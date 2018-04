Đối thủ mạnh nhất của Chân Tử Đan về Việt Nam đóng phim

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 09:08 AM (GMT+7)

Võ sĩ gốc Việt Cung Lê từng đóng phim với Chân Tử Đan, Lương Triều Vỹ... sẽ tái xuất màn ảnh Việt trong vai diễn mới.

Khán giả yêu điện ảnh và võ thuật thích thú với thông tin đầu tháng 5, ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng thế giới Cung Lê sẽ trở về quê hương giới thiệu dự án điện ảnh mới với sự tham gia của anh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, quốc tế.

Cung Lê không phải là nhân vật quá xa lạ với khán giả Việt. Anh sinh năm 1972 và được rèn luyện Taekwondo từ năm 10 tuổi. Từ môn học đầu tiên, Cung Lê duy trì niềm đam mê võ thuật và thử sức với loạt bộ môn như: Vật, Nhu thuật Brasil, Tán thủ, Muay Thái...

Trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp trên đất Mỹ, Cung Lê đã nhận hơn 35 giải thưởng võ thuật, 3 lần đoạt chức vô địch thế giới. Được mệnh danh là võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới và là “cơn ác mộng châu Á”, Cung Lê thường xuyên được mời tham gia những giải đấu tầm cỡ như: StrikeForce, võ đài khốc liệt nhất thế giới UFC...

Với sự thành công của bản thân, Cung Lê liên tục là khách mời đặc biệt của các kênh thể thao danh tiếng cũng như xuất hiện trên các trang bìa võ thuật đình đám.

Song song với sự nghiệp võ thuật, Cung Lê còn là ngôi sao màn bạc Hollywood với nhiều vai diễn lớn, nhỏ khác nhau.

Cụ thể, trong phim “Fighting”, Cung Lê được thủ vai Dragon Le, một trong những đối thủ của Channing Tatum. Sang đến phim “Pandorum”, anh đảm nhận nhân vật Mạnh - một người Việt có võ nghệ cao cường trên con tàu vũ trụ Elysium và diễn xuất cùng các ngôi sao như Dennis Quaid, Ben Foster...

Năm 2009, Cung Lê được mời hợp tác với ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan trong bộ phim Hong Kong mang tên “Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành”. Sau quá trình làm việc chung, Chân Tử Đan phải thừa nhận Cung Lê là đối thủ mạnh nhất anh từng gặp trong sự nghiệp đóng phim hành động.

Sau này, Cung Lê trở thành khách mời trong loạt phim truyền hình của Mỹ như “Into The Badlands” đóng cùng nam tài tử Ngô Ngạn Tổ. Gần đây nhất, Cung Lê tái xuất cùng Lương Triều Vỹ và giám đốc sản xuất Wong Kar Wai - Vương Gia Vệ trong phim “Europe Raiders” sẽ được ra mắt trong năm nay.

Ngoài các dự án trên, Cung Lê tham gia thêm nhiều bộ phim ăn khách như: Tekken, Dragon Eyes, The Man with the Iron Fists, The Grandmasters...

Với dự án điện ảnh mới sẽ bấm máy ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, Cung Lê cho biết sẽ bật mí với công chúng vào đầu tháng 5.