Đóng cảnh nóng cùng "phi công trẻ": Người khiến bạn diễn sợ run, người suýt bỏ vai

Những sao nữ Việt không ngại đóng cảnh nóng cùng bạn diễn kém nhiều tuổi, hy sinh vì nhân vật.

Thân Thúy Hà trong phim “Sau phút đam mê”

Nữ diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều vai diễn trên truyền hình nhưng phải thừa nhận khó nhất với chị ở bộ phim này là cảnh nóng đóng cùng bạn diễn trẻ tuổi. Thân Thúy Hà cho biết những phân đoạn tình cảm với bạn diễn Lê Mạnh Phương khiến chị thấy khó vì chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa hai người. Phải diễn xuất tốt để khán giả không thấy phản cảm cũng là một thử thách với bất kỳ diễn viên nào.

Phi Huyền Trang trong “Lời nguyền gia tộc”

Không chỉ có cảnh nóng với bạn diễn Lâm Vissay, Phi Huyền Trang còn có những cảnh quay nóng bỏng với bạn diễn trẻ Tuấn Trần kém 4 tuổi. Nam diễn viên sinh năm 1992 thừa nhận phải hít thở thật sâu mỗi lần đóng cảnh tình tứ cùng đàn chị. Vì lần đầu đóng cảnh nóng trên màn ảnh nên Tuấn Trần không khỏi ngỡ ngàng và lo sợ sẽ không lột tả được. Bản thân Phi Huyền Trang từng chia sẻ vì cảnh nóng trong bộ phim này đã khiến cô bị lỡ một cuộc tình.

Giáng My trong “Trái tim sám hối”

Nhiều khán giả sẽ không khỏi bất ngờ khi hoa hậu Đền Hùng – Giáng My và nam diễn viên Quốc Trường từng đóng vai nhân tình trong phim. Hai người có nhiều cảnh tình tứ khi hóa thân vào vai nữ diễn viên gạo cội yêu một tân binh mới vào nghề. Đàn chị hơn Quốc Trường tới 17 tuổi nên ban đầu khi biết người đóng cùng là một bạn diễn kém nhiều tuổi tới vậy, Giáng My đã nói với đạo diễn cô áp lực quá nên muốn bỏ vai. Rất may sau đó khi được đạo diễn trấn an, cả hai diễn viên đã có thể hoàn thành vai diễn xuất sắc.

Việt Hương trong “Đời như ý”

Lần đầu tiên Việt Hương đóng cảnh nóng trong phim với cậu học trò Đông Dương kém 4 tuổi. Cảnh quay này, nữ diễn viên phải mặc nội y màu nude, không cởi bỏ hết đồ mà chỉ để hở vai trần. Trước khi quay, Việt Hương phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới “dám” đóng. Sau khi hoàn thành phân đoạn này, cô vẫn không hết cảm giác hồi hộp.

Kiều Anh trong “Hồ sơ cá sấu”

Chưa từng đóng bộ phim nào có cảnh nóng nhưng Kiều Anh lại rất ăn ý khi hợp tác cùng bạn diễn Mạnh Trường kém 4 tuổi. Hai người đảm nhận vai vợ chồng, có nhiều phân cảnh tình tứ, mùi mẫn từ nụ hôn tới ôm ấp. Bạn diễn kém tuổi thừa nhận “những cảnh đó không đơn giản” vì anh phải chống đẩy vài trăm cái trước khi quay.

Ngọc Crystal Eyes trong “Những cô gái trong thành phố”

Trong vai một chàng trai trẻ sa vào bẫy tình của một nữ đại gia, nam diễn viên Bình An thừa nhận không khỏi ngại ngùng khi đóng cảnh nóng cùng đàn chị hơn mình tới 10 tuổi. Phân cảnh này nhân vật của Bình An chấp nhận bước vào cuộc đời của một trai bao dù tư tưởng luôn nghĩ đến người bạn gái nghèo. Đây là một cảnh quay thử thách với nam diễn viên 9X khiến anh còn “sợ run”, không dám để bạn gái – Á hậu Phương Nga – xem phim.

Thanh Hằng trong “Chị chị em em”

Chuyên nghiệp trên màn ảnh, Thanh Hằng còn khiến bạn diễn không tránh khỏi những rung động. Khi đóng cảnh nóng cùng đàn em kém 10 tuổi Lãnh Thanh trong vai vợ chồng, nàng siêu mẫu làm đàn em thú nhận có những lúc “vì rung động nên mới thấy nhớ, muốn được gặp và yêu thương, nâng niu, bảo vệ họ, những tình cảm đấy lớn tới mức vừa đủ thì bản thân cần lý trí hơn để biết cảm xúc đó là của nhân vật hay của mình”.

Hoàng Yến trong “Làng ế vợ”

Chuyên đóng những vai diễn đa tình trên màn ảnh, nữ diễn viên Hoàng Yến không ngại khi kết đôi cùng bạn diễn kém... 22 tuổi trong Làng ế vợ. Trong phim có cảnh hai người hôn nhau nồng nàn khi nhân vật Mai công chúa của Hoàng Yến nằm trong bồn tắm không mặc đồ. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đóng “cảnh nóng” như vậy trên phim. Từ trước tới nay, Hoàng Yến luôn từ chối mỗi khi đạo diễn yêu cầu đóng cảnh hôn.

