước ngọt. Ở Hà Nội, mỗi khi diễn xong thường nam đi với nam, nữ đi với nữ, chỉ khi đi diễn tỉnh cả đoàn mới đi ăn cùng nhau. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh bị khán giả sờ soạng hoặc đụng chạm gì. Có thể tính tôi không hay tò mò nên không thấy những cảnh đụng chạm.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên, người mẫu Hải Anh.

- Vậy còn những người đẹp trên phim hay sàn catwalk, họ có bao giờ khiến anh phân tâm hay đem ra so sánh với vợ mình?

- Thật ra tôi chưa bao giờ vướng vào suy nghĩ đó. Khi bắt đầu vào làm người mẫu, tôi cũng đã va rất nhiều. Có những lần trình diễn áo tắm và cánh người mẫu nam chúng tôi được nhìn thấy body của mẫu nữ gần hơn khán giả, khi đóng phim phải nhập vai nhiều lúc quên đời thường đi một chút. Thế nhưng tình cảm và công việc là hai thứ hoàn toàn khác. Lúc mình đi diễn, mình thấy người ta đẹp cũng có một chút cảm xúc, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi chứ không có đi quá giới hạn.

Ví dụ như tôi và Hồ Ngọc Hà khi đóng Hoa cỏ may 2. Trong phim cô ấy thích tôi nhưng tôi lại thích Vi Cầm, thành một cuộc tình tay ba. Còn ngoài đời bọn bọn tôi cũng chỉ là đồng nghiệp, không có vấn đề gì cả. Thành ra lâu ngày gặp nhau thì anh em cũng chào hỏi, nói chuyện bình thường thôi.

- Trong dự án sắp tới "Quỳnh Búp bê", bạn diễn anh hé lộ sẽ có nhiều cảnh nóng táo bạo. Anh chuẩn bị tâm lý thế nào với bản thân và vợ?

- Tôi cũng đã có kinh nghiệm sau Hoa cỏ may 3 hay Hoa nở trái mùa cùng Vân Hugo. Thực sự, những cảnh đó thường vợ tôi không xem. Ở nhà chỉ có bác giúp việc xem tivi xong mách với vợ tôi. Cô ấy coi lại rồi chụp lại màn hình gửi tin nhắn cho tôi đúng cảnh đang hôn, giận dỗi không nói năng gì mấy hôm rồi lại thôi vì cũng hiểu đó chỉ là trên phim ảnh.

- Vợ ghen như thế, đã bao giờ chị ấy đề nghị là anh không bao giờ đóng phim chuyên tâm vào công việc kinh doanh?

- Chuyện đấy là thời gian trước đây thôi. Chứ bây giờ cố ấy thoải mái rồi. Hồi còn mới quen nhau mấy năm tôi còn trẻ, vừa đi đóng phim vừa làm người mẫu, thấy nhiều cô thích rồi viết thư các kiểu cô ấy cũng khó chịu. Nhưng sau thấy tôi cũng bình thường, không có scandal hay tai tiếng nào cả nên vợ cũng yên tâm sau khi chúng tôi kết hôn.

- Anh từng chia sẻ vợ là một người rất giỏi giang và có khả năng kinh doanh, với một người vợ tự chủ về kinh tế đôi khi người chồng như anh có cảm thấy mình bị kém cạnh?

- Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế. Vợ chồng tôi quen với nhau từ bé nên cũng không còn gì không biết tính nhau. Mỗi người có một thế mạnh, vợ tôi theo con đường đào tạo bào bản học hành có bằng cấp còn tôi lại làm việc về nghệ thuật. Chúng tôi từng bất đồng chia tay một thời gian ngắn nhưng sau đó nhanh chóng tái hợp. Hiện chúng tôi có một con gái nhỏ, rất quấn bố nhưng tôi đi suốt nên vẫn phải nhờ vợ là chính. Vợ giỏi cả việc nhà lẫn việc kinh doanh thì đàn ông như tôi càng được nhờ.