Công an vào cuộc vụ Tịnh thất Bồng Lai, số phận kênh YouTube "5 chú tiểu" ra sao?

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 17:21 PM (GMT+7)

Số phận kênh YouTube đạt nút vàng với hơn 2 triệu người đăng ký theo dõi có những biến động giữa "bão" lùm xùm scandal.

Mới đây, người đại diện của Tịnh thất Bồng Lai – anh Hoàn Nguyên một lần nữa khẳng định việc một số “ni cô” là mẹ của các bé được nuôi dưỡng tại cơ sở này chỉ là trên giấy tờ. Anh khẳng định các bé đều là trẻ mồ côi, được đưa về chăm sóc, dạy bảo cẩn thận.

Các bé đi thi "Thách thức danh hài" được ông Lê Tùng Vân nuôi dạy tại Tịnh thất Bồng Lai

Ngoài ra, anh Hoàn Nguyên cũng phản hồi tin đồn Thiền am lợi dụng các “chú tiểu” để trục lợi kêu gọi tiền từ thiện: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé, chỉ là sau chương trình Thách thức danh hài, các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai thương thì người ta cho thôi”.

Anh cũng cho hay, Thiền am nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi, có trường hợp là vợ/chồng ngoại tình có con bên ngoài, nếu không nhận nuôi thì các bé sẽ bị “bỏ lăn lóc”. Tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ giấy tờ thông tin, thời điểm nhận nuôi các bé với lý do bảo mật thông tin cho người thân ruột thịt của các em.

Tịnh thất Bồng Lai được chủ cơ sở đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ

Trước đó, Tịnh thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ bị phát hiện hàng loạt sai phạm, khiến Cơ quan Công an địa phương phải vào cuộc. Trong buổi họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 của Bộ Nội Vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ một lần nữa khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không phải cơ sở tự viện hợp pháp. Ông Trọng khẳng định cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã lên tiếng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo.

Trong bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đưa phóng sự nêu rõ: “Đến thời điểm này, rất nhiều người lầm tưởng Tịnh thất Bồng Lai là một cơ sở thờ tự Phật giáo. Đặc biệt, sự kiện 5 chú bé tham gia cuộc thi Thách thức danh hài đã để lại tiếng vang. 5 chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do Tịnh thất nuôi dưỡng. Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ – con, cha – con, ông – cháu nên bao năm qua, Tịnh thất Bồng Lai nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi”. Ngoài ra trong phóng sự đưa thông tin trên giấy khai sinh, 3 trong số 5 chú tiểu thi Thách thức danh hài đều có mẹ là những “ni cô” sống ở Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi đại diện của Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng khẳng định không xin tiền của mạnh thường quân dưới các clip đăng trên kênh YouTube, nhiều người tò mò xem “số phận” kênh của 5 “chú tiểu” đi thi Thách thức danh hài giờ ra sao?

Kênh YouTube của các bé thi "Thách thức danh hài" nhận nút Vàng

Kênh này có hơn 2 triệu người đăng ký, nhận nút Vàng của YouTube, nhờ vào sức hút của 5 em bé sau khi đi thi và giành quán quân Thách thức danh hài. Với 2 lần giành chiến thắng, số tiền các bé nhận được là 300 triệu đồng tiền thưởng. Kênh này đăng tải nhiều video ghi hình hậu trường, những việc làm thường ngày của các bé cùng những câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của từng em. Thời điểm tháng 9/2019, sau hơn 9 tháng chính thức hoạt động, kênh YouTube có tên "5 chú tiểu - Nhóm Bồng Lai" đã vượt mốc 1 triệu lượt người đăng ký theo dõi kênh, với tổng lượt xem lên đến 250 triệu lượt. Hiện tại kênh này được đổi thành "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ".

5 bé ở Tịnh thất Bồng Lai giành quán quân mùa 5 của Thách thức danh hài

Theo số liệu của Social Blade, trong 30 ngày qua, số lượng người theo dõi kênh vẫn tăng 25%, lượng view trong các video của 30 ngày gần đây nhất tăng 34,9%. Số tiền kiếm được mỗi tháng từ 7,2 nghìn USD – 115,5 nghìn USD, số tiền mỗi năm lên tới 86,7 nghìn USD – 1,4 triệu USD. Tuy nhiên con số thu nhập này chỉ mang tính tham khảo tại nước ngoài. Trên thực tế các YouTuber tại Việt Nam nhận được số tiền ít hơn rất nhiều.

Kênh YouTube của "5 chú tiểu" vẫn đạt được những con số tăng về lượng view

Các video mới vẫn được đăng tải liên tiếp trên kênh của 5 "chú tiểu"

Vào đầu tháng 11 năm nay, trên Fanpage “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ” còn đăng tải loạt hình ảnh mọi người trong Tịnh thất hân hoan ăn mừng kênh YouTube đạt thành tích 2 triệu lượt theo dõi. Bên cạnh đó, kênh YouTube phụ dù chỉ mới đi vào sử dụng nhưng cũng nhanh chóng đạt 100.000 lượt đăng ký, đạt ngay nút Bạc.

Các "chú tiểu" và mọi người trong Tịnh thất tổ chức ăn mừng đầu tháng 11 khi kênh YouTube đạt thành tích cao

Theo chia sẻ của người đến từ Tịnh thất Bồng Lai, mỗi tháng họ thu về lợi nhuận từ 4 kênh chính. Thời điểm cao nhất khi 5 “chú tiểu” tham gia Thách thức danh hài, số tiền kiếm được mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, mỗi tháng họ thu về khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên có những nguồn thu nhập từ việc làm đá phong thủy, viết nhạc, làm rau ngoài chợ.

