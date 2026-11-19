Cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công tập trung tại khu vực sân khấu, chuẩn bị cho buổi hợp luyện chương trình concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các chiến sĩ nhanh chóng ổn định đội hình, sẵn sàng bước vào những nội dung tập luyện.

Từng động tác được các chiến sĩ thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh và sự tinh nhuệ của lực lượng đặc công.

Các chiến sĩ luyện tập những thế võ chiến đấu, đòi hỏi sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp chính xác.

Những màn biểu diễn võ thuật được tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm sự đồng đều và tính nghệ thuật trong từng động tác.

Không chỉ đòi hỏi thể lực, các bài biểu diễn còn yêu cầu sự tập trung cao độ và khả năng làm chủ động tác.

Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng trong những bài tập đồng đội, tạo nên đội hình biểu diễn mạnh mẽ, đẹp mắt.

Từng động tác di chuyển và xử lý tình huống được các chiến sĩ thực hiện thuần thục.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách, các chiến sĩ điều chỉnh từng động tác, bảo đảm sự thống nhất trong đội hình.

Các nội dung hợp luyện được triển khai liên tục nhằm tạo sự ăn khớp giữa phần biểu diễn của bộ đội với tổng thể chương trình nghệ thuật.

Thông qua chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam được truyền tải sinh động, góp phần lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và tinh thần dân tộc.