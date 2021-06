Diễn cảnh 18+ với toàn mỹ nhân nóng bỏng, sao nam lại có phản ứng "lạ" thế này

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 17:32 PM (GMT+7)

Cảnh thân mật chẳng hề "dễ chịu" với các nam diễn viên này như khán giả nhầm tưởng khi xem phim.

Cảnh nóng là điều khó có thể tránh khỏi trong những tựa phim tâm lý - tình cảm. Là yếu tố nhạy cảm, thế nên, chuyện những diễn viên trẻ có áp lực khi đóng cảnh 18+ là điều dễ hiểu. Để cho ra đời những cảnh ân ái mặn nồng, 5 diễn viên trẻ dưới đây đã phải đối mặt với muôn vàn nỗi sợ hãi, ám ảnh mà không biết tỏ cùng ai.

Bình An trong “Những cô gái trong thành phố”

Là tân binh trẻ, điển trai của làng phim truyền hình, Bình An sớm gia nhập hàng ngũ nhưng sao nam run sợ với cảnh nóng. Cụ thể, trong tập 23 của “Những cô gái trong thành phố”, Bình An trong vai nam sinh viên nghèo đã có cảnh “giường chiếu” với nữ đại gia lớn tuổi Hoài Xuân (do Ngọc Crystal Eyes thủ vai). Nam diễn viên đã rất sợ hãi, e ngại và thậm chí hình ảnh run rẩy của nhân vật trên phim chính là cảm xúc thật của anh ngoài đời. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1993 đã phải xin đạo diễn một ly rượu để uống nhằm trấn an tinh thần.

Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Quốc Trường trong “Về nhà đi con”

Không những sở hữu vẻ ngoài chuẩn “chồng nhà người ta” mà Quốc Trường còn là nam diễn viên được yêu thích nhất nhì màn ảnh Việt. Gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, mượt mà khi đảm nhận vai Vũ trong “Về nhà đi con”, mấy ai biết rằng nam diễn viên đã sợ hãi cực độ khi đóng cảnh nóng với Bảo Thanh.

Mới đọc kịch bản, Quốc Trường đã cảm thấy “ớn” và áp lực vì cảnh nóng duy nhất trong phim. “Bảo Thanh khác vùng miền, trước đó chưa từng đóng cặp với mình. Bảo Thanh đã có chồng, lại là gái Bắc, mà gái Bắc vốn rất kỹ” - nam diễn viên chia sẻ. Thế nên, khi vào cảnh quay, cặp đôi diễn thử tới 4-5 đúp nhưng vẫn không đạt. Trước đó, Quốc Trường còn phải chuẩn bị tinh thần rất kỹ, tìm một chỗ vắng, hít thở thật sâu 3 lần và dò hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Trần Quốc Minh An trong “Ghiền mì gõ”

Trần Quốc Minh An (nickname Pom) phải tưởng tượng vòng 1 của bạn nữ là miếng sushi để diễn được cảnh khao khát dục vọng trong “Ghiền mì gõ”. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: “Rất ngại ngùng và sợ hãi khi đóng cảnh nóng với hotgirl, vì ngoài đời tôi là người rất nhát”. Ngoài ra, Minh An còn cảm thấy khó khăn với những cảnh hôn cùng bạn diễn. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng để vượt qua và hoàn thành tốt phần quay.

Nam diễn viên run sợ với những cảnh hôn.

Lãnh Thanh trong “Chị chị em em”

Thực hiện cảnh nóng khỏa thân 100% trên màn ảnh với đàn chị Thanh Hằng là một áp lực rất lớn với Lãnh Thanh. Tuy có “kinh nghiệm” tham gia nhiều cảnh nóng trước đó, Lãnh Thanh cũng không tránh khỏi lo sợ: “Trong phim có nhiều cảnh nóng táo bạo, tôi phải cố gắng diễn xuất nhập tâm. Thật sự, chưa bao giờ tôi diễn những cảnh như vậy. Chính vì thế, tôi thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Khi về nhà, tôi trằn trọc, khó ngủ vì không biết mình diễn có tốt không".

Mặc lo lắng, Lãnh Thanh vẫn đóng cảnh nóng rất đạt trong phim

Tuy nhiên, vì vai diễn và sự chuyên nghiệp trong diễn xuất, Lãnh Thanh đã phải tập trung cao độ, nhập vai hoàn toàn vào nhân vật để cho ra những cảnh ân ái đậm chất nghệ thuật trên màn ảnh.

Minh Quân trong “Quỳnh búp bê”

Là gã trai đểu chính hiệu trong “Quỳnh búp bê”, thế nhưng, mỗi lần diễn cảnh ân ái với Thu Quỳnh, Mạnh Quân lại vô cùng sợ hãi và lo lắng đến nỗi: “Tôi gần như run sợ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đạo diễn còn phải nhắc nhở: “Mạnh Quân làm sao thế?”, khi đó tôi thường bảo “Chú ơi, đợi cháu chút, cháu lau mồ hôi đã”.

Ngoài lý do lần đầu đóng cảnh nóng nên lo sợ, Mạnh Quân cũng không ngần ngại chia sẻ thêm: “Tôi cũng có gia đình rồi mà. Một phần cũng sợ vợ chứ, làm quá một chút, khi lên phim, vợ vô tình nhìn thấy khéo cũng chột dạ”. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ hết mình của bạn diễn mà cảnh nóng diễn ra trơn tru và thành công.

