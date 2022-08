Em trai Sơn Tùng lập thành tích khủng khi lấn sân showbiz, em gái Trấn Thành có kém cạnh?

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 15:14 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đều là em ruột của sao hạng A trong Vbiz, những ngôi sao này có tài năng như thế nào?

Là em trai, em gái ruột của những ngôi sao đình đám trong giới giải trí Việt, MONO và Huỳnh Uyển Ân hay Khắc Hưng đều lấn sân showbiz, gây chú ý bởi tài năng và nhan sắc nổi bật.

Em trai Sơn Tùng M-TP

Giọng hát của nam tân binh được những người yêu nhạc đánh giá cao nhờ chất giọng lạ, có kỹ thuật

Mới đây, em trai Sơn Tùng - Nguyễn Việt Hoàng "debut" với vai trò ca sĩ, lấy nghệ danh MONO. Tối 7/8, nam ca sĩ ra mắt với MV "Quên anh đi" - sản phẩm được đầu tư lớn, hình ảnh đẹp, âm thanh bắt tai và ý tưởng tốt. Sau 18 tiếng phát hành, MV đã lọt top 3 trending hạng mục âm nhạc ở YouTube, cán mốc 1,1 triệu lượt xem.

Giọng ca gốc Thái Bình gửi lời chúc mừng, ủng hộ em trai: "Tất cả những gì em tạo ra ngày hôm nay đều là từ tài năng, thực lực và sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Anh chỉ mong rằng sản phẩm ngày hôm nay của em sẽ đánh dấu một chặng đường mới, một sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời cho sự nghiệp của người ca sĩ mang tên MONO".

Sơn Tùng M-TP và em trai

Nói về việc vượt qua cái bóng của người anh nổi tiếng, giọng ca sinh năm 2000 không ngần ngại khẳng định: "Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy con đường của em ở lĩnh vực âm nhạc này có sự khác biệt. Mọi người hay nói với em là làm cách nào để thoát khỏi cái bóng của anh trai mình. Em không dùng từ 'thoát' để diễn tả, đó là sự cố gắng của em để chứng minh rằng: Tôi là MONO - từ những sản phẩm, từ những sự cố gắng và nhờ vào tình yêu của mọi người trong ekip và các khán giả sắp tới của MONO".​​​​​​​

Sau khi MV "chào sân" được phát hành, khán giả cũng đánh giá gu âm nhạc của MONO khá riêng, không đi theo hướng của anh trai. Tuy nhiên, lối hát, xử lý ca khúc và phong cách thời trang của MONO vẫn mang màu sắc tương tự Sơn Tùng M-TP.

Em gái Trấn Thành

Huỳnh Uyển Ân cùng Trấn Thành, Hari Won và mẹ

Cũng lấn sân diễn xuất, Huỳnh Uyển Ân bắt đầu bằng việc tham gia những web drama chiếu mạng như: "Bố già", "Làng xóm cha cha cha", "Đôi mắt âm dương", "Mẹ ác ma cha thiên sứ",... Đa dạng trong lối diễn xuất, ngoại hình xinh xắn, người đẹp sinh năm 1999 ngày càng được công chúng yêu mến.

Về cát-xê, nữ diễn viên họ Huỳnh từng tiết lộ: “Tôi không biết giá cát-xê của người khác là bao nhiêu nhưng cát-xê của bộ phim đầu tiên tôi nhận được là 8 triệu đồng. Phim đó tôi đi quay 7 ngày, vị chi là mỗi ngày 1 triệu".

Dù đi lên bằng thực lực, Huỳnh Uyển Ân cũng không ít lần bị đem ra so sánh, gọi với danh xưng "em gái Trấn Thành". Cô chia sẻ: “Nếu không tham gia làm nghệ thuật tôi sẽ thấy đó là một việc hết sức bình thường. Còn khi đã dấn thân vào showbiz thì tôi thấy mình còn phải nỗ lực hơn rất rất nhiều để tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả qua những vai diễn và tính cách của mình. Mong rằng với sự cố gắng của Ân, một ngày khán giả sẽ nhớ đến tôi là diễn viên Huỳnh Uyển Ân chứ không chỉ là một em gái Trấn Thành". Về phía Trấn Thành, anh luôn ủng hộ em gái được tự do phát triển, không can thiệp quá nhiều các dự án, hoạt động nghệ thuật của Uyển Ân.

Hiện tại, cô nàng đang trong quá trình quay một dự án mới nhưng chưa tiết lộ thông tin

Em trai Khắc Việt

Nếu MONO hay Huỳnh Uyển Ân đều đang có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp hoặc nỗ lực thoát mác "em gái, em trai" thì Khắc Hưng đã có chỗ đứng riêng, được đông đảo công chúng biết đến, đánh giá cao thông qua các dự án âm nhạc chất lượng.

Hai anh em Khắc Việt và Khắc Hưng

Nam nhạc sĩ “Như lời đồn” được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ có tiếng, đứng sau hàng loạt bản hit của các ca sĩ đình đám hiện nay như: Đức Phúc, Erik, Min, Trọng Hiếu, Miu Lê, nhóm nhạc Monstar. Vào năm 2020, cựu sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã sáng tác ca khúc “Ghen Cô Vy” trên nền giai điệu bản hit “Ghen” (ra mắt năm 2017) do ca sĩ Erik và Min thể hiện gây sốt toàn mạng xã hội. Hiện tại, anh đang kết hợp cùng Hà Lê trong EP Lost - dự án âm nhạc mang thông điệp xã hội là sự lạc lối, nỗi khổ của con người trong xã hội hiện đại, cụ thể là người đàn ông.

Nói về thành công của em trai, Khắc Việt từng có chia sẻ với truyền thông: "Hưng có tài năng, sự sáng tạo. Từ nhỏ, Hưng đã rất giỏi và thường nổi trội nhất so với các bạn cùng trang lứa. Tôi tin rằng tài năng của Hưng nếu được thoả sức vẫy vùng thì còn có thể vươn ra quốc tế chứ không riêng gì Việt Nam".

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/em-trai-son-tung-lap-thanh-tich-khung-khi-lan-san-showbiz-em-gai-tr...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/em-trai-son-tung-lap-thanh-tich-khung-khi-lan-san-showbiz-em-gai-tran-thanh-co-kem-canh-c47a9054.html