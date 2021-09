Để diễn viên chính nude 100%, loạt phim này nhận về "bão" chỉ trích

Những cảnh quay nóng bỏng này khiến bộ phim và cả diễn viên bị chỉ trích gay gắt.

Hiện nay, những cảnh nóng trong phim không còn là điều xa lạ với khán giả. Không ít nhà sản xuất lựa chọn cảnh nóng như một "chiêu thức" để thu hút sự chú ý của người xem. Thế nhưng có một số bộ phim, các phân cảnh này bị khán giả chỉ trích vì quá lố lăng, phản cảm.

The K2

The K2 là bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc có sự tham gia của diễn viên điển trai Ji Chang Wook. Nội dung hấp dẫn, diễn viên sở hữu ngoại hình sáng nhưng The K2 lại vướng phải ồn ào và bị Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) "tuýt còi".

Cụ thể, trong cảnh đánh nhau ở nhà tắm công cộng, Ji Chang Wook hoàn toàn không mặc đồ. Cảnh phim này giúp nam chính khoe body hoàn hảo, ê-kíp cũng làm mờ bộ phận nhạy cảm nhưng The K2 vẫn bị chỉ trích nặng nề. Phía cơ quan kiểm duyệt sau đó đã chính thức vào cuộc và ra lệnh phạt nhà sản xuất vì cảnh phim quá phản cảm.

Oh My Ladylord

Trong Oh My Ladylord, nam chính Lee Min Ki lần đầu gặp nữ chính trong tình cảnh bi hài: khi anh đang khỏa thân 100% để tắm.

Những tưởng đây là một cảnh hài hước, gây cười nhưng lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Dù vị trí nhạy cảm nhất đã được che bằng hình quả đào nhỏ nhưng việc cơ thể của Lee Min Ki bị lộ trên sóng truyền hình vẫn khiến người xem thấy phản cảm. Bộ phim được phát sóng mà không giới hạn độ tuổi càng khiến khán giả bức xúc. Một số ý kiến cho rằng cảnh phim có yếu tố quấy rối tình dục, cần xóa bỏ ngay.

Trước phản ứng dữ dội của khán giả, phía nhà sản xuất đã lên tiếng giải thích: "Chúng tôi thừa nhận vấn đề này. Chúng tôi dự định thực hiện các biện pháp thích hợp để hạn chế mức độ khó chịu của người xem".

Do ảnh hưởng của ồn ào này, Oh My Ladylord có tỉ suất người xem thấp kỷ lục. Mặc dù bộ phim bắt đầu với tỉ suất 2,6%, tuy nhiên càng về sau càng giảm mạnh. Trong đó với tập 12, phim chỉ ghi nhận được 0,9% cho phần đầu tiên và 1,1% cho phần thứ hai. Đối với tập 11, bộ phim chỉ đạt tỉ suất người xem 1,5% và 1,3%.

Song Hoa Điếm

Từng gắn liền với hình ảnh ngọc nữ qua các bộ phim Truyền thuyết Jumong hay Hoàng cung, đến Song Hoa Điếm, diễn viên Song Ji Hyo khiến khán giả bất ngờ bởi những cảnh quay táo bạo với bạn diễn nam. Trong phim, cô thực hiện nhiều cảnh giường chiếu, thậm chí khỏa thân để đóng cảnh ân ái. Chính điều này đã khiến Song Ji Hyo và Song Hoa Điếm nhận về không ít chỉ trích.

Song Ji Hyo thừa nhận, vì lượng khán giả chỉ trích khi đó quá đông đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Nhiều khán giả phản đối cảnh nóng vì cho rằng nó làm hỏng bộ phim lịch sử và Song Ji Hyo đã tự tay phá vỡ hình tượng ngọc nữ của mình.

Mondai no Aru Restaurant

Bộ phim Nhật Bản Mondai no Aru Restaurant cũng nhận nhiều ý kiến tranh cãi với cảnh nữ chính trút bỏ quần áo trước đám đông. Theo đó, ngay trong tập 1, không ít khán giả bị sốc vì cảnh nhân viên nữ (Akiko Kikuchi đóng) bị làm nhục. Cô bị gọi vào phòng họp để chịu phạt do mắc lỗi trong công việc. Trước mặt 20 người đàn ông, cô phải trút bỏ quần áo để xin lỗi.

Sau khi phát sóng, cảnh quay này nhận về không ít chỉ trích. Có người cho rằng việc để nữ nhân viên cởi bỏ quần áo là không hợp lý, chỉ để câu view. Tuy nhiên, có một số ý kiến nhận xét rằng cảnh quay này có tác dụng tạo kịch tính, làm tiền đề lý giải cho các hành động của nhân vật trong tập tiếp theo.

