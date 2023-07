Công bố chính thức giá vé show BLACKPINK tại Hà Nội

12h ngày 4/7 trên Fanpage chính thức, BTC đã công bố thông tin về giá vé và sơ đồ sân khấu BLACKPINK concert tại Hà Nội. Theo đó, vé concert có giá từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng tùy theo vị trí: VIP (Chỗ ngồi) - 9,8 triệu đồng; Bạch kim (Chỗ ngồi) - 7,8 triệu đồng; CAT 1 (Chỗ ngồi) - 6,8 triệu đồng; CAT 1 (Đứng) - 5,8 triệu đồng; CAT 2 (Chỗ ngồi) - 5,8 triệu đồng; CAT 3 (Chỗ ngồi) - 3,8 triệu đồng; CAT 4 (Chỗ ngồi) - 1,8 triệu đồng và CAT 5 (Chỗ ngồi) - 1,2 triệu đồng.

Công bố giá vé concert

Quyền lợi dành cho hạng vé VIP gồm 8 tấm ảnh dành riêng tại show Hà Nội, vật phẩm độc quyền, bộ thẻ VIP và dây đeo, đặc quyền vào sớm. Các vé đứng sẽ được đánh số xếp hàng và vé ngồi sẽ được đánh số ghế ngồi. Mỗi lượt giao dịch giới hạn tối đa là 4 vé.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin về giá vé concert BLACKPINK tại Việt Nam đã trở thành đề tài nóng nhận về nhiều lượt bình luận, tương tác. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng giá vé đắt, vé VIP quá ít đặc quyền: "Duyệt cho diễn 13 bài nhưng toàn bài cũ, solo (biểu diễn cá nhân - tạm dịch) không có, VIP ít đặc quyền, giá vé thì mắc quá", "Sao vé đắt vậy nhỉ, đọc thông tin xong không dám tin luôn", "Giá vé như này chắc cứ từ từ mà mua, không lo hết vé đâu"...

BLACKPINK

Sáng cùng ngày, truyền thông cũng đăng tải thông tin Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã cấp phép cho nhóm nhạc BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội đi kèm danh sách 13 bài hát DDU-DU DDU-DU; Shut Down; Typa Girl; Pretty Savage; Stay; Playing with fire; Whistle; As if it's your last; Lovesick girl; Don’t Know What To Do; Forever Young; Kiss and Make Up; Ice Cream.

Sở cũng đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, phòng chống cháy nổ…

