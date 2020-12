Cô gái "hot" nhất Rap Việt trở lại sân khấu

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 10:54 AM (GMT+7)

Tlinh lẻ bóng, thiếu vắng bạn trai MCK trong lần trở lại sân khấu từ sau thành công trong chung kết Rap Việt.

Tlinh được chú ý sau cuộc thi Rap Việt

Tlinh (Tên thật: Thảo Linh) là gương mặt rapper nữ nổi bật trong dàn thí sinh của Rap Việt. Từng được biết đến qua chương trình The Voice Kids 2013 và chinh phục được huấn luyện viên Thanh Bùi nhờ phần thể hiện ca khúc Mirrors , Tlinh giờ đã có nhiều trưởng thành và khác biệt.

Khi tham gia Rap Việt, Tlinh để lại ấn tượng khó quên với khả năng hát rap và vũ đạo rất tự nhiên. Bước vào tuổi 20, Tlinh là một trong hai thí sinh của đội HLV Suboi. Giọng ca trẻ đã xuất sắc lọt vào chung kết Rap Việt. Bên cạnh Tlinh, hai cái tên khác là Thành Draw và Gonzo cũng rất xuất sắc vào chung kết.

Gonzo, Tlinh và Thành Draw sẽ cùng hội ngộ trên sân khấu

Đặc biệt hơn, sau thành công từ cuộc thi, cả ba cùng hội ngộ trên sân khấu của đêm nhạc Hanoi Retro & Rap mừng Giáng sinh năm nay. Chia sẻ về lý do chọn lựa 3 gương mặt của Rap Việt tham gia chương trình, giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Bình cho biết cả 3 giọng ca trẻ đều đã có những sản phẩm hay, để lại ấn tượng trong lòng khán giả với các bài hát trẻ trung, sôi động. Đặc biệt, các tác phẩm cả 3 mang đến cho đêm nhạc chưa từng được biểu diễn trên sân khấu trước đó.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Bình

Khán giả đang mong chờ cả 3 gương mặt trẻ nổi bật của Rap Việt sẽ mang đến loạt bài “hit” như Thích quá rồi nạ, Rap game, Rồng rắn lên mây,... Việc Tlinh một mình biểu diễn mà không có bạn trai MCK khiến nhiều fan tò mò cô nàng sẽ mang đến cho sân khấu tiết mục như thế nào.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc gồm 3 phần chính: Biểu diễn các ca khúc thập niên 70-80, Biểu diễn Rap Việt và Biểu diễn DJ Mashup, những tiết mục trình diễn 3D Mapping, ánh sáng. Sự tham gia của DJ Trang Moon, Vũ đoàn Cannes sẽ góp phần làm nên một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa đầy cảm xúc. Các ca khúc của âm nhạc thập niên 70-80 như Happy New Year, Last Christmas, River of Babylon, Gotta go home, You’re My Heart You’re My Soul, Gimme Gimme Your Loving, We wish you a Merry Christmas... sẽ lại được vang lên.

Đêm nhạc sẽ diễn ra từ 20h00 ngày 24/12 tới 0h00 ngày 25/12/2020 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội và mở cửa tự do cho công chúng tham dự.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-hot-nhat-rap-viet-tro-lai-san-khau-502020221210552283.htmNguồn: http://danviet.vn/co-gai-hot-nhat-rap-viet-tro-lai-san-khau-502020221210552283.htm