Đinh Mạnh Ninh đánh cược trong "canh bạc" cuộc đời sau 8 năm

Thứ Hai, ngày 31/10/2022 16:35 PM (GMT+7) Chia sẻ

Kể từ album thứ 2 tới nay đã 8 năm, giọng ca của nhóm M4U mới chính thức trình làng album thứ 3.

Tối 30/10, Đinh Mạnh Ninh đã có buổi họp báo ra mắt album "Make it together", đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ kể từ sau album thứ 2 năm 2014.

Đinh Mạnh Ninh phát hành album thứ ba sau 8 năm

Nói về quãng thời gian 8 năm mới trở lại phát hành album thứ ba, Đinh Mạnh Ninh thừa nhận album lần này là một "canh bạc" của anh. Sở dĩ nói như vậy vì từ trước tới nay, nam ca sĩ không hướng đến những ai nghe nhạc để nịnh tai, nịnh cảm xúc, vì vậy anh không đặt nặng vấn đề về view (lượng người xem). “Ví dụ có người khi buồn sẽ nghe một bài nhạc buồn để vỗ về cảm xúc của bản thân, để họ cảm thấy mềm lòng, để có thể rớt nước mắt. Lúc đấy nỗi buồn sẽ được thỏa mãn, cảm xúc được vuốt ve nhưng tôi không muốn làm như thế. Tôi muốn ai đang buồn thì nghe nhạc của tôi vào phải thấy vui”, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ.

“Make it together” đánh dấu sự trở lại của Đinh Mạnh Ninh với một loạt ca khúc mang màu sắc mới lạ, văn minh và hiện đại. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tốn nhiều thời gian và tâm sức nhất của nam ca sĩ gốc Bắc Giang với 6 năm thai nghén. Năm 2016 đặt nền móng cho ca khúc đầu tiên và phải đến năm 2019, nam ca sĩ mới tiếp tục sáng tác ca khúc thứ 2. Do dịch cùng với những lý do cá nhân, mãi đến tháng 10/2022, anh mới thực sự hoàn thành album với 9 ca khúc tràn đầy năng lượng và sự tích cực. Toàn bộ các bài hát đều do Đinh Mạnh Ninh sáng tác.

"Thai nghén" album sau 6 năm, Đinh Mạnh Ninh bứt phá và làm mới mình với 9 ca khúc tự sáng tác

Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn mang tới cho người nghe "9 lon nước với những màu sắc tươi vui" như hình ảnh concept bắt mắt trong album. Thông điệp anh muốn gửi tới người nghe là sự lạc quan, tích cực, dù cho có phải sống giữa muôn vàn những áp lực không tên của cuộc sống, hãy cứ mạnh mẽ và luôn là chính mình.

Trong album lần này, Đinh Mạnh Ninh đã phát hành MV 2 bài hát “Amazing” và “Don’t Let It Be Too Late” trước khi chính thức trình làng album. So với album đầu tay “On My Way”, đến 2014 với “Run” là một sự cố gắng không nhỏ của Đinh Mạnh Ninh khi theo đuổi dòng nhạc R&B đầy đam mê của mình. Tưởng chừng đây sẽ là sự lựa chọn chung thủy của Đinh Mạnh Ninh khi theo đuổi dòng nhạc khá kén tai người nghe, thì một lần nữa, anh lại chọn cho mình một lối đi riêng. Funky hay Disco Funk cũng chính là màu sắc chủ đạo mà Đinh Mạnh Ninh hướng đến trong album lần này.

“Với Make it together, khi tôi đã có đủ trải nghiệm và hiểu biết về thể loại âm nhạc này thì tôi mới dám làm một sản phẩm mang tính thống nhất và chính quy như thế. Có rất ít nghệ sĩ Việt lựa chọn phong cách Disco Funk trong âm nhạc, nhưng tôi nghĩ không có những người làm đầu tiên thì ai sẽ mở đường?”, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ.

Nhạc sĩ Anh Quân khen ngợi bước đi trên con đường âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh

Có mặt trong buổi họp báo ra mắt album của Đinh Mạnh Ninh, nhạc sĩ Anh Quân chúc mừng nam ca sĩ đã chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Anh Quân kể lại câu chuyện anh đưa ra lời khuyên khi con gái loay hoay không biết nên chọn lựa hướng đi nào cho phong cách âm nhạc. Qua đó, anh muốn nhắn nhủ một ca sĩ được hát những gì mình yêu thích, đam mê sẽ tốt hơn chạy theo xu hướng.

Đinh Mạnh Ninh: "Album lần này là một canh bạc của tôi"

"Make it together" như một lời tuyên ngôn của Đinh Mạnh Ninh. “Tôi vẫn luôn là chính tôi! Đầy lạc quan, tiến về phía trước. Dù trong cuộc sống đôi lúc sẽ gặp chuyện nản lòng nhưng hãy cứ mạnh mẽ và tích cực”, nam ca sĩ bộc bạch. Anh thừa nhận bản thân tuy “nghèo về vật chất” nhưng là một người “giàu có về tình cảm” bởi được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Có mặt trong họp báo, sự xuất hiện của mẹ ruột Đinh Mạnh Ninh cùng những chia sẻ về cậu con trai gây chú ý. Bà cho biết từ trước tới nay Ninh luôn tự lập trong mọi việc, chưa bao giờ gia đình phải hỗ trợ kinh tế cho con trong sự nghiệp âm nhạc, tất cả là do con tự làm tự lo. Đứng trên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh nghẹn ngào xúc động, nói lời cảm ơn mẹ bởi gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần vững chắc nhất cho anh trong hành trình sự nghiệp.

Tại họp báo còn có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt như nhạc sỹ Anh Quân, rapper Hà Lê, ca sỹ Dương Hoàng Yến, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Ngọc Huyền, ca sỹ Khánh Linh, Ngọc Khuê, nhóm Oplus, diễn viên Đỗ Duy Nam, diễn viên Kiều Anh….

Nhạc sĩ Anh Quân cùng các anh em đồng nghiệp tới chúc mừng Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thành Vương

Nhóm Oplus

Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam và các đồng nghiệp

Các thành viên của nhóm M4U

Các diễn viên như Kiều Anh, Hoàng Anh Vũ, Ngọc Huyền... cùng tới chúc mừng Đinh Mạnh Ninh

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dinh-manh-ninh-danh-cuoc-trong-34canh-bac34-cuoc-doi-sau-8-nam-c47a...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dinh-manh-ninh-danh-cuoc-trong-34canh-bac34-cuoc-doi-sau-8-nam-c47a16005.html