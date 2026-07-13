Clip 3 mỹ nhân Hoa ngữ ngồi ghế nhựa ăn vỉa hè ở TP.HCM gây sốt, sự thật gây bất ngờ

3 mỹ nhân Hoa ngữ gây sốt trên đường phố TP.HCM

Không xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng, cả ba thoải mái ngồi trên ghế nhựa vỉa hè, thưởng thức hàng loạt món ăn quen thuộc của Việt Nam với vẻ thích thú, khiến đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Đoạn clip viral trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trong clip, ba cô gái liên tục thưởng thức các món ăn nổi tiếng như bánh mì, phở, đồ cuốn và nem chua rán. Biểu cảm tự nhiên cùng sự hào hứng khi trải nghiệm ẩm thực Việt khiến nhiều người xem thích thú.

Một cô gái vừa ăn bánh mì vừa chia sẻ rằng đến Việt Nam nhất định phải thử món ăn này. Trong khi đó, cô gái khác đang thưởng thức nem chua rán bất ngờ nói: "Tôi đang giảm cân", nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn liền ba bát khiến nhiều khán giả bật cười.

Không chỉ bánh mì và nem chua rán, "bàn tiệc" của ba người đẹp còn có phở và nhiều món cuốn đặc trưng. Cả ba liên tục xuýt xoa khen ngon, thậm chí cho rằng đây là "cơ hội chỉ có một lần trong đời". Sự hấp dẫn của các món ăn khiến họ dường như quên luôn việc giữ dáng và thoải mái thưởng thức.

3 mỹ nhân Hoa ngữ trong phim Girls 2: Những cô gái và găng tơ. Ảnh: NSX

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận sôi nổi:

Tuy nhiên, sự thật phía sau đoạn clip lại khác với những gì nhiều người lầm tưởng. Đây không phải video ghi lại chuyến du lịch của các ngôi sao Hoa ngữ, mà là một phân cảnh trong bộ phim điện ảnh hài - hành động Girls 2: Những cô gái và găng tơ, ra mắt từ hồi năm 2018.

Ba mỹ nhân xuất hiện trong đoạn clip là Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm và Tiết Khải Kỳ.

Trailer phim Girls 2: Những cô gái và găng tơ. Nguồn: BHD

Ngoài ba nữ diễn viên, phim còn có sự góp mặt của Mike Tyson, Elly Trần cùng nhiều diễn viên khác.

Nội dung phim xoay quanh chuyến du lịch của ba cô gái đến Việt Nam. Trong hành trình khám phá các địa danh nổi tiếng và tận hưởng cuộc sống xa hoa cùng nhân vật đại gia do Trần Bảo Sơn thủ vai, họ bất ngờ vướng vào hàng loạt tình huống nguy hiểm, phải chạy trốn một nữ sát thủ bí ẩn và liên tiếp đối mặt với những pha hành động kịch tính.

Poster phim Girls 2: Những cô gái và găng tơ. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, khoảng 95% bối cảnh của Girls 2: Những cô gái và găng tơ được ghi hình tại Việt Nam. Bộ phim giới thiệu nhiều địa danh quen thuộc ở TP.HCM như Bitexco Financial Tower, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Chợ Bà Chiểu, đồng thời lồng ghép những hình ảnh gần gũi như chợ nổi, nhà tranh và các quán ăn vỉa hè, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến khán giả quốc tế.