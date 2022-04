ĐD bom tấn 60 tỷ Lương Đình Dũng: “Ra đường giờ ai đụng vào H’Hen Niê là no đòn”

Đạo diễn Lương Đình Dũng khẳng định anh không hối hận khi lựa chọn Hoa hậu người dân tộc Ê đê đóng chính phim mới của mình.

Khi mà nhiều khán giả đang lấn cấn, lo ngại về chất lượng nội dung "578: Phát đạn của kẻ điên", đặc biệt là diễn xuất của “tân binh” H’Hen Niê thì chúng tôi đã kịp thời Lương Đình Dũng - "cha đẻ" phim hành động 60 tỷ này. Tại buổi trò chuyện, ông đã không ngần ngại tiết lộ với chúng tôi về lý do chọn "nàng hậu quốc dân", đồng thời bật mí "góc khuất" phía sau hậu trường của H’Hen Niê cũng như những điều đáng để khán giả "bỏ tiền túi" cho dự án này.

Đạo diễn Lương Đình Dũng

- "578: Phát đạn của kẻ điên" có kinh phí lên đến 60 tỷ - một con số khủng khi đem so sánh với các tác phẩm trong nước. Điều gì khiến anh vung số tiền lớn như vậy?

Kinh phí này so với thị trường Việt Nam thì có thể lớn nhưng nếu "578: Phát đạn của kẻ điên" được sản xuất ở nước ngoài thì con số này có thể lên đến gấp 4 lần. Hơn nữa, đó là số tiền cần có để thực hiện được những đại cảnh lớn với những phương tiện hỗ trợ hiện đại, giúp chúng tôi sở hữu ê-kíp giỏi từ tiền kỳ đến hậu kỳ.

- Có phải phim đầu tư nhiều tiền thì càng chất lượng?

Có thể hiểu theo cách này, nhiều tiền sẽ có nhiều người giỏi trong ê-kíp, nhiều phương tiện tốt, điều kiện tốt từ tiền kỳ đến hậu kỳ thì đương nhiên phim sẽ đảm bảo thành công tỷ lệ cao hơn. Còn các phim kinh phí ít, phim độc lập thì cũng có thể hay trong một góc độ nào đó nhưng sẽ giống như cách bạn xây nhà, kinh phí dành xây nhà 1 tầng sẽ không thể xây nhà 10 tầng được.

Đại cảnh lớn và bối cảnh được đầu tư khủng lên đến hàng trăm container, thực hiện trong thời tiết gây cản trợ do mưa, lạnh

- Ngoài kinh phí khủng, "578: Phát đạn của kẻ điên" còn có ê-kíp chất lượng, cảnh hành động hầu hết được quay one shot, đại cảnh lớn lên tới 20 hecta, 471 container. “Chơi lớn” như vậy có khiến anh gặp khó khăn gì không?

Ở Việt Nam không có trường quay nên chúng tôi phải quay thực tế. Sử dụng gần 500 thùng container đã rất khó, chúng tôi lại quay trong mưa với yêu cầu đánh thực chiến và những cảnh one shot phức tạp thì khó gấp đôi.

Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại đâm đầu vào cái khó này làm gì, làm vừa vừa thôi cho an toàn. Nhưng khi làm phim, tôi có một khát khao lớn hơn đó là góp sức kéo khoảng cách điện ảnh Việt Nam tới gần hơn với điện ảnh quốc tế. Nên nếu mình làm được sao không làm, vì thế tôi quyết tâm thực hiện.

- Anh có gặp áp lực vượt qua cái bóng “Cha cõng con” với dự án lần này?

Mỗi phim có một sắc màu khác nhau và để tránh không lặp lại chính mình tôi đã thay đổi đề tài và sáng tạo thoải mái nhất có thể. Nên không có chuyện tôi áp lực với “Cha cõng con” mà áp lực của tôi với "578: Phát đạn của kẻ điên" là làm sao để phim đặc biệt nhất trong dòng phim hành động và cho phép tôi mở ra một chân trời rộng lớn hơn cho dòng phim này. Còn thành công, tôi tin nó sẽ thành công vì tôi đã làm bộ phim này với chất riêng và có con đường riêng dành cho nó.

- Dạo này khán giả hay nói rằng không kỳ vọng vào phim Việt, mất niềm tin vào điện ảnh Việt. Trên cương vị là một nhà làm phim, chuẩn bị cho ra mắt một tác phẩm Việt, anh nghĩ gì về vấn đề này?

Khán giả giờ đây cũng mất niềm tin, bị lừa bởi truyền thông về chất lượng phim nên càng thất vọng. Chúng ta đừng trách khán giả, họ muốn có phim hay thì hãy tôn trọng điều đó và làm. Chứ bây giờ nhiều nhà làm phim vẫn đang làm theo kiểu chụp giật, được ít nào bỏ túi ít đó. Và chẳng ai chịu trách nhiệm khi thương hiệu điện ảnh Việt bị ảnh hưởng và cũng chẳng thấy ai thắng khi cố gắng làm một phim hay.

Đi giữa làn sóng đó, tôi cũng ít nhiều bị chơi vơi vì cơm áo gạo tiền nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng thời gian của khán giả để sản xuất ra một bộ phim chất lượng. Với dự án lần này, khán giả sẽ không thất vọng đâu.

Ê-kíp chất lượng và luôn mong muốn mang đến cho khán giả một trải nghiệm "đáng tiền" nhất

- Doanh thu là thước đo để đánh giá chất lượng của một bộ phim?

Không, nhiều phim ở Việt Nam doanh thu nhiều do truyền thông tốt thôi! Bây giờ có những bộ phim lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Nhiều nhà rạp bảo lỗi do thị trường, do dịch nhưng cá nhân tôi thì thấy chất lượng phim hiện nay ít nhiều đã làm mất đi một lượng khán giả đến rạp.

- "578: Phát đạn của kẻ điên" quy tụ những cái tên mới, lạ của điện ảnh Việt, anh có lo đây sẽ là điều khiến khán giả lo ngại khi quyết định xem phim?

Nhiều khán giả hay phàn nàn rằng ra rạp trong tháng có khi phải xem 2 phim có chung một diễn viên, lặp lại một phong cách làm phim, đến phát chán. Thế nên, tôi muốn mang đến cho khán giả một cảm giác mới mẻ thông qua những hình ảnh diễn viên mới lạ và tài năng hơn.

Nàng hậu quốc dân trông rất phù hợp với tạo hình đả nữ - mạnh mẽ và rắn rỏi

- Chọn H'Hen Niê làm nữ chính có quá mạo hiểm không, thưa anh?

"578: Phát đạn của kẻ điên" không phải là sân chơi cá nhân và tôi cũng không được quyền muốn làm gì thì làm. Việc chọn H'Hen Niê là đang chọn cho phim - phim cần bạn ấy thể hiện đúng vai diễn này, thế thôi. Là người làm chuyện môn về điện ảnh, tôi biết tôi cần gì. Cũng phải thú thật, H'Hen Niê tham ra dự án này lần đầu tiên nhưng tôi yêu cầu cô ấy làm việc cường độ và khắt khe như một diễn viên chuyên nghiệp. Đến bây giờ tôi vẫn không hề hối tiếc về việc chọn H'Hen Niê. Jếu được chọn lại tôi vẫn chọn cô ấy cho vai diễn này.

- Anh có đặt kỳ vọng vào danh tiếng, độ nổi tiếng của H’Hen Niê là yếu tố hút khách phòng vé?

Nhiều phim có người nổi tiếng vẫn thất thu phòng vé đấy thôi! Danh tiếng của H'Hen Niê không phải yếu tố được ưu tiên hàng đầu khi vào phim nhưng tôi vẫn hy vọng những người yêu mến H'Hen Niê sẽ đến và chiêm ngưỡng cô ấy. H'Hen Niê sẽ không làm ai thất vọng.

H'Hen Niê cực "chiến" với các cảnh hành động

- Gọi H'Hen Niê là “đả nữ” có quá dễ dãi không?

Có một thực tế này, trước đây làm phim hành động rất khó thực hiện. Thế nhưng hiện tại công nghệ điện ảnh và công nghệ dàn dựng võ thuật khá phổ cập nên bất kỳ ai tham gia phim hành động đều có thể trở thành đả nữ khá dễ dàng. Các bạn nữ cứ bạo dạn tham gia phim hành động nó trong tầm tay của các bạn thôi. Còn H'Hen Niê có khả năng và tài năng để trở thành ngôi sao hành động không chỉ ở Việt Nam mà còn quốc tế.

- Dùng kỹ xảo, phương tiện hỗ trợ hay cascadeur để thay thế trong các phân cảnh hành động là điều không hiếm gặp. Vậy thực chất H'Hen Niê đã tự thực hiện khoảng bao nhiêu % cho các cảnh hành động trong phim?

Nếu tôi không kiềm chế hay bắt cô ấy dừng lại thì H'Hen Niê đã tham gia tất cả các cảnh hành động của mình, kể cả cảnh nguy hiểm. Có khi ra đường bây giờ ai đụng vào cô ấy, kể cả nam giới cũng có thể ăn đòn vì H'Hen Niê đã dành ra gần 1 năm tập luyện võ thuật để tham gia vào phim. Vì thế cô ấy đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Đã từng có thời điểm H'Hen Niê kiệt sức và xin nghỉ 1 hôm nhưng bị đạo diễn thẳng thừng từ chối

- Nói như vậy thì H’Hen Niê đang quá hoàn hảo với tác phẩm đầu tay?

H'Hen Niê đã làm tròn yêu cầu của của tôi với phim. Tuy nhiên, trong quá trình quay, có cảnh H'Hen Niê gần như gục ngã vì quá mệt mỏi và phải quay đi quay lại thậm chí cả đêm mới được một cảnh. Không biết H'Hen Niê còn nhớ hay ghét tôi không, lúc H'Hen Niê đi ra nói với tôi rằng: “H'Hen Niê xin nghỉ 1 hôm vì hơi mệt”. Nhưng lúc đó tôi từ chối thẳng: “Không”. Cô ấy chỉ biết cúi đầu lặng lặng đi ra chỗ khác. Thật lòng thấy các diễn viên làm việc vất vả thì cũng thương lắm nhưng từ trách nhiệm của một đạo diễn thì công việc vẫn phải là công việc.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

