Được Bộ Công an "minh oan", Thủy Tiên nói 1 câu duy nhất, Trấn Thành tiếp tục báo tin vui

Ngay sau thông báo của Bộ Công an, các nghệ sĩ đã có động thái mới thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiều 23/1, thông tin Bộ Công an ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV) huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020 nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-CSHS ngày 7/1/2022.

Bộ Công an thông báo về vụ việc nghệ sĩ huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung 2020

Ngay sau thông tin này, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ: "Đủ nắng hoa sẽ nở". Trong ảnh, Thủy Tiên khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tinh khôi. Bên dưới bài viết của bà xã Công Vinh, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và chúc mừng cô được Bộ Công an "minh oan": "Chúc mừng chị. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ, luôn bình an, làm nhiều điều tốt giúp người giúp đời chị nhé", "Đẹp nữa luôn", "Xuất sắc luôn chị ơi", "Chúc mừng Thủy Tiên, chúc Tiên luôn nhiều sức khỏe và ngày càng thành công trong sự nghiệp", "Tiên xinh đẹp, chúc em luôn nhiều may mắn", "Chúc mừng em về kết luận cuối cùng của Bộ Công an. Nạp năng lượng và tiếp tục với những kế hoạch mới của mình. Chúc em thành công!",...

Thủy Tiên có động thái mới thu hút sự chú ý của dư luận

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ: "Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua".

Cũng là cái tên được Bộ Công an "minh oan", Trấn Thành nhanh chóng có động thái mới trên Fanpage. Cụ thể, ông xã của Hari Won báo tin vui đến người hâm mộ khi Fanpage đạt 19 triệu lượt theo dõi mà không nhắc đến thông báo của Bộ Công an: "19 triệu followers. Em yêu cả nhà, hãy chúc mừng em đi nào". Đáp lại mong muốn của nam MC, nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng anh: "Chúc mừng Trấn Thành, nay có nhiều tin vui quá", "Chúc mừng anh đã thoát khỏi lùm xùm"...

Trấn Thành báo tin vui đến người hâm mộ

Trước thông tin Bộ Công an có quyết định cuối cùng về vụ điều tra tiền từ thiện, ca sĩ Minh Quân, cựu người mẫu Trang Trần và nhiều nghệ sĩ cũng đã chia sẻ lại thông báo này. Nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã của diễn viên Việt Hương cũng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: "Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?".

Đi cùng với đó, nam nhạc sĩ đăng tải bài viết với hình ảnh Thủy Tiên hỗ trợ bà con trong đợt lũ năm 2020. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng thể hiện sự đồng tình với quan điểm của Hoài Phương: "Cây ngay không sợ chết đứng mà", "Cuối cùng cũng đã sáng tỏ"...

Vụ ồn ào tiền từ thiện bắt nguồn từ tháng 5/2021, khi bà Nguyễn Phương Hằng lên sóng livestream tố các nghệ sĩ thiếu minh bạch khi kêu gọi ủng hộ miền Trung cuối năm 2020. Trước các thông tin mà CEO Bình Dương đưa ra, đa phần khán giả yêu cầu các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… công khai sao kê các khoản thu - chi trong dịp kêu gọi từ thiện để mạnh thường quân tiện theo dõi. Ngoài các phản ánh trên mạng xã hội, có một số trường hợp gửi đơn đến Cục Cảnh sát hình sự đề nghị điều tra làm rõ.

Chồng Việt Hương bày tỏ bức xúc khi nghệ sĩ bị vu khống suốt thời gian dài

Trước sự việc này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã xin ý kiến lãnh đạo phối hợp với các ngân hàng, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh miền Trung đã nhận hỗ trợ để xác minh làm rõ. Sau thời gian điều tra, vào ngày 28/12/2021, Bộ Công an đã họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động từ thiện của các nghệ sỹ gây xôn xao dư luận thời gian qua, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết: "Qua nghiên cứu các tài liệu và phối hợp ngân hàng, xác định lượng tiền vào tài khoản của các nghệ sỹ còn ít hơn lượng tiền mà họ đi ủng hộ. Điều này có sự xác nhận của UBND, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh hoặc các cá nhân đi làm từ thiện".

Cuối tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

