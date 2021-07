6 bộ phim ngập tràn cảnh nóng, sốc hơn cả "Sex/Life"

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 04:15 AM (GMT+7)

Trước "Sex/Life", 6 bộ phim này từng "làm mưa làm gió" trên Netflix vì cảnh nóng.

"Sex/Life" đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả trên Netflix. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã gây sốt bởi loạt cảnh ân ái khiến người xem "nóng mắt".

Trước "Sex/Life", 6 bộ phim này từng "làm mưa làm gió" trên Netflix vì cảnh nóng.

Elite

"Elite" là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi nói về hàng loạt tệ nạn của lứa tuổi học sinh. Với chủ đề về những tệ nạn học đường, các tình tiết về mối tình tay ba, án mạng, tình dục và chất kích thích liên tục xuất hiện trong bộ phim. Đặc biệt, độ "hở" của "Elite" cũng vô cùng táo bạo khiến nhiều người không nghĩ rằng đây là bộ phim học đường.

Với loạt cảnh nóng bạo liệt, bộ phim cũng bị gắn mác 18+ hạn chế độ tuổi người xem.

Bridgerton

Lấy bối cảnh quyền lực, quý phái, "Bridgerton" đã phá kỷ lục lượt xem của Netflix sau khi ra mắt vào cuối năm 2020. Bộ phim nói về chuyện tình của tiểu thư Daphne Bridgerton cùng chàng công tước Simon Basset khiến khán giả "nóng mặt" bởi hàng loạt cảnh nóng từ trong nhà ra ngoài vườn.

Orange Is The New Black

"Orange Is The New Black" kể về câu chuyện bên trong một nhà tù nữ tại Mỹ với nhiều vấn đề xã hội. Cùng với đó bộ phim cũng chứa hàng loạt cảnh nóng vô cùng bạo của những nữ tù nhân.

Tiny Pretty Things

Thời điểm mới ra mắt, "Tiny Pretty Things" hứng chịu nhiều chỉ trích vì có quá nhiều cảnh nóng quá bạo liệt. Đặc biệt, các nhân vật mới chỉ học cấp 3 càng khiến bộ phim gây tranh cãi dữ dội.

Ngay từ khi tập đầu tiên vừa bắt đầu, khán giả đã được xem cảnh ân ái giữa Bette (Casimere Jollette) – học viên múa ballet xấu tính và bạn trai Oren (Barton Cowperthwaite). Không chỉ dừng lại ở màn xé quần áo và ngã xuống giường trong phòng ký túc xá, cảnh quay còn mô tả chi tiết các hoạt động tiếp theo của nhân vật, kèm theo những chuỗi âm thanh khiến người xem “đỏ mặt”.

Gây tranh cãi bởi loạt cảnh nóng nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những bộ phim có lượt theo dõi khủng trên Netflix.

Dark Desire

"Dark Desire" là bộ phim khiến khán giả "ngộp thở" trong cảnh nóng. Mặc dù phần nội dung không để lại quá nhiều dấu ấn nhưng loạt cảnh nóng táo bạo sẽ khiến khán giả không thể nào quên nó.

Sex Education

Dù sở hữu nhiều cảnh nóng nhưng "Sex Educatio" lại nhận được lời khen ngợi và thu hút cộng đồng fan khổng lồ. "Sex Education" có cảnh nóng nhưng cách làm phim văn minh cùng thông điệp ý nghĩa khiến những cảnh ân ái đó không dâm dục, trần trụi mà còn góp phần định hướng đối tượng khán giả trẻ hiểu thêm về tình dục, tình yêu và biết cách bảo vệ mình.

Nguồn: http://danviet.vn/6-bo-phim-ngap-tran-canh-nong-soc-hon-ca-sex-life-5020211874162238.htmNguồn: http://danviet.vn/6-bo-phim-ngap-tran-canh-nong-soc-hon-ca-sex-life-5020211874162238.htm