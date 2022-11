Diễn viên Phương My tiết lộ về vai diễn gái massage cặp kè Doãn Quốc Đam trong “Hành trình công lý"

Nguyễn Phương My sinh năm 1991. Sau 4 năm theo học chuyên ngành Mỹ thuật, cô quyết thi tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên. Trước khi "chạm ngõ" truyền hình trong "Hành trình công lý", Phương My là gương mặt không còn xa lạ trên sân khấu kịch với nhiều giải thưởng: HCB LH Sân khấu Thủ đô 2016 và 2019; HCB LH Sân khấu thể nghiệm quốc tế tại Hà Nội 2019. Phương My hiện là diễn viên đoàn kịch "Lucteam" của đạo diễn Trần Lực.