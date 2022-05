Đả nữ Ngô Thanh Vân lấy CEO kém 11 tuổi: Dàn sao "Dòng máu anh hùng" giờ ra sao?

“Dòng máu anh hùng” đã giúp dàn diễn viên chính của phim tỏa sáng. Sau 15 năm, mỗi người có một hướng đi riêng và hoàn toàn khác biệt.

Dòng Máu Anh Hùng là bộ phim điện ảnh võ thuật từng làm khuynh đảo phòng vé Việt khi công chiếu vào năm 2007. Bộ phim kể về một điệp viên phản gián tên Lê Văn Cường (Johnny Trí Nguyễn) có nhiệm vụ truy sát Võ Thanh Thúy (Ngô Thanh Vân) - con gái của một vị lãnh đạo nghĩa quân nhưng lại đem lòng yêu chính cô nghĩa quân ấy.

Sau 15 năm, đây vẫn là siêu phẩm điện ảnh được khán giả nhớ mãi không quên. Bộ phim quy tụ toàn những gương mặt tài năng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ.

Ngô Thanh Vân

Mới đây, đám cưới của Ngô Thanh Vân là sự kiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ. Bước sang tuổi 43, Ngô Thanh Vân viên mãn bên chồng là CEO Huy Trần thua cô 11 tuổi. Cô tâm sự: “Tôi vừa qua ngưỡng cửa tuổi 43. Vừa bước tới một quyết định quan trọng của cuộc đời. Lật qua một chương mới.”

Nữ chính Hai Phượng bắt đầu nổi lên từ bộ phim: Dòng máu anh hùng (2007). Đảm nhận vai nữ chính Thanh Thúy trong phim, Ngô Thanh Vân đã thành công ghi dấu trong lòng khán giả, trở thành "đả nữ màn ảnh Việt" với những màn võ thuật đẹp mắt và diễn xuất đỉnh cao. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia hai dự án phim hành động lớn trong nước là: Bẫy rồng (2009) và Lửa Phật (2013).

Thời điểm thành công của Ngô Thanh Vân vào năm 2019 trở đi. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim Hollywood đình đám như: The Old Guard, Da 5 Bloods, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny.

Không chỉ vậy, Ngô Thanh Vân còn thành lập công ty giải trí, sản xuất Hai Phượng đạt doanh thu và thành tích khủng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ngô Thanh Vân là một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có trong showbiz. Hiện tại, cô đang sống trong một căn hộ cao cấp bậc nhất Sài Thành, gần căn hộ của gia đình Tăng Thanh Hà.

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân là cặp đôi ăn ý trong Dòng Máu Anh Hùng, anh và vai diễn Lê Văn Cường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt.

Trước khi tham gia các dự án điện ảnh, Johnny Trí Nguyễn từng có khoảng thời gian dài làm diễn viên thế thân cho loạt sao nổi tiếng ở Hollywood. Johnny Trí Nguyễn còn đảm nhận những nhân vật hài hước ở phim: Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em... Không chỉ có lối diễn xuất ấn tượng cùng khả năng võ thuật điêu luyện, nam tài tử 7X còn có vẻ ngoài đầy cuốn hút.

Với ưu thế ngoại hình đã giúp cho Johnny Trí Nguyễn được mời đóng quảng cáo, làm hình ảnh đại diện cho nhiều thương hiệu.

Gần đây, Johnny Trí Nguyễn để lộ rõ thân hình, gương mặt gầy gò và bộ râu dài khiến khản giả không còn nhận ra.

Hiện tại, Johnny Trí Nguyễn không còn mấy mặn mà với việc đóng phim vì nam diễn viên chưa tìm được cảm hứng. Anh dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm những điều mới lạ thông qua việc đi phượt.

Dustin Nguyễn

Vai diễn Sỹ do Dustin Nguyễn đảm nhận cũng là một trong những điểm sáng nổi bật của bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Trước đó, nam diễn viên này từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở Mỹ và xây dựng được tên tuổi khi đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, biên kịch, đạo diễn...

Anh diễn chính trong các phim Việt ra mắt sau đó như Huyền thoại bất tử, Để Mai tính, Cánh đồng bất tận. Trong vai trò đạo diễn, anh từng thực hiện phim: Việt Nam Lửa Phật (2013), Trúng số (2015), Bao giờ có yêu nhau (2016), 789 Mười (2018).

Hiện tại, Dustin Nguyễn đang tận hưởng cuộc sống cùng vợ và các con ở Mỹ, cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài ra, anh vẫn miệt mài với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật ở Mỹ lẫn Việt Nam.

