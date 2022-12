Anh Đào từng chia sẻ 18 tuổi muốn kết hôn. Hiện tại mong muốn kết hôn của chị thay đổi như thế nào?

Rõ ràng ở giai đoạn 18 đôi mươi đó khi lần đầu chạm ngõ tình yêu, xúc cảm đó rất mới mẻ. Thực sự là nó mãnh liệt. Mình cũng gặp một người mang tới cảm giác an toàn, bình an, khiến mình muốn xây dựng một đoạn đường lâu dài. Nhưng dần dần qua trải nghiệm của Anh Đào trong chuyện tình cảm, mong muốn tiến đến hôn nhân với một người sẽ khó hơn rất nhiều so với những năm đầu đời trong tình yêu. Mình không quá đặt nặng mưu cầu hay quá chờ mong. Cái gì đến sẽ đến. Mình chỉ có thể tập trung tốt nhất vào bản thân hiện tại để nếu như việc kết hôn có trễ và mình không biết trước được thì Anh Đào vẫn sẽ có những niềm vui khác, mình vẫn có thể độc lập về mặt suy nghĩ. Hạnh phúc, bình yên của mình không phải do đối tượng khác quyết định.

Người cho mình cảm xúc tốt, cho mình tất cả sự yêu thương sẽ mang lại cho mình kỷ niệm đẹp. Những người cho mình trải nghiệm về mặt cảm xúc không tốt hơn cũng là một trong những chất liệu rất tốt để mình có thể thực hiện công việc hiện tại là diễn xuất. Có lúc thăng lúc trầm, có những điều tuyệt vời và những điều chưa tuyệt vời, có hạnh phúc và cả khổ đau, đổ vỡ. Mọi thứ đều là chất liệu, kinh nghiệm để mình liên tưởng đến trong hành trình công việc diễn xuất. Mình luôn trân trọng tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống.

Hình mẫu người bạn đời lý tưởng của chị?

Rõ ràng qua giai đoạn của số tuổi và theo trải nghiệm của cuộc sống thì hình ảnh đó luôn luôn vận động, thay đổi chứ không bao giờ cố định. Gần đây nhất trong thời điểm hiện tại, mình mong mỏi những tính cách của một người có sự vững vàng, độc lập và tất nhiên là tính trách nhiệm, làm sao để mình cảm thấy bình yên và an toàn trong mối quan hệ đó. Anh Đào nghĩ tất cả những điều đó phải rất mạnh mẽ để mình có thể cảm nhận được. Anh Đào không hoài nghi về tình yêu, nó sẽ luôn luôn đến, chỉ là theo mỗi giai đoạn sẽ khác. Còn về hôn nhân là điều lớn lao hơn, làm cho mình đặt rất nhiều câu hỏi khi bước vào giai đoạn không chỉ là câu chuyện của riêng hai người nữa, sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, có sự ưu tiên khác nhau. Mình mong mỏi có một người bạn đồng hành tâm lý, thấu hiểu và luôn đặt mục tiêu chung của cả hai lên hàng đầu. Rất khó để tìm được người như vậy nên đừng cố tìm, cái gì đến sẽ đến, mình cứ tập trung vào bản thân mình thôi.

Chị nói mong mỏi người bạn đời có sự độc lập. Đó là tính cách độc lập về vấn đề gì?

Chắc chắn có rất nhiều tiêu chuẩn ở trong đó. Bản thân mình cũng đặt cho mình tiêu chuẩn đó và mình mong mỏi, nếu mình đặt ra điều gì thì mình cũng phải hoàn thành được điều đó. Trong mọi thứ, mình muốn độc lập về mặt tư tưởng, về tài chính. Rất khó để mình cảm thấy đủ niềm tin với một chàng trai nào đó khi họ không có quan điểm đó rõ ràng. Họ sẽ không có sự phấn đấu, không có những sự kiện mà mình cảm thấy phải rất kiên trì mới có được. Việc độc lập về quan điểm đó trong cuộc sống và sự cố gắng là điều rất quan trọng để có thể gắn kết giữa hai người.

Cám ơn chị về những chia sẻ!