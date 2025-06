Anh Tú Voi công khai tình cảm với LyLy

Sau danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2017, Anh Tú nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng cho bản thân trong làng nhạc Việt bằng loạt bản hit đình đám. Ngoài khía cạnh công việc, chuyện tình cảm của Anh Tú nhận được sự quan tâm của khán giả từ cuộc sống đến đời tư.

Anh Tú. (Ảnh Internet).

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc thân mật của Anh Tú và LyLy trên sân khấu. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, LyLy bắt tay Anh Tú thì nam ca sĩ đã chủ động ôm và hôn "nửa kia" khiến khán giả chứng kiến không khỏi rần rần. Trước hành động bất ngờ của Anh Tú, LyLy nở nụ cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng rời sân khấu.

Khoảnh khắc thân mật của Anh Tú và LyLy khiến cõi mạng rần rần thích thú. (Video: Thanh Blue).

Màn công khai tình cảm của Anh Tú và LyLy khi chia sẻ đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng, thu về hơn 500 nghìn lượt xem. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ lẫn thích thú trước khoảnh khắc ngọt ngào này, bởi trước đó cả hai đều khá kín tiếng và nhiều lần né tránh khi được hỏi về mối quan hệ.

Hiện tại, cả Anh Tú và LyLy vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ khiến khán giả càng thêm tò mò. Dù vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng đây là sự khởi đầu của một chuyện tình đẹp trong showbiz Việt.

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020 nhưng chưa từng lên tiếng làm rõ. (Ảnh: FBNV).

Cách đây không lâu, trong một sự kiện âm nhạc, khi được khán giả hỏi có thích LyLy không, Anh Tú trả lời: "Thế em có thích LyLy không? Anh cũng thích LyLy". Trong tập mới đây của Em xinh "say hi", khi thấy LyLy xuất hiện trên sân khấu, Trấn Thành bày tỏ: "Bằng cách nào đó, bạn ấy xinh lên gấp 10 lần. Do yêu à". Trấn Thành tiếp tục hỏi khán giả: "Yêu ai". Phía dưới khán giả đồng thành hét tên Anh Tú khiến LyLy cười gượng và nói: "Mọi người đang trêu anh thôi".

Người hâm mộ hy vọng Anh Tú và LyLy sẽ sớm công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm giấu kín. (Ảnh: FBNV).

Mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận trong các game show. Anh Tú và LyLy vướng tin hẹn hò sau khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc năm 2020. Thời gian đầu, cả hai khá kín tiếng, ít xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, qua nhiều bằng chứng, khán giả khẳng định hai ca sĩ có mối quan hệ trên mức tình bạn. Những năm gần đây, họ dần thoải mái hơn khi tương tác với nhau

Không chỉ vướng nghi vấn hẹn hò, Anh Tú và LyLy còn từng bị soi "hint" đã về chung nhà khi khoe background nhà riêng có nhiều chi tiết trùng hợp với nhau. Thời điểm đó, Anh Tú và LyLy cho biết cả hai chỉ là hàng xóm nên thiết kế trong nhà có phần giống nhau.

Dù không xác nhận chuyện hẹn hò, Anh Tú và LyLy vẫn thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. (Ảnh: FBNV)/

Trên mạng xã hội, Anh Tú và LyLy thường xuyên có những màn tương tác "tình bể bình" không khác gì cặp đôi đang yêu. Nhiều fan của cặp đôi thường dùng cụm từ "hàng xóm" để ám chỉ mối quan hệ của Anh Tú và LyLy. Về phần mình, Anh Tú từng khiến dân tình rần rần khi công khai gọi LyLy là "bé".

LyLy (tên thật: Nguyễn Hoàng Ly) sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. LyLy bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi âm nhạc Nhân tố bí ẩn (2016) với nhóm Cánh Diều. Sau đó, cô gia nhập Hello Yellow nhưng nhóm tan rã nhanh chóng. Năm 2018, LyLy chính thức ra mắt với ca khúc 24H (hợp tác cùng rapper Magazine), đạt hơn 10 triệu lượt xem trong một tháng và trở thành hiện tượng Vpop.

Tiếp nối thành công, cô ra mắt Không yêu đừng gây thương nhớ, Lời đường mật, Người ta đâu thương em… LyLy còn là nhạc sĩ sáng tác nhiều bản hit cho các nghệ sĩ trẻ như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (AMEE), Không sao mà, em đây rồi (Suni Hạ Linh)...

Anh Tú sinh năm 1992 tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017, sau đó trở thành á quân. Anh được biết tới với những bản ballad buồn cùng giọng hát nội lực, cảm xúc. Anh nổi tiếng hơn sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ và Anh trai "say hi". Ở Ca sĩ mặt nạ, anh giành ngôi vị cao nhất.