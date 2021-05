Elvis Phương viết tâm thư gửi Hoài Linh giữa “bão” dư luận từ thiện 13 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 10:30 AM (GMT+7)

Chia sẻ của giọng ca “Mười năm tình cũ” về danh hài Hoài Linh thu hút sự chú ý của dân mạng.

Những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội khi liên tiếp vướng vào những scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Từ vụ ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, cho đến việc còn giữ số tiền ủng hộ miền Trung chống lũ hơn 13 tỷ đồng đã nhận từ các mạnh thường quân trong suốt 6 tháng qua, có thể nói, nam danh hài đang đứng trước làn sóng tẩy chay của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh ca Elvis Phương thu hút sự chú ý của dân mạng khi đăng tải bức thư viết tay dài 5 trang gửi đến Hoài Linh. Theo đó, trong thư, giọng ca “Mười năm tình cũ” kể về mối thân tình cũng như kỷ niệm với danh hài, bên cạnh đó, ông còn dẫn chứng cho thấy đàn em mình là một con người sống giản dị, tình nghĩa. Điều quan trọng nhất, Elvis Phương mong dư luận hãy dịu lại, để Hoài Linh có cơ hội giải thích và sửa sai.

Cụ thể, nam danh ca chia sẻ: “Niềm vui là khi chứng kiến kẻ khác gặp nạn? Hả hê và vui khi thấy người khác gục ngã? Cơn giận rồi sẽ qua đi nhưng lời xúc phạm thì tổn thương người đó cả đời. Im lặng là vàng, chuyện làm không được đừng nói. Nghe thì dễ, nói thì dễ nhưng thực hiện được rất khó. Bạn ơi, khi thấy người khác sai và mọi người cũng đều thấy vậy là đương nhiên phải có hình phạt... Công lý đâu? Lẽ phải đâu? Làm sai thì chịu tội, nhận tội. Không đỡ được lúc này đâu. Hô hào và hô hào... bị lên án liên tục. Đúng! Niềm vui của người này là nỗi đau của người khác. Hoạn nạn cho người 30 năm gây dựng sự nghiệp bây giờ là mất hết cả rồi”.

Elvis Phương gửi lời đến nghệ sĩ Hoài Linh: “Hoài Linh ơi! Anh Phương không nói gì về số tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung, chuyện này Hoài Linh có trách nhiệm giãi bày với đồng bào miền Trung, và những người tin tưởng giao tiền cho Hoài Linh để nhờ chuyển giùm. Điều Elvis Phương muốn nói và chân thành mượn ngày lễ Phật Đản - từ bi hỷ xả - xin mọi người bớt giận. Chuyện đâu còn có đó.... Khi viết những dòng chữ này, Elvis Phương rất đắn đo. Thứ nhất là viết trong cơn bão giận dữ bao trùm trong lúc này nhưng với sự suy nghĩ cả mấy ngày nay và vợ Elvis Phương có nói: “Đời sống vô thường lắm, Bố viết gì, làm gì mà Bố thấy thoải mái thì Bố cứ làm”. Danh ca sinh năm 1945 cho biết, bản thân về Việt Nam đã 20 năm, cảm nhận sâu sắc tình người, tình hàng xóm, sự gần gũi, chân tình, đơn giản nhưng yên ổn, bình an, cảm nhận hạnh phúc được làm nghề mình thích và thoải mái mỗi ngày là đủ.

Bên cạnh đó, Elvis Phương kể về mối duyên gặp gỡ quen biết với danh hài Hoài Linh: “Với Hoài Linh, người đồng nghiệp và cũng là người em mà Elvis Phương biết từ rất sớm. Khi có ý định về Việt Nam, Hoài Linh là người nói chuyện với vợ chồng Elvis Phương đầu tiên dù những lời động viên vô tư nhớ lại thấy thương. “Anh Phương ơi! Anh đã nổi tiếng trước đây mọi người đều biết. Anh thu xếp về Việt Nam hát thì khán giả họ thích lắm và khi họ thương mình thì thương suốt đời”. Elvis Phương nhớ mãi câu nói này.

Mười năm sau thì Hoài Linh lại gọi cho vợ chồng Elvis Phương chỉ vài câu vắn tắt lời hỏi thăm: “Anh chị có cần gì thì gọi em nha”. Và lần mới đây nhất trong đám tang của Chí Tài, anh em lại gặp nhau và Elvis Phương chỉ nói lời cảm ơn Hoài Linh và Việt Hương đã lo cho Chí Tài chu đáo. 3 lần trong gần 20 năm và 3 lần đều gây ấn tượng trong lòng anh. Anh em mình rất ít liên lạc với nhau dù hai bên đều có số điện thoại của nhau và mỗi người một công việc, một đời sống khác nhau. Nhưng lần này một cái nạn lớn nhất trong cuộc đời Hoài Linh. Anh Phương lên tiếng vì cái Tình.”

Nam danh ca hi vọng mọi người bình tâm lại và cho nghệ sĩ Hoài Linh có cơ hội để giãi bày. “Một người như Hoài Linh đơn giản mỗi bữa cơm mỗi ngày chỉ cần chút cá khô, đơn giản nhất trong sự đơn giản của cuộc sống để làm việc thì có cần tham tiền như vậy không? Nhưng dù bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào để xảy ra sự việc không hay thì mọi người cứ từ từ cho Hoài Linh có cơ hội giãi bày. Xin đừng dồn Hoài Linh vào chân tường. Hãy nghĩ những gì Hoài Linh cống hiến, xin đừng phủ nhận những đóng góp của Hoài Linh. Elvis Phương không có nhiều khả năng biện hộ, tranh luận, chỉ xin mọi người xem ý kiến của Elvis Phương về một người em, một đồng nghiệp hiền lành mà Elvis Phương từng biết. Chúc an lành cho tất cả mọi người và xin chào!”.

Nguồn: http://danviet.vn/elvis-phuong-viet-tam-thu-gui-hoai-linh-giua-bao-du-luan-tu-thien-13-ty-dong-5...Nguồn: http://danviet.vn/elvis-phuong-viet-tam-thu-gui-hoai-linh-giua-bao-du-luan-tu-thien-13-ty-dong-50202127510282816.htm