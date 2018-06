Dàn gái đẹp lừng danh giúp MV mới của Maroon 5 gây sốt

MV mới của Maroon 5 gây sốt bởi sự xuất hiện của dàn sao nữ nổi tiếng.

Ngày 31.5 vừa qua, MV mới của Maroon 5 chính thức phát hành với ca khúc Girls Like You. MV khá đơn giản với góc quay xung quanh Adam Levine trong căn phòng màu xám. Thế nhưng điều đặc biệt thu hút chính là sự xuất hiện lần lượt của dàn sao nữ đình đám. Cứ hết một vòng quay sẽ xuất hiện một người phụ nữ phía sau Adam.

Dàn khách mời nữ lừng danh xuất hiện trong MV mới của Maroon 5.

Đầu tiên là Camila Cabello. Ngôi sao nhạc Pop lừng danh với bài hát Havana giúp cô vượt mặt và phá vỡ kỷ lục On Sweet Day của Mariah Carey kể từ năm 1996 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard.

Tiếp theo là Phoebe Robinson - nữ diễn viên hài, một nhà văn nổi tiếng ở New York. Cô là tác giả của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng đăng tải trên The New York Times, Vanity Fair...

Gal Gadot trong MV Girls Like You.

Phoebe Robinson, Jennifer Lopez, ''Wonder Women'' Gal Gadot, Rita Ora, Ashley Graham... là những cái tên đình đám góp mặt trong "bữa tiệc nữ quyền" của Maroon 5.

Ngoài ra còn có rất nhiều người phụ nữ thành đạt, nổi tiếng ngoài showbiz được góp mặt trong MV này. Sarah Silverman - nữ diễn viên hài ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa giới tính...

Ngoài ra MV còn có sự góp mặt của nhà văn, người hoạt động vì cộng đồng LBGT, nhà sản xuất kiêm MC truyền hình đình đám Ellen DeGeneres cùng nữ diễn viên chuyển giới Trace Lysette của bộ phim truyền hình Transparent.

Amani Al-Khatahtbeh, người sáng lập và biên tập viên của tạp chí trực tuyến dành cho phụ nữ Hồi giáo MuslimGirl cùng chính khách người Mỹ gốc Somali Ilhan Omar đến từ bang Minnesota là những đại diện của phụ nữ Hồi giáo trong Girls Like You.

Các vận động viên từng đạt huy chương tại Olympic Aly Raisman, Chloe Kim hay cầu thủ bóng đá Alex Morgan và người trẻ tuổi nhất từng góp mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực của tạp chí TIME, diễn viên Millie Bobby Brown... là những khách mời khác trong MV.

Vợ và con gái đầu lòng của Adam cũng góp mặt. Hình ảnh cả gia đình ôm nhau mỉm cười hạnh phúc khiến fan hâm mộ không khỏi xúc động.

Một điều đặc biệt không kém chính là sự có mặt của Behati Prinsloo - vợ của Adam. Cô xuất hiện cùng con gái 4 tháng tuổi của hai người. Hình ảnh gia đình mỉm cười hạnh phúc trong MV được người hâm mộ yêu thích.

Có thể nói MV gửi đến thông điệp về tôn vinh nữ quyền. Nó cũng truyền cảm hứng cho người xem, giúp mọi người nhận thức đúng hơn về quyền lợi của người phụ nữ, đề cao nữ quyền và bình đẳng giới.