Gửi người được gọi là ngôi sao và giàu có mà suy nghĩ như Vũ Khắc Tiệp!

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 13:00 PM (GMT+7)

Trước tiên, tôi xin được chúc mừng vì em tài năng hoặc được hưởng sự giàu có bằng 1 cách nào đó mà em và gia đình các em có được.

Khi mình giàu có, hoạt động trong lĩnh vực giải trí và tự xem mình là “sao”, tôi mong em luôn toả sáng về sự giàu có, toả sáng về hình ảnh, tỏa sáng về tri thức và nhận thức và giúp ích cho cộng đồng - Để thực sự gọi là “sao”.

Nhưng tôi khi nghe những lời em phát ngôn của em về khu cách ly tập trung ở Quận 2 (TP.HCM) vào những ngày vừa qua, tôi cũng như nhiều người dân cảm thấy khá là buồn lòng và thất vọng về Vũ Khắc Tiệp.

Vũ Khắc Tiệp tỏ vẻ bất mãn, chê bai ngột ngạt khi ở khu cách ly tập trung

Em biết cách ly sẽ chả bao giờ thỏa mái như không cách ly. Cách ly mà đòi hỏi thoả mái như không cách ly nhất là trong bối cảnh dịch này thì vô lý quá em à.

Vì sao phải cách ly? Khi nào phải cách ly? Cách lý có tác dụng gì? Cách ly có phải để hưởng thụ không?

Cách ly là giúp cơ quan chức năng kiểm soát nguồn lây lan, không làm cho dịch bệnh lan ra cộng đồng, khoanh vùng dịch bệnh. Bởi vậy nó không phải chuyến đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao hay resort. Điều kiện có thể kém hơn, không được dùng máy lạnh (vì máy lạnh là nguồn phát tán virus). Thế nhưng nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận, vì ý thức của cá nhân với cộng đồng và trách nhiệm của công dân với xã hội.

Nếu tôi là Vũ Khắc Tiệp, tôi sẽ tự nguyện đi cách ly để lan toả tinh thần ý thức tự giác cho nhiều người trong cộng đồng - ít nhất là fan của em. Như vậy là vì mình và vì cộng đồng, vì cộng đồng cũng là vì mình.

Thử hỏi không có cộng đồng các em có đất diễn không?

Ông bầu tai tiếng đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận

Chưa nói đến chuyện em vào cách ly được hưởng mọi sự chăm sóc mà ở nhà chắc gì em đã có được - dù ở nhà em có thể ăn ngon và ở sướng hơn - Đó là sự trải nghiệm và em có thể chia sẻ trải nghiệm đó tích cực thì tâm em sẽ sáng hơn nhiều.

Em có nghĩ đến dành 1 phần tiền/sự giàu có của mình để chia sẻ giúp đỡ hay cảm ơn khi mình được cách ly không?

Không ai đòi hỏi hay mong đợi nhưng tôi ước được như em để tôi có thể làm điều đó.

Ước gì em đã nói: “Ở cách ly tôi thấy ngột ngạt là hiển nhiên, không thỏa mái, tự do như khi không cách ly nhưng Tiệp tin Tiệp chịu được và thấy ok thì cũng mong tất cả những ai được cách ly cũng thấy ok như Tiệp. Quan trọng cách ly là cho mình và cho cộng đồng được bình an là Tiệp vui rồi. Ngột ngạt hơn Tiệp cũng sẽ cố được”.

Em Tiệp à, em thấy đó chỉ có mình cá nhân một vài cá nhân ý thức nghĩ cho mình quá cao nên đã gian dối trong khai báo y tế, hại cả nước này lao đao. Cả nước đang chuẩn bị công bố hết dịch thì lại phải căng mình chống dịch.

Một công dân bình thường còn lo lắng, nghĩ cho đất nước và cộng đồng mình, chung tay với đất nước trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh. Tại sao bản thân cho mình là “ngôi sao” mà Tiệp lại có thái độ khiến cho nhiều người thất vọng như vậy?

Hy vọng rằng, trải nghiệm lần này trong khu cách ly tập trung sẽ làm Tiệp trưởng thành và chín chắn hơn!

