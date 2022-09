Chương trình khiến Trấn Thành "gặp sóng gió" lên TOP bảng xếp hạng đặc biệt

"Shark Tank" đứng ở Top 2 và dẫn đầu bảng xếp hạng là chương trình từng khiến Trấn Thành bị chỉ trích.

Mới đây trên Fanpage, Buzzmetrics công bố bảng xếp hạng Top 10 chương trình gameshow tại Việt Nam có ảnh hưởng trên mạng xã hội (nghiên cứu từ 16/7-7/9) thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Những chương trình lọt vào bảng xếp hạng phải kể đến "Như chưa hề có cuộc chia ly", "Sao nhập ngũ", "Sàn đấu vũ đạo", "Street Dance Việt Nam", "Vote For Five", "2 ngày 1 đêm", "Bạn muốn hẹn hò",... Trong đó, "Shark Tank" đứng ở Top 2 và dẫn đầu bảng xếp hạng là "Người ấy là ai". Việc “Người ấy là ai” dẫn đầu không khiến nhiều người bất ngờ bởi những tập của chương trình luôn lọt Top Trending trên YouTube, các nghệ sĩ khách mời hay nhân vật chính cũng để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

"Shark Tank" là chương trình truyền hình truyền cảm hứng cho các doanh nhân muốn khởi nghiệp. Họ sẽ chuẩn bị các bài thuyết trình về sản phẩm của mình để thuyết phục các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào dự án kinh doanh. Những nhà đầu tư (còn được gọi là các Shark) gắn liền với chương trình phải kể đến ông Phạm Thanh Hưng, ông Nguyễn Xuân Phú, ông Nguyễn Hòa Bình, bà Thái Vân Linh,...

Bên cạnh những kiến thức về kinh doanh, chuyện đời tư tình cảm của các Shark cũng là chủ đề được quan tâm. Vài tuần trở lại đây, việc Shark Bình công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên Phương Oanh càng khiến nhiều người chú ý.

Ngoài ra, Top 3 chương trình gameshow âm nhạc ấn tượng là "The Masked Singer", "Vote For Five" và "Big Song Big Deal". Nhiều người không mấy bất ngờ khi "The Masked Singer" nằm trong các chương trình gameshow âm nhạc ở Việt Nam có lượng thảo luận cao nhất trên mạng xã hội bởi nhờ vào sự đầu tư công phu cộng với những yếu tố bất ngờ, khó đoán từ các giọng ca, chương trình đã gây ra những tò mò và tranh cãi vô cùng gay gắt trên mạng xã hội.

Ngay tập phát sóng đầu tiên, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn bởi sân khấu hoành tráng, đầu tư công phu trong từng bộ trang phục hóa trang. Đỉnh điểm là sự xuất hiện của Lương Bích Hữu ở tập 7 đã làm chương trình "hot" hơn với tổng lượt thảo luận tăng xấp xỉ gấp 9 lần (so với các tập trước) và nhanh chóng trở thành Top 1 thịnh hành trên YouTube.

Bên cạnh yếu tố ca sĩ chính, dàn cố vấn của chương trình gồm Trấn Thành, Tóc Tiên, Đức Phúc, Wowy,... cũng là một trong những điều gây chú ý. Trấn Thành, Tóc Tiên được khen ngợi vì sự hiểu biết về âm nhạc nhưng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Trong đó phải kể đến việc nam MC sinh năm 1987 xưng hô ngang hàng với ca sĩ Lương Bích Hữu - sinh năm 1984. Tuy nhiên ông xã Hari Won đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ thân thiết cũng như cách xưng hô của anh với các nghệ sĩ đồng nghiệp: "Thứ nhất, nghệ sĩ không có tuổi. Chúng tôi xưng hô theo độ trẻ trung trong tâm hồn của nhau. Mà nhất là phụ nữ, ai cũng muốn xưng hô cho trẻ lên, thậm chí người ta còn không muốn được gọi là chị. Hay ai lớn tuổi rồi thì cứ dặn mọi người xưng bằng chị đi, đừng gọi bằng cô, nghe già lắm. Cái nghề này nó là như thế. Thứ hai, mỗi người họ có một mối quan hệ bạn bè riêng, nên cách xưng hô cũng sẽ khác nhau tùy mối quan hệ đó thân thiết thế nào", anh viết trên trang Facebook cá nhân.

