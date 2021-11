"Đổi đời" nhờ Squid Game, ít ai biết dàn diễn viên rơi vào tình huống oái oăm thế này

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 02:05 AM (GMT+7)

Bên cạnh cát xê cao chót vót, sự nghiệp thăng hoa, phía sau ánh hào quang của dàn diễn viên Squid Game (Trò chơi con mực) là những câu chyện ít ai biết.

Squid Game là bộ phim đang làm mưa làm gió gần đây ở nhiều quốc gia. Tác phẩm do các nhà làm phim Hàn Quốc sản xuất kể về một nhóm người mạo hiểm tính mạng trong 6 trò chơi sinh tồn để nhận được tổng số tiền 45,6 tỷ won (hơn 883,2 tỷ VND). Là bộ phim được xem nhiều nhất của Netflix cho đến thời điểm hiện tại với hơn 111 triệu thành viên trong 4 tuần đầu phát sóng, phá vỡ kỷ lục 82 triệu lượt xem của “Bridgerton”, Squid Game nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu tại 90 quốc gia trên thế giới.

Squid Game một siêu phẩm mới của ông lớn Netflix

Làm nên thành công của bộ phim là lối diễn xuất lôi cuốn của các diễn viên. Sau Squid Game những tên tuổi vô danh bất ngờ vụt sáng và giúp những diễn viên gạo cội hâm nóng được tên tuổi của mình. Bên cạnh đó những câu chuyện cuộc đời đằng sau ánh hào quang của các diễn viên luôn gây bất ngờ.

Oh Yeong- Su

Sự nghiệp bất ngờ vụt sáng ở tuổi 77, nam diễn viên Oh Yeong Su là một trong những cái tên hiện đang được các nhà quảng cáo tích cực săn đón sau Squid Game. Xuất hiện trong lời thoại của Oh Yeong-Su, thương hiệu gà Hàn Quốc “ kkanbu chicken” bất ngờ thu lợi từ bộ phim. Nắm bắt cơ hội, thương hiệu này đã ngỏ mời Oh Yeong-Su đại diện thương hiệu quảng cáo, tuy nhiên nam diễn viên từ chối với lý do không thể hợp lý hơn.

Theo đó, Oh Yeong-Su là một diễn viên gạo cội đã xuất hiện trong hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại như kịch, điện ảnh và phim truyền hình. Ông có biệt danh “diễn viên tu sĩ chuyên nghiệp” vì đã đóng vai là nhà sư trong nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là bộ phim “Spring, summer, fall, winter… and spring”. Đây cũng chính là tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của ông Oh và đây cũng là lý do ông từ chối lời mời của "Kkanbu Chicken".

Mới đây Oh Yeong-Su đã mở tài khoản mạng xã hội Instagram và hút hơn 60.000 người theo dõi. Trong bộ phim truyền hình Squid Game, ông đóng vai người chơi số 001 Oh II- Nam. Vai diễn này đã giúp tên tuổi của ông nổi tiếng trên toàn thể giới.

Diễn viên Oh Yeong-Su, người chơi đầu tiên trong Squid Game

Nhận được quá nhiều sự quan tâm của công chúng nên những tin đồn nhạy cảm xung quanh nam diễn viên họ Oh cũng xuất hiện. Tuy nhiên ông đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Hiện tại, nam diễn viên đang gặp không ít khó khăn trong việc quản lý lịch làm việc khi không có trợ lý và hiện phải nhờ đến sự giúp đỡ của vợ và con gái.

Christian Lagahit

Nam diễn viên gốc Philippines, Christian Lagahit đóng vai người chơi số 276 trong bộ phim Squid Game nhiều lần phải chịu sự "ghẻ lạnh" của xã hội. Tuổi thơ gặp nhiều bất hạnh khi phải sống xa mẹ và cho đến khi ở cùng ông nội năm 6 tuổi, anh lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Tới khi lên trung học, nam diễn viên bị chính bạn bè và giáo viên của mình bắt nạt với lý do khó tin sau lời chia sẻ: “Tôi thật sự là một trong những người nghèo nhất lớp”. Kể từ đó Lagahit gần như phải chống chọi với tất cả sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Sau đó, anh một lần nữa bị gửi đến ở với dì. Tới năm 2015, anh đến Hàn Quốc làm giáo viên dạy tiếng Anh và tiếp thị sản phẩm trước khi bén duyên với nghiệp diễn.

Những dự án phim ban đầu của Lagahit chưa gây được tiếng vang lớn. Cũng giống như Oh Yeong-Su, Lagahit bắt đầu trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong Squid Game. Nhờ bộ phim này, tên tuổi của Lagahit phổ biến hơn và tài khoản Instagram của anh hiện đã thu hút hơn 75.000 người theo dõi.

Christian Lagahit, người chơi số 276 trong Squid Game

Christian Lagahit nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nhiều lời mời phỏng vấn cũng như những hợp đồng quảng cáo. Chia sẻ với Dispatch về một trải nghiệm có lẽ là tồi tệ nhất đối với anh, Christian Lagahit nhắc lại việc bị đối xử phân biệt chủng tộc khi anh đi xe buýt tại một ngôi làng nhỏ trong quá khứ. Anh đã bị một phụ nữ khoảng 50 tuổi ném bắp cải đập thẳng vào mặt khiến cho chiến kính của nam diễn viên rơi xuống đất và vỡ hỏng. Tuy nhiên điều kiến anh đau lòng nhất là thái độ thờ ơ của mọi người xung quanh. Không một ai trên chuyến xe đó nhận thấy sự bất công và đứng ra bênh vực hay giúp đỡ Lagahit. Sau đó người phụ nữ phân biệt chủng tộc đã đi đến trước mặt nam diễn viên và yêu cầu nam diễn viên phải rời khỏi xe buýt.

Hiện tại, Christian Lagahit vui vẻ nói rằng: “Tôi tự hào khi đại diện cho những người thiểu số ở đây...".

Ngoài công việc diễn xuất, Lagahit còn sở hữu một kênh Youtube chia sẻ về cuộc sống của anh tại Hàn Quốc, các chuyến du lịch và ẩm thực.

Geoffrey Giuliano

Geoffrey Giuliano là nam diễn viên, tác giả nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1953. Cũng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều sau Squid Game, tuy nhiên những điều khán giả nhớ đến ông lại không mấy tốt đẹp, điển hình như tin đồn “đó không phải là đang diễn, đó là nhân cách thực sự của Geoffrey”. Những tranh cãi trong quá khứ bị đào lại chỉ vì Geoffrey Giuliano từng rất thành công với hình tượng phản diện trong phim nhờ vẻ ngoài quá phù hợp nhân vật.

Một bài báo năm 2017 đã dẫn lại nguồn tin trên một mạng xã hội cho biết nam diễn viên Geoffrey Giuliano từng có hành động chen lấn và chửi bới tại một siêu thị ở Pattaya, Thái Lan. Hành động bất lịch sự được cho là của ông đã bị một khách hàng tại đó quay lại và đăng lên mạng xã hội. Hành khách có mặt tại đó đã lên tiếng phàn nàn rằng: “Tôi đang đứng xếp hàng ở quầy thanh toán thì anh ta bất ngờ chen ngang”.

Nam diễn viên đã hét lớn lên và cho rằng anh ta có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn: “Bạn không thể làm tôi sợ bằng máy quay, tôi là một diễn viên”, “Chúng tôi là những vị vua của thế giới. Chúng tôi có những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới” ngay trước mặt vợ, con của mình.

Trước thông tin này, công chúng đã có thái độ rất gay gắt đối với nam diễn viên. Một số người mỉa mai rằng: “Vậy là vai diễn này rất hợp với anh ấy”.

Geoffrey Giuliano đóng vai trò là VIP 4 trong Squid Game

Sau làn sóng tẩy chay liên quan đến vụ việc tại cửa hàng tạp hóa, Geoffrey Giuliano tiếp tục vướng vào những cáo buộc liên quan đến việc quảng cáo dịch vụ cho những người đàn ông muốn hẹn hò với phụ nữ Thái Lan.

Vào năm 2016, Geoffrey đã quảng cáo cho một trang web có tên là Date ThaiLandies và đăng các video quảng cáo lên kênh Youtube cá nhân của mình. Hơn hết, một trong những video của nam diễn viên còn đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc khi khẳng định phụ nữ Thái Lan là những người chỉ đến với đàn ông vì tiền của họ. Giờ đây, cư dân mạng đang so sánh giữa Geoffrey và nhân vật Squid Game của ông cùng những câu chuyện thị phi tai tiếng.

