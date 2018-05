Con gái út tự tin biểu diễn cùng vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 11:25 AM (GMT+7)

Sở hữu vẻ ngoài nhí nhảnh, xinh xắn, con gái của Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình, tài năng mỗi khi xuất hiện cùng mẹ nổi tiếng.

Có mặt cùng bố mẹ trong chương trình The Bandfest 2018 mới đây tại Hà Nội, cô bé Mỹ Anh thu hút không ít sự chú ý khi ngày càng xinh đẹp. Khác với chị gái Anna Trương có vẻ đẹp lai Tây, cô con gái út của vợ chồng Mỹ Linh- Anh Quân mang nhiều nét giống mẹ cùng vẻ đẹp thuần Việt.

Bước sang tuổi 16, cô bé ngày nào ngày một trưởng thành và dần dần khẳng định tài năng. Mỹ Anh được đánh giá là giọng hát tiềm năng và từng tham gia biểu diễn cùng mẹ trên nhiều sân khấu lớn.

Sự kiện âm nhạc lần này là một nỗ lực lớn của vợ chồng nữ diva khi muốn mở rộng thêm nhiều cơ hội cho các ban nhạc trẻ đến với khán giả. Ngoài những cái tên mới nổi bước ra từ các cuộc thi âm nhạc, The Bandfest 2018 còn có sự góp mặt của jazzmen gốc Việt - Nguyên Lê cùng ban nhạc nổi tiếng thế giới của ông.

Với chủ đề chính là jazz, đêm nhạc dành nhiều đất diễn cho các ban nhạc, nữ ca sĩ Mỹ Linh dù không xuất hiện nhiều nhưng vẫn tạo được dấu ấn với bản phối Trên đỉnh Phù Vân và Chiếc khăn Piêu theo phong cách jazz cùng Nguyên Lê band.

Khách mời Anna Hogberg cũng rất vui vẻ giữ vai trò “làm nền” để giúp các ban nhạc trẻ thăng hoa. Nữ ca sĩ người Thụy Điển có sự hòa hợp tuyệt vời với Jazz Glory, chất giọng soprano của cô cùng lối hòa âm theo phong cách smooth jazz Bắc Âu cũng mang đến cho hai ca khúc quen thuộc Lullaby Of Birdland và Do Nothing Till You Hear From Me một dáng vẻ mới, kiểu cách và phong phú hơn chứ không mộc mạc và giản dị như bản gốc.

Một trong những tài năng trẻ trở thành điểm sáng của chương trình là tay trống Lê Minh Hiếu. Dù mới chỉ 20 tuổi nhưng chàng trai đã trở thành người cầm trịch rất tốt của Jazz Glory với lối chơi đầy chững chạc, không hề lép vế trước các bậc cha chú trong ban nhạc của Nguyên Lê. Chính jazzmen lão làng cũng thừa nhận đây là một tài năng thực sự hiếm thấy và tương lai sẽ còn tiến rất xa trên con đường nghệ thuật.

Những màn solo của cậu trai 20 tuổi luôn mang lại sự phấn khích tột độ cho người nghe và đến khi ra về, hẳn nhiều người đã nhớ như in trong đầu cái tên Lê Minh Hiếu và Glory Jazz.

Bên cạnh, Glory Jazz, Yellow Star Big Band cũng để lại nhiều ấn tượng với những bản hòa tấu mượt mà của 17 thành viên.

Chưa dừng lại ở đó nhóm còn gây bất ngờ với màn kết hợp cùng PB Nation trên nền nhạc đệm của dàn kèn hay bản Overmax với đoạn intro nặng màu rock cho thấy jazz cũng không ngừng tiến hóa, tự làm mới bản thân để phù hợp với thời cuộc.

Ba tiếng đồng hồ của đêm diễn The BandFest đầu tiên trôi qua với rất nhiều dư vị ngọt ngào cho cả khán thính giả và các nghệ sĩ trên sân khấu. Dù vẫn có những giây phút hai bên chưa thực sự đồng cảm – vì jazz, nhất là jazz hòa tấu vẫn chưa phải món ăn quen – nhưng một khởi đầu thuận lợi như vậy đã cho thấy The BandFest sẽ trở thành một lựa chọn với rất nhiều người yêu nhạc khi trở lại vào các năm sau.