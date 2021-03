Fast & Furious 9 có vượt qua được "bóm tấn" điệp viên 007?

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Những "bom tấn" hành động sẽ bùng nổ màn ảnh 2021 hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Nobody (Dự kiến khởi chiếu 09.04.2021)

Bộ đôi biên kịch - sản xuất của series hành động đình đám một thời John Wick quay trở lại với tác phẩm mới mang tên Nobody (Tựa Việt: Kẻ Vô Danh). Chuyện phim xoay quanh Hutch Mansell - người đàn ông trung niên tưởng chừng bình thường như bao gã đàn ông khác, nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật của quá khứ và sức mạnh khủng khiếp bên trong luôn bị kìm nén, chỉ đến khi người thân của anh rơi vào vòng nguy hiểm, con người thật sự của Hutch mới được “giải phóng”.

Bộ phim có sự xuất hiện của tài tử U60 Bob Odenkirk, nam diễn viên từng được đề cử Quả cầu vàng vốn nổi tiếng với vai luật sư Saul Goodman trong series tội phạm của đài AMC Breaking Bad và Better Call Saul. Bob Odenkirk đã dành 2 năm luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho những màn đánh đấm khốc liệt trong Nobody. Đồng hành cùng Bob Odenkirk là hai ngôi sao gạo cội: nữ diễn viên Connie Nielsen (Wonder Woman, Justice League) và nam diễn viên Christopher Lloyd (Back To The Future, The Addams Family).

Fast & Furious 9 (Dự kiến khởi chiếu 25.06.2021)

Fast & Furious 9 sẽ tiếp nối câu chuyện về Dominic Toretto (Vin Dielsel) cùng băng nhóm quái xế của mình khi anh buộc phải “tái xuất giang hồ” dù đã quyết định “rửa tay gác kiếm”. Nguyên nhân chính dẫn đến sự trở lại này là bởi Jacob (John Cena) - cậu em sát thủ chuyên ganh đua với Dom, đã bất ngờ xuất hiện và hợp tác với hacker Cipher (Charlize Theron). Cú bắt tay tử thần của hai ác nhân quá am hiểu Dom sẽ đẩy gia đình của anh vào hiểm nguy khó lường. Vậy Dom và đồng đội sẽ phải làm gì để ngăn chặn mối nguy hiểm này?

Bất ngờ lớn nhất mà Fast & Furious 9 mang lại chính là sự hồi sinh cho Sean và gây sốc nhất là màn trở lại ngoạn mục của Han - thành viên của gia đình Fast & Furious được cho là tử nạn trong vụ nổ ở phần Tokyo Drift.

Bộ phim tiếp tục được đạo diễn bởi Justin Lin – người đã đem lại thành công vang dội cho Fast & Furious 6 và Fast 5, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc: Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Sung Kang và gương mặt “nặng ký” mới - John Cena.

Top Gun Maverick (Dự kiến khởi chiếu 02.07.2021)

Tài tử Tom Cruise trở lại với thương hiệu phim từng làm nên tên tuổi của mình Top Gun (1986). Sau 30 năm, phần tiếp theo Top Gun Maverick (Tựa Việt: Phi Công Siêu Đẳng Maverick) tiếp tục xoay quanh chàng phi công Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), giờ anh đã là đại úy Maverick, đang làm giảng viên cho các phi công chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ và sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng vô cùng quan trọng sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai của người bạn quá cố.

Bộ phim có lẽ là một trong những tác phẩm hành động được đầu tư mạnh tay nhất của hãng Paramount với kinh phí lên đến 152 triệu USD. Chính vì thế, người xem sẽ không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh sân bay đồ sộ hay những chiến hạm khủng của Hải quân Mỹ.

Dưới sự tham gia của Tom Cruise, đạo diễn Joseph Kosinski và các ngôi sao tên tuổi như Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman và Ed Harris, bộ phim hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm trên không, làm sống dậy huyền thoại của Top Gun 30 năm về trước.

No Time To Die (Dự kiến khởi chiếu 08.10.2021)

Phần phim thứ 25 của series điệp viên 007 – No Time To Die (Tựa Việt: Không Phải Lúc Chết) sẽ đưa ta đến với cuộc chiến sinh tử của anh chàng James Bond khi phải đối mặt với tên phản diện Safin. Khác với kẻ thù muôn kiếp Ernest Stavro Blofeld trước đây, Safin (Rami Malek) với hình tượng gương mặt bị bỏng cùng chiếc mặt nạ bí ẩn, đáng gờm sẽ thực hiện một kế hoạch khủng khiếp, khiến James Bond sẽ phải ra tay “cứu” thế giới lần nữa. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, James Bond không hề đơn độc. Sát cánh bên anh là nàng Bond girl nóng bỏng (Ana de Armas). Ngoài ra, người bạn cộng sự Q (Ben Whishaw) cũng sẽ trở lại, cùng nữ điệp viên da màu mới toanh (Lashana Lynch), sẽ tạo nên một biệt đội có 1-0-2, cùng nhau tương trợ để thực hiện một trong những nhiêm vụ cam go và khó nhằn nhất trong lịch sử của loạt phim 007.

Đây là lần cuối cùng nam tài tử Daniel Craig thủ vai điệp viên 007 sau 14 năm gắn bó. No Time To Die cũng là phần phim đắt giá nhất với kinh phí lên đến 250 triệu USD, được chỉ đạo bởi vị đạo diễn từng làm nên thành công của bom tấn kinh dị It - Cary Joji Fukunaga.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (Dự kiến khởi chiếu 22.10.2021)

Chắc hẳn các fan của phim hành động không còn lạ lẫm với thương hiệu phim siêu anh hùng G.I.Joe và sắp tới đây phần ngoại truyện mang tựa đề Snake Eyes: G.I. Joe Origins sẽ được ra mắt. Snake Eyes: G.I. Joe Origins tiết lộ nguồn gốc của đặc vụ bí mật Snake Eyes - một ninja hoạt động dưới trướng biệt đội G.I.Joe. Mặc dù anh không phải thủ lĩnh của G.I.Joe nhưng lại là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong loạt phim. Hình tượng Snake Eyes khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Wolverine của X-Men.

Hai phần phim trước G.I.Joe: The Rise of Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013) gây ấn tượng với kỹ xảo hiện đại và các pha hành động đã mắt. Thì lần này, với bàn tay “phù thủy” của đạo diễn Robert Schwentke và nam diễn viên điển trai Henry Golding trong vai Snake Eyes, phần phim mới hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ kịch tính, làm thỏa mãn sự chờ đợi cộng đồng fan hâm mộ.

Mission: Impossible 7 (Dự kiến khởi chiếu 19.11.2021)

Thương hiệu phim bạc tỉ Nhiệm vụ bất khả thi (Tựa gốc: Mission:Impossible) đã được đạo diễn Christopher McQuarrie nắm giữ trong tay và làm mới lại kể từ phần 6. Mission Impossible – Fallout (2018) đã trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong series với doanh thu lên đến 791,1 triệu USD toàn cầu. Mission : Impossible 7 (Tựa Việt : Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7) tiếp tục được thực hiện bởi đạo diễn Christopher McQuarrie - ông hoàng làng điện ảnh với cả bể ý tưởng không bao giờ cạn, hứa hẹn sẽ nối gót thành công của phần trước, và tạo nên những thước phim hành động đỉnh cao trên màn bạc.

2021 có thể nói là một năm bận rộn của nam tài tử U60 Tom Cruise, khi anh sẽ vừa là đại úy Pete Maverick vừa thủ vai đặc vụ Ethan Hunt. Bên cạnh Tom Cruise, Mission : Impossible 7 cũng xác nhận sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc từ các phần trước, gồm Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames.

