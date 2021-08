Diễm My 9X, Nhã Phương xinh như mộng vẫn bị chê tơi tả vì điều này

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 10:36 AM (GMT+7)

Nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình sáng sân khấu, 3 mỹ nhân màn ảnh này nói gì khi bị chê vì năng lực diễn xuất?

Là 3 mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm ngoài đời thực, trên màn ảnh, Nhã Phương, Diễm My 9X và Khả Ngân vẫn gây nhiều tranh cãi vì biểu cảm đơ cứng, một màu. Đứng trước làn sóng trái chiều từ khán giả các nữ diễn viên này đều có động thái đáp trả riêng của mình.

1. Nhã Phương

Nhã Phương trong "Song song" bị chê diễn xuất

Bà xã Trường Giang là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình lẫn điện ảnh với hàng chục vai diễn lớn nhỏ. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Nhã Phương vẫn gây tranh cãi, hầu hết người xem đều chê cô diễn đơ cứng, rập khuôn. Thường xuyên đảm nhận dạng vai bi thương, nhắc đến nhã Phương khán giả nghĩ ngay đến những vai diễn sầu bi, khóc lóc mà không hề có sự đổi mới. Ngoài ra, giọng thoại của nữ diễn vẫn bị chê không cảm xúc.

Tuy gặp nhiều ý kiến trái chiều, Nhã Phương vẫn được chọn vai chính và hầu hết những phim cô tham gia đều thành công

Đứng trước làn sóng trái chiều, Nhã Phương chọn im lặng và nỗ lực cải thiện qua từng vai diễn. Mới đây, cô có màn lột xác ấn tượng với vai Báu trong "Cây táo nở hoa". Thay đổi tạo hình, cách diễn xuất của bà xã Trường Giang được khen ngợi và đánh giá tiến bộ hơn trước, cảnh khóc có cảm xúc và lời thoại chân thật.

Mẹ một con Nhã Phương vẫn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ

Hiếm khi khoe body những bức ảnh sexy của bà xã Trường Giang nhanh chóng gây chú ý

2. Diễm My 9X

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Diễm My 9X bén duyên với nghiệp diễn từ năm 5 tuổi. Thế nhưng, khi Bắc tiến trong "Tình yêu và tham vọng", nữ diễn viên này lại không thuyết phục được người xem vì biểu cảm gương mặt "trăm cảnh như một". Theo đó, nhiều khán giả "soi" ra cảnh vui, buồn, hờn dỗi,... nhưng nét mặt Diễm My vẫn không khác nhau là bao vì gương mặt quá cứng và đôi mắt vô hồn. Thậm chí, vai Linh còn bị đánh giá "lép vế" so với tuyến nhân vật phụ.

Diễm My 9X trong "Tình yêu và tham vọng"

Nói về những lời nhận xét nêu trên, Diễm My 9X lý giải do khán giả miền Bắc khó tính hơn nhiều so với khán giả miền Nam, khán giả miền Nam “xem để giải trí chứ ít khi chê bai, nhận xét. Chỉ khi nào diễn quá tệ, họ mới nói theo những cách nhẹ nhàng hơn…”. Tuy cảm thấy buồn nhưng cô cũng xem đó là động lực để hoàn thiện diễn xuất: "Ban đầu đọc các bình luận, tôi hơi gợn buồn trong lòng vì lần đầu tiên mình bị nhận xét như vậy về diễn xuất. Trước khi chiếu phim, các thành viên trong đoàn cũng kiểm tra và đánh giá mình làm tốt, nhưng khán giả lại nhận xét hoàn toàn khác. Tuy nhiên, điều đó cũng giúp mình học hỏi và rút kinh nghiệm nhiều hơn."

Vóc dáng cao ráo, Diễm My 9X ngày càng xinh đẹp, sang chảnh

Nữ diễn viên ăn mặc táo bạo ngoài đời

3. Khả Ngân

Là hot girl lấn sân diễn xuất, Khả Ngân từng góp mặt vai chính trong hàng loạt tựa phim như: "Nàng tiên có 5 nhà", "Bí mật của gió", "100 ngày bên em", "Hậu duệ mặt trời"... Tuy nhiên, diễn xuất của cô còn mờ nhạt và gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, đảm nhận vai nữ chính trong "Hậu duệ mặt trời" Khả Ngân nhận nhiều ý kiến trái chiều vì gương mặt thẫn thờ, biểu cảm gượng gạo. Vai diễn mới đây nhất của cô trong "11 tháng 5 ngày" cũng gặp cảnh tương tự, thiếu thuyết phục.

Khả Ngân trong "11 tháng 5 ngày"

Trước đó, nữ diễn viên từng lên tiếng khi trang Facebook cá nhân: "Khen cũng được, chê cũng được, đừng miệt thị là được!"

Ngoài nhan sắc xinh đẹp không qua chỉnh sửa, Khả Ngân còn có body sexy

Cô chăm diện trang phục hở bạo khoe hình thể quyến rũ

