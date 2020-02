Diễm My 9X bị mất vai vì scandal "vạ miệng": Sự thật bất ngờ

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

Sau một thời gian "ở ẩn", Diễm My mới trải lòng về quãng thời gian "bão tố" vừa qua và người ở bên cạnh cô.

Diễm My 9X thừa nhận hẹn hò doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn hồi tháng 3/2018. Nữ diễn viên cùng bạn trai tới dự đám cưới cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng hồi tháng 11 năm ngoái. Diễm My tâm sự, bạn trai là người động viên cô vượt qua giông bão, tôn trọng công việc của cô, đôi lúc có hỏi han một chút khi thấy bạn gái chụp bộ hình sexy gợi cảm.

Diễm My 9X (ngoài cùng bên trái) cùng bạn trai (phải) tới dự đám cưới cặp đôi Đông Nhi, Ông Cao Thắng

"Tôi đã cố gắng để chứng minh mình không sai. Nhưng đó lại chính là sai lầm"

- Thời gian qua, Diễm My khá im ắng trước truyền thông, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nhiều khán giả thắc mắc lý do gì khiến một ngôi sao đang lên như Diễm My bỗng nhiên lại lui về hậu trường?

- Năm 2019 vừa qua là một năm có quá nhiều biến cố. Biến động lớn nhất trong cuộc sống của My chính là việc mẹ đột ngột ra đi. My luôn quen với việc có mẹ ở bên, làm việc gì cũng có mẹ. Bỗng chốc mọi thứ như sụp đổ, My rơi vào stress nặng nề và từng không ít lần nghĩ quẩn. Một quãng thời gian dài sau khi mẹ mất, My gần như không thể làm gì ngoài việc khóc.

Nhưng rồi My cũng phải tự vực mình dậy, cũng thật may vì xung quanh My có quá nhiều người thương yêu. Một vài sự cố sau đó cũng khiến My có phần sợ hãi, mệt mỏi.

Thật may, My đã có cơ duyên tham gia một bộ phim truyền hình dài tập của VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam) và chuyển ra Hà Nội một thời gian. Công việc giúp My nguôi ngoai rất nhiều. Cũng nhờ đó, My đã có những mối quan hệ mới thật tốt đẹp.

- Nhiều người cho rằng chị bị ảnh hưởng không nhỏ từ scandal “vạ miệng” liên quan tới Trương Thế Vinh. Mối quan hệ giữa chị và nam diễn viên hiện ra sao?

- Thời điểm xảy ra chuyện, My cố gắng để chứng minh mình không sai. Nhưng đó lại chính là cái sai của My. Giờ My đang nỗ lực cống hiến qua những vai diễn và mong khán giả sẽ đón nhận My qua những sản phẩm.

Mối quan hệ của My và anh Trương Thế Vinh không bị ảnh hưởng gì sau câu chuyện đó bởi anh Vinh rất hiểu My. My cũng thực sự cảm ơn anh vì đã bênh vực My khi đứng trước những sóng gió.

- Sau sự cố này, chị rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân?

- My cũng không muốn giải thích thêm vì chuyện cũng đã qua. My cảm thấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của bản thân. Càng giải thích chỉ càng làm bản thân mình lún sâu hơn vào những điều rắc rối không đáng có, nên My rút ra 1 bài học lớn là phải cẩn trọng hơn rất nhiều khi tham gia mạng xã hội.

"My cảm thấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của bản thân"

Bị bỏ lỡ vai diễn trong Phượng Khấu, hoàn toàn không do scandal

- Sau khi bỏ lỡ vai diễn trong phim cung đấu Phượng Khấu, chị có tiếc nuối? Nhiều tin đồn rằng chị bị loại khỏi dàn diễn viên vì scandal liên quan tới Trương Thế Vinh, sự thật thế nào?

- Hoàn toàn không phải do scandal. My thực sự rất tiếc khi bỏ lỡ vai diễn trong Phượng Khấu vì đó là vai diễn rất hợp với My, My rất thích. Tuy nhiên, do lịch quay bộ phim có thay đổi và bản thân My 6 tháng qua cũng dành trọn thời gian ở Hà Nội đóng phim, nên không thể sắp xếp được thời gian để quay Phượng Khấu. Phải từ chối một bộ phim như Phượng Khấu, My thật sự vô cùng tiếc nuối.

My hy vọng bộ phim của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sẽ thắng lớn trên thị trường phim web drama.

- Chị bước sang năm 2020 với tâm thế như thế nào?

- Khoảng thời gian vừa rồi, My rất hạnh phúc, tận hưởng vai diễn thú vị của mình trong bộ phim dài tập sắp phát sóng khoảng giữa năm nay. Đến thời điểm này, nhìn lại những chuyện đã qua, My cũng đã có những bài học cho bản thân mình. Dù cuộc sống thế nào, My cũng cảm ơn và trân trọng những cơ hội mới đã tới với mình. My hy vọng 2020 của mình sẽ thật thú vị, thật ý nghĩa và nhiều hoạt động để được gần gũi khán giả hơn.

- Căn bệnh mất ngủ khiến chị bị ảnh hưởng sức khỏe và công việc ra sao?

- Thời gian sau khi mẹ mất và mấy tháng đầu ra Hà Nội, My căng thẳng và áp lực nên mất ngủ triền miên. Nó khiến My nhiều khi rất mệt mỏi và thu mình lại. Nhưng đến nay thì mọi thứ ổn rồi. My đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời và đón nhận cuộc sống mới với rất nhiều năng lượng tích cực.

- Sắp tới chị trở lại với màn ảnh nhỏ nhưng trong một dự án phim truyền hình ngoài Bắc. Chị có lo sợ điều gì?

- My không lo sợ gì cả. Đây là dự án phim truyền hình sau một khoảng thời gian khá lâu My chỉ tập trung vào điện ảnh nên My rất vui. Cơ hội được gần gũi với khán giả và nhất là được làm việc với một ekip tuyệt vời nên My không có gì phải sợ cả.

Vai diễn mới của Diễm My cùng Nhan Phúc Vinh

- Có những diễn viên trong Nam khi đóng phim truyền hình ngoài Bắc rất được mến mộ, như Quốc Trường chẳng hạn. Chị có muốn nối gót nam diễn viên “Về nhà đi con”?

- (Cười) Bất cứ diễn viên nào tham gia diễn xuất cũng đều mong đến được gần với khán giả của mình, có những vai diễn chạm đến trái tim người xem. My cũng mong mỏi những vai diễn của mình được khán giả yêu thích. Sự thành công của những người đi trước chắc chắn cũng là động lực cho bản thân My.

Phản ứng của bạn trai doanh nhân Việt kiều khi Diễm My thực hiện những bộ ảnh sexy

- Người ta thấy ở Diễm My sự thay đổi trong phong cách, từ sexy chuyển sang thanh lịch kín đáo. Phong cách chị yêu thích là gì?

- Thật ra tùy thời điểm và tùy công việc mà My sẽ có những style khác nhau. Những lúc cần sexy thì My vẫn có thể sexy và những lúc cần thanh lịch thì My cũng có thể biến hóa được (cười). Đời thường thì My yêu thích sự thoải mái và năng động, trang phục mặc lên để được cảm thấy là chính mình.

- Bạn trai có tác động tới chị ra sao trước những biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp của chị?

- Chắc chắn là có chứ. Anh ấy là người có thể nói là đã “chịu đựng” My trong những lúc My điên rồ và cùng quẫn khi mẹ mất. My đã “hành” anh ấy nhiều lắm. Có anh chia sẻ, My cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều và nhờ đó vượt qua được những đau khổ, mất mát.

Anh ấy cũng hết lòng ủng hộ công việc của My, tôn trọng những gì My thích.

- Bạn trai nói gì khi chị thực hiện những bộ ảnh sexy hay mặc gợi cảm xuất hiện trước ống kính? Chị có nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ anh ấy?

- (Cười) Thi thoảng anh ấy cũng có hỏi han một chút đấy, nhưng My thấy cho đến lúc này mình cũng không làm gì “quá” nên không thấy có vấn đề gì. Anh ấy tôn trọng My, công việc của My. Miễn là điều gì tốt cho My thì anh ấy đều ủng hộ.

- Điều chị trân trọng nhất ở đối phương (bạn trai) là gì?

- Đó là sự nỗ lực và sự quan tâm chân thành.

- Trong năm 2020, khán giả mong chờ Diễm My báo tin hỷ. Chị đã có ý định lên xe hoa trong năm nay chưa?

- Trước đây My từng nói 27 tuổi sẽ kết hôn, khi qua tuổi đó My lại nói tôi sẽ kết hôn năm 29 tuổi, còn bây giờ thì khi gần bước sang 30 thì My không còn đặt mốc hay kế hoạch gì cho chuyện này nữa rồi. Người tính không bằng trời tính là có thật. Có những chuyện xảy đến trong cuộc đời nằm ngoài sức tưởng tượng và bất cứ kế hoạch nào của mình. Vậy nên My chỉ nói rằng, My sẽ cố gắng lập gia đình và sinh con trước 35 tuổi, vì sau 35 tuổi, sinh con sẽ không tốt bằng. Kế hoạch của My là như thế.

Đối với My bây giờ là hạnh phúc ngày nào vui ngày đó, được cống hiến cho diễn xuất ngày nào thì hết mình ngày đó, năm sau My có rất nhiều dự án đang chờ nên phải tập trung cao độ. Còn chuyện tương lai thì My xin giao phó cho ông trời thôi.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

