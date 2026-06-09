Con trai NSƯT Võ Hoài Nam khiến khán giả xúc động với cảnh gào khóc

Tập 7 bộ phim Phía bên kia thành phố đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi đẩy mạnh diễn biến trong câu chuyện của các nhân vật trẻ. Trong đó, diễn xuất của Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam - trong vai Cương nhận được nhiều chú ý với loạt phân đoạn tâm lý, đặc biệt là cảnh chứng kiến mẹ và em gái rơi vào tình huống căng thẳng trong gia đình.

Trong tập này, sau khi buồn vì bị Thái coi thường, Cương ngồi trò chuyện với Khuê (Thái Vũ) ở quán nước. Cậu nhắc bạn thân không nên dây dưa với Thái vì có thể gặp rắc rối, nhưng Khuê lại không quá bận tâm. Cuộc nói chuyện giúp làm rõ hơn tâm lý của Cương - một cậu học sinh luôn cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Cương chia sẻ về việc thường xuyên đánh nhau với những học sinh nhà giàu, khi nói rằng: “Mày nhìn trên người tao xem có chỗ nào không có sẹo không? Tại chúng nó gây sự với tao ấy chứ…”, đồng thời bộc lộ sự tự ti khi cho rằng bản thân không phù hợp với Tuyết Lan và quyết định dừng lại vì “không dám trèo cao nữa”.

Điểm đáng chú ý của tập 7 nằm ở câu chuyện của em gái Thảo (Ali Thục Phương). Vì muốn mua quà sinh nhật cho mẹ, Thảo đi nhặt ve chai nhưng vô tình dẫn đến hiểu lầm với gia đình Thái, khiến em bị mắng oan và chịu đòn roi từ mẹ trong lúc bức xúc. Khi sự việc được làm rõ, người mẹ rơi vào trạng thái sững lại, nhận ra vấn đề từ hành động của mình.

Chứng kiến mẹ và em gái bị đặt vào tình huống khó xử, Cương không giữ được bình tĩnh và chạy ra bờ sông nói với Khuê: “Ở trường chúng mày coi tao như rác rưởi, về nhà hàng xóm coi thường mẹ tao, coi thường em tao…”. Cảnh phim cho thấy rõ sự dồn nén cảm xúc của nhân vật khi rơi vào trạng thái bất lực.

Ngay sau khi tập phim kết thúc, các trích đoạn ngắn đã thu hút hàng trăm bình luận đồng cảm, khen ngợi từ công chúng. Đa số khán giả đánh giá cao kịch bản, lời thoại thực tế và đặc biệt là nét diễn tự nhiên của dàn diễn viên trẻ.

Một tài khoản khán giả bình luận: “Hai bạn diễn quá xuất sắc, đặc biệt là Cương. Gào thét, căng cơ mặt thể hiện sự bất lực tột cùng của em ý làm người xem rất đồng cảm”. Người xem khác chia sẻ: “Lâu lắm rồi phim ở trên VTV mới có phân cảnh khiến mình vừa xem vừa khóc. Thoại hay, diễn viên nhập tâm, xem liền mạch không tua một phút nào”.

Nhiều ý kiến cũng dành sự kỳ vọng cho thế hệ kế cận của điện ảnh Việt: “Tất cả các bạn trẻ trong phim này có tài thật, đặc biệt là hai anh em nhà Cương. Mong các em tiếp tục phát huy hơn nữa để tiếp nối thế hệ tiền bối”.

Võ Hoài Vũ - lần đầu đảm nhận vai nam chính - đang dần thoát khỏi định kiến “con nhà nghệ sĩ đi đóng phim”. Vai Cương được xây dựng là một cậu học sinh ngổ ngáo, bốc đồng nhưng giàu tình cảm, luôn sống trong áp lực và tổn thương. Sự chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật giúp nam diễn viên trẻ có nhiều đất diễn để thể hiện.

Điều đáng chú ý là nhiều phân đoạn nội tâm của Võ Hoài Vũ được đánh giá tự nhiên, không gượng ép. Từ những cảnh đối thoại đời thường đến cao trào cảm xúc ở bờ sông, diễn xuất của anh được nhận xét là chân thật, giàu năng lượng và có chiều sâu.

Với những gì thể hiện trong tập 7, Phía bên kia thành phố đang cho thấy sức hút ngày càng lớn, đặc biệt ở tuyến nhân vật trẻ. Và cái tên Võ Hoài Vũ cũng đang dần trở thành tâm điểm chú ý khi mang đến một vai diễn giàu cảm xúc, chạm tới sự đồng cảm của đông đảo khán giả truyền hình.