Cuộc thi giọng hát Kpop tại Việt Nam có sự tham gia của biên đạo Hàn đứng sau BTS

Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020 với các vòng: + Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 1/10/2019-20/11/2019 + Vòng sơ tuyển: Cuối tháng 11/2019 + Vòng bán kết chọn ra 10 thí sinh vào chung kết: Tháng 12/2019 + Đêm chung kết xếp hạng và trao giải: Tháng 1/2020 Các thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) được chia làm 2 bảng theo độ tuổi: Từ 9 đến 16 và Từ 17 đến 25. Thí sinh sẽ thể hiện các ca khúc nhạc Hàn Quốc (khuyến khích phối lại theo phong cách mới lạ, trẻ, hiện đại, không theo phong cách dân gian; khuyến khích nhóm minh họa sân khấu). Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi của hai nước (trong đó có 3 người Việt Nam, 2 người Hàn Quốc). Đặc biệt, 2 vị giám khảo Hàn Quốc hiện trực thuộc Sublime Entertainment Concert Comnay là những nghệ sĩ rất nổi bật trong ngành sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc. + Ca sĩ, nhạc sĩ Yang Jung Seung (Kiroy Y) được mệnh danh là Midas Son của nền âm nhạc Hàn Quốc với 500 ca khúc được đăng ký bản quyền; là nhà sản xuất âm nhạc tiêu biểu của nhiều nghệ sĩ như Kim Jong Kook, Kim Bum Soo, MC The Max, Lee Sun Hee... Album cá nhân “Stars in the Night” (2010) đã có hơn 7 triệu lượt tải về và khoảng 12 triệu lượt nghe trên các trang nhạc tại Hàn Quốc. + Biên đạo múa Lee Won Woo đã biên đạo, huấn luyện cho 400 vũ công hàng đầu Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò dancer và hướng dẫn chính cho các ca sĩ nổi tiếng như IU, Lee Hyo Ri…Là biên đạo chính, chỉ đạo diễn xuất trong Concert “Love yourself” năm 2018 của BTS, MV “Idols” của BTS, buổi biểu diễn kỉ niệm 25 năm hợp tác giữa Seo Tai Ji và BTS. Chia sẻ về cuộc thi VOV’s K-Pop Contest, giám khảo Lee Won Woo cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh tất cả những thí sinh yêu thích âm nhạc Hàn Quốc đến với cuộc thi. Việc cầm cân nảy mực trong một cuộc thi hấp dẫn với nhiều tài năng sẽ tạo cho tôi nhiều hứng khởi. Rất cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để có thể cảm nhận nguồn năng lượng trẻ trung của các bạn Việt Nam”. Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội giành giải thưởng: 1 Giải nhất 50.000.000 đồng, 1 Giải nhì: 30.000.000 đồng, 3 Giải ba: mỗi giải 20.000.000 đồng và các giải thưởng khác (5 giải Khuyến khích: mỗi giải 10.000.000 đồng; 1 giải Bình chọn: 10.000.000 đồng). Đặc biệt, các thí sinh vào chung kết sẽ được 2 vị giám khảo Hàn Quốc trực tiếp đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với huấn luyện viên Hàn Quốc. Được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông của VOV, báo chí trong và ngoài nước. Đêm chung kết sẽ có sự tham gia của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV như: Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5 và trực tuyến trên Báo điện tử VOV.