Chào Vũ Ngọc Anh, lâu rồi chị trở lại màn ảnh. Vì đâu chị lại chọn “Nghề siêu dễ” làm tác phẩm quay lại của mình?

- Cũng rất lâu rồi tôi mới quay lại với điện ảnh sau thời gian bỏ hẳn nghệ thuật để kinh doanh. Có thể vì duyên chưa hết và niềm đam mê nghệ thuật trong mình còn quá nhiều. Tôi cũng không nghĩ là năm nay tôi sẽ đóng phim đâu. Tuy nhiên tôi vô tình được chọn cho vai diễn trong “Nghề siêu dễ”. Ban đầu khi đọc về nhân vật, tôi cũng suy nghĩ, vì như mọi người thấy là vai diễn thoại rất ít. Hơn nữa, tính cách cũng khác hoàn toàn so với Quyên, Tuệ, những nhân vật trước đó của tôi. Vì thế, tôi quyết định thử thách chính mình với Kim. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là Vũ Ngọc Anh có thể đánh võ được như thế. Dù lời thoại ít, đất diễn không nhiều nhưng tôi cảm thấy nó đủ và đúng với định hướng hình ảnh tôi đang hướng tới.

Với những động tác võ “thật” trong phim, Vũ Ngọc Anh đã gặp những khó khăn gì trong quá trình tập luyện?

- Một điều may mắn là trước đó, tôi có tham gia một chương trình truyền hình về võ thuật, cụ thể là boxing. Tất nhiên, võ thực chiến khác hoàn toàn với võ điện ảnh. Nhưng quá trình tập luyện đó đã giúp tôi “bắt bài”, học các thế võ nhanh hơn. Tôi cũng rèn được thể lực dẻo dai để theo kịp tiến độ ghi hình. Đặc biệt, tôi không có nhiều thời gian như các diễn viên khác. Tôi chỉ có tầm hơn 2 tuần để luyện tất cả các bài võ ấy.

Gia đình và người yêu phản ứng như thế nào khi chị “bầm dập” vì đóng phim?

- Không chỉ có gia đình và bạn trai thôi đâu mà tất cả bạn bè đều hỏi thăm tôi. Có người chị xem xong, bảo với tôi là chị ấy sợ tôi bị gãy mũi (cười). Vì tôi có cái cảnh là đập người xuống dưới đất, sau đó khi ngẩng lên là mũi chảy máu. Cảnh đó, một mình tôi con gái mà đánh với bốn người đàn ông. Khán giả, bạn bè cứ hỏi là sao có sức để đánh này kia. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đều cảm thấy đó là trận đánh thật chứ không phải là một cảnh diễn trên màn ảnh. Thật sự đó là phút bừng sáng của Vũ Ngọc Anh.

Từ trước đến giờ, nhiều người đẹp luôn bị soi xét khi tham gia đóng phim. Quan điểm của chị về việc này thế nào?

- Chắc chắn rồi, vì đẹp cũng là một lợi thế để người diễn viên tỏa sáng trên màn ảnh. Do đó, Ngọc Anh luôn muốn duy trì việc tập thể dục để giữ dáng và trẻ lâu hơn.

So với những vai chính trong các phim trước, việc lùi lại đóng một vai chỉ có vài cảnh thoáng qua có khiến chị chạnh lòng không?

- Thật ra tôi không hề nghĩ tới điều đó cho đến khi có nhiều người thắc mắc hỏi tôi. Trước kia, Vũ Ngọc Anh chân ướt chân ráo trở thành diễn viên, vai đầu lại là vai chính nữa. Vì thế, sau Quyên, sự lựa chọn phim của tôi trở nên khắt khe đến mức tôi cảm thấy như tự bản thân đang đóng sập lại các cơ hội của mình. Tôi trau dồi thêm nhiều kỹ năng để cải thiện diễn xuất, vì tôi không phải người được đào tạo bài bản. Quyên là một cơ hội may mắn. Điều đó đúng. Tuy nhiên, may mắn vốn không có nhiều mà còn phải do mình tạo ra nữa.

Đối với Vũ Ngọc Anh, đây không phải là bước lùi mà là một bước mới. Nếu như Ngọc Anh vài năm mới đóng một bộ phim thì đó mới là bước lùi. Tuy nhiên, lần quay trở lại nghệ thuật này, Ngọc Anh sẽ không đối xử với nghệ thuật như trước nữa. Tôi không còn xem diễn xuất như một cuộc dạo chơi, mà sẽ trân trọng và nghiêm túc phát triển sự nghiệp. Tôi cũng xem đây như cơ hội đến gần hơn với những nhà làm phim, với những đàn anh đàn chị, tiền bối trong nghề. Tôi muốn chứng tỏ với mọi người, Vũ Ngọc Anh không chỉ diễn được tình cảm mà còn đảm đương tốt mảng hành động.

Sau bộ phim, tôi vẫn duy trì việc tập võ hành động. Không chỉ vì niềm yêu thích mà tôi còn xem đây như một môn thể thao. Tôi muốn nâng cao kỹ năng diễn võ hành động của mình để hạn chế việc sử dụng cascadeur. Khi mình có những kỹ năng tốt rồi vào trường quay, sự linh hoạt của mình vẫn được đảm bảo và nắm bắt nhanh hơn. Thường quay phim không chỉ theo kịch bản, đôi khi sẽ có những tình tiết thêm thắt hoặc thay đổi động tác võ. Tôi tin chắc với khả năng bây giờ của mình đã đáp ứng được những yêu cầu khó của các đạo diễn hành động.