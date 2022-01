Được Hoàng Thùy Linh “tiếp lửa”, Gil Lê đánh bại đối thủ đến ngã ra sàn

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cùng xuất hiện tại “The Champion” trước thềm Xuân Nhâm Dần.

Tập 9 "The Champion" vừa lên sóng VTV3 với màn so găng đầy hấp dẫn của Gil Lê và Thùy Dung. Đặc biệt chương trình càng thu hút người xem khi có sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh với vai trò khách mời đặc biệt.

Xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh mang đến ca khúc "Gieo quẻ". Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của nữ ca sĩ và nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả ngay từ khi ra mắt. Thế nên sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh đã thật sự khiến sân khấu Tết của "The Champion" thêm phần rộn ràng, lôi cuốn.

Hoàng Thùy Linh mang hit "Gieo quẻ" lên sân khấu "The Champion"

Đến với "The Champion", Gil Lê tâm sự cô luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc, tuy nhiên tính cách đó cũng là "con dao hai lưỡi" khiến bản thân không thể bước ra được khỏi vùng an toàn do chưa có nhiều sự trải nghiệm. Và boxing chính là cánh cửa giúp cho Gil Lê dám bùng nổ và bứt phá hơn.

Đối thủ của Gil Lê chính là "nữ hoàng quần vợt", MC Thùy Dung. Cô cho biết đã nghỉ chơi quần vợt chuyên nghiệp được hơn 10 năm, chính vì thế bản thân luôn khao khát được tham gia một bộ môn mang tính chất đối kháng. Và "The Champion" chính là chương trình mà cô có thể đủ thức để thỏa mãn niềm đam mê cũng như khao khát của mình.

Gil Lê đầy tự tin khi tham gia chương trình

Bước vào hiệp đấu đầu tiên, cả Gil Lê và Thùy Dung đã cho thấy được sự cân tài, cân sức khi liên tục đưa ra những cú đấm thẳng vào người để ăn điểm. Tiếp đến, Gil Lê cũng dồn sức tấn công đối thủ với những cú đấm dọc tay chuẩn xác khiến Thùy Dung có khi phải ngã xuống sàn.

Nhận xét về hiệp đấu, bình luận viên Trí Viễn cho biết: "2 vận động viên nhập cuộc khá điềm tĩnh, và thăm dò đối thủ, sau đó tung ra những đòn đấm rất chắc. Ban đầu, Thùy Dung có sự nhập cuộc tốt hơn, tuy nhiên khi bắt nhịp được trận đấu thì Gil Lê lại cho ra những cú đấm rất hiểm hóc".

Sang đến hiệp 2, Thùy Dung cũng đã lấy lại sự bình tĩnh khi liên tục phản đòn rất nhanh về phía đối thủ. Tuy nhiên Gil Lê cũng đã cho thấy được bản thân không phải là một đối thủ "dễ chơi" khi tung ra loạt "combo" phản đòn đầy dứt khoát.

Mặc dù Gil Lê tấn công khá "hăng", tuy nhiên điều này vẫn rất khó giúp cô giành lấy điểm khi khả năng phòng thủ của Thùy Dung được áp dụng khá tốt, đồng thời tận dụng thời cơ để phản đòn.

Nói về hiệp đấu này, Hà Hiền cho rằng Gil Lê vẫn còn khá lo lắng cho đối thủ nên nhiều đòn đánh của cô vẫn còn chưa dứt khoát và điều này là không nên trong các hiệp đấu boxing.

Màn thi đấu đầy cam go của Gil Lê và Thùy Dung

Bước đến hiệp 3, Thùy Dung liên tục tấn công, đồng thời kiên trì bo găng phòng thủ. Còn về Gil Lê, cô nàng tiếp tục giữ vững phong độ khi tung ra những cú đấm đầy uy lực.

Chia sẻ về hiệp đấu này, ông Mai Thanh Ba cho rằng: "Huấn luyện viên Duy Nhất dường như đã thay đổi chiến thuật với Gil Lê. Cô ấy lên sàn và như một chiếc máy ủi, cứ lao vào đối thủ".

Gil Lê chiến thắng đầy thuyết phục

Kết quả, Gil Lê đã xuất sắc giành chiến thắng trước đổi thủ Thùy Dung. Chia sẻ về chiến thắng của mình, Gil Lê cho biết: "The Champion là một chương trình rất truyền cảm hứng để cho những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau có thêm động lực là được những điều mà mình mong muốn".

