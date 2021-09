Dàn sao mặc xuyên thấu lộ liễu, lộ vòng ba nhức mắt

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 12:31 PM (GMT+7)

Trên thảm đỏ MTV VMAs 2021, nhiều ngôi sao nữ có phong cách táo bạo, một số khoảnh khắc gây phản cảm.

Ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), dàn sao đình đám quy tụ trên thảm đỏ MTV VMAs 2021.

Megan Fox và bạn trai Machine Gun Kelly gây chú ý nhất trong dàn sao. Bộ trang phục của "bom sex" khiến cánh nhiếp ảnh phải làm việc mỏi tay.

Chiếc váy trong suốt lộ gần như 90% cơ thể ở cả phía trước và sau của Megan Fox khiến những khoảnh khắc lộ vòng ba trở nên phản cảm.

Bella Poarch cũng chọn lựa thiết kế xuyên thấu trên thảm đỏ.

Olivia Rodrigo khoe vòng một trễ nải trong chiếc đầm bó tôn vòng eo.

Camila Cabello quyến rũ khoe thềm ngực đầy.

Doja Cat diện trang phục khó hiểu với thiết kế xuyên thấu và mảnh vải quấn quanh che điểm nhạy cảm cơ thể.

Doja Cat "cháy" hết mình trên sân khấu MTV VMAs.

Bộ đôi song ca Chloe và Halle Bailey táo bạo và cá tính.

Madison Beer hút mắt với chiếc váy xẻ cao, cúp ngực.

Ed Sheeran tỏa sáng với bộ vest độc đáo.

Kourtney Kardashian và Travis Barker tay trong tay ngọt ngào.

Lil Nas X diện đầm lên sân khấu.

Lil Nas X biểu diễn “Industry Baby” and “Montero (Call Me by Your Name)”.

