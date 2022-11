Cường Seven: Tôi nhận nhiều câu hỏi tôi có vai trò gì trong Space Speakers

Cường Seven phát hành album đầu tay “Count to 7” sau 10 năm đi hát.

Tối 1/11, Cường Seven chính thức phát hành dự án âm nhạc lớn nhất sự nghiệp từ trước đến nay - album Count to 7. Trước đó, anh tung poster lẫn teaser của dự án trên các nền tảng mạng xã hội gây chú ý.

Đây là dự án đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau 10 năm hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ. Anh mong muốn đem tới cho khán giả cảm nhận mới mẻ về phong cách âm nhạc, hiểu rõ hơn về con người mình.

Cường Seven ra album sau 3 năm chuẩn bị

Giọng ca "Beautiful Girls" cho biết, có thời gian anh cảm thấy rất hoang mang vì nhận nhiều ý kiến chê bai về giọng hát. Cường Seven cho biết, anh thường xuyên đọc các bình luận thắc mắc anh giữ vai trò gì trong nhóm Space Speaker, khi hát có SooBin, rap có Binz và Rhymatic. Thậm chí, anh từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề: "Nói thật thời gian đó, tôi bị stress tầm 3-4 ngày, có lúc từng nghĩ là mình không nên theo âm nhạc. May mắn là bạn bè trong nhóm và cô giáo động viên rất nhiều. Tôi duy trì học thanh nhạc từ thời điểm đó đến giờ luôn. Không biết mọi người cảm thấy thế nào, chứ riêng em thì em thấy giọng hát của mình đã tiến bộ hơn hẳn".

Cường Seven cho biết, sau nhiều năm thử nghiệm các thể loại như RnB Tropical hay Electro, anh thấy thể loại House & Electronic music là phù hợp nhất với bản thân. Ca sĩ quyết định theo đuổi dòng nhạc này triệt để, để phát huy hết thế mạnh của bản thân một cách rõ nét qua album. "Tôi quan sát thấy ở thị trường trong nước chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm về nhạc House. Hầu hết, họ remix các bài hát đi diễn ở bar, club. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để phát triển", Cường Seven nói. Ca sĩ khẳng định: “Hiện tôi tự tin để theo đuổi đam mê này đến cùng”.

Cường Seven hợp tác với các nghệ sĩ trẻ để sản xuất album

Chủ đề xuyên suốt trong 7 nhạc phẩm của album là “Tình yêu mù quáng”. Nội dung kể câu chuyện về chàng trai gặp một cô gái quyến rũ và yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên (Đôi mắt thiên thần, Con tim thuộc về nhau). Dù trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc bay bổng trong tình yêu và dù biết cô gái này không chỉ có riêng mình nhưng anh ta vẫn bất chấp mọi thứ để chạy theo tình yêu của mình (Love is blind, Yêu em như hành xác, Oscar). Đến cuối cùng cô gái biến mất, vì quá mù quáng nên chàng trai mắc kẹt trong suy nghĩ về quá khứ cũng như thực tại, chàng trai mong muốn tìm ra được lối ra cho tâm hồn và có thể chữa lành được vết thương nhưng anh ta vẫn mãi bị ám ảnh về hình ảnh người con gái mình yêu (Nơi đâu bình yên, Ảo giác).

Cường Seven tâm sự, album là dự án tâm huyết nhất từ trước đến nay của anh. Lựa chọn dấu mốc một thập niên để phát hành dự án, với Cường Seven càng có ý nghĩa. Ca sĩ mất ba năm để tìm kiếm ca khúc, làm việc với các nhà sản xuất để tạo nên các bản phối mới lạ, bắt tai, phù hợp thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ. Trước khi phát hành, Cường Seven cho biết đã cho một số đồng nghiệp, anh em trong hội SpaceSpeakers nghe và nhận về những bình luận tích cực, khiến anh thêm tự tin vào dự án.

Cường Seven tự tin về chất giọng ở hiện tại

Cường Seven sinh năm 1989, xuất thân từ nhóm Space Speaker gồm những gương mặt như: Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Binz… Suốt nhiều năm đi hát, anh được khán giả yêu thích với ca khúc Beautiful girls, Put Your Hands Up, Đêm, Make U Mine, Em là ai… Ngoài ca hát, Cường Seven từng đóng phim Vũ điệu đam mê, Truy Sát, Lôi báo, Người bất tử…

