Chiêm ngưỡng nhan sắc thuần khiết, đầy cuốn hút của nữ chính 'Hoàn hồn 2'

Thứ Ba, ngày 13/12/2022 05:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim truyền hình 'Hoàn hồn 2', diễn viên Go Yoon Jung gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, không tì vết.

Mới đây, tập đầu tiên của Hoàn Hồn 2 đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 10/12. Ngoại trừ vai nữ chính có sự thay đổi, đoàn làm phim vẫn giữ nguyên dàn cast từ mùa 1.

Việc Jung So Min (nữ chính mùa 1) được thay bằng Go Yoon Jung (nữ chính ở mùa 2) là cần thiết. Tuy nhiên, với những người hâm mộ đã có ấn tượng sâu sắc với màn thể hiện của Jung So Min, sẽ không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng.

Có thể so về khoản diễn xuất, Go Yoon Jung không sánh được với đàn chị Jung So Min, nhưng về phần visual thì quả thực phải dành lời khen ngợi cho ngôi sao họ Go.

Một số phân cảnh của Go Yoon Jung trong Hoàn hồn 2

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, Go Yoon Jung từng được nhiều thương hiệu săn đón. Được biết, cô bước chân vào showbiz trong vai trò người mẫu và từng đóng quảng cáo cho hàng loạt nhãn hàng danh tiếng.

Đáng chú ý, Go Yoon Jung cũng thẳng thắn thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài như hiện tại. Cô được xếp vào danh sách Những người đẹp đã qua “chỉnh sửa” thành công nhất Hàn Quốc

Tuy nhiên, Go Yoon Jung cũng là một trong số các mỹ nhân dao kéo hiếm hoi được đánh giá cao về mảng diễn xuất, liên tục góp mặt trong các dự án chất lượng của làng phim ảnh xứ kim chi trong vòng 3 - 4 năm trở lại đây.

Go Yoon Jung bắt đầu đóng phim từ năm 2019, với vai diễn trong tác phẩm truyền hình đầu tay Chàng trai ngoại cảm (He Is Psychometric). Sau đó, cô tham gia nhiều sêri đình đám như Nữ y tá can trường (The School Nurse Files), Sweet Home (Sweet Home: Thế giới ma quái), Trường luật (Law School)…

Hình ảnh thời đi học của 9X khác xa với ngoại hình hiện tại.

Với năng khiếu hội họa, cô đã tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt và thiết kế diện mạo mình mong muốn để bác sĩ thực hiện.

Cô trở thành mỹ nhân trong làng giải trí với gương mặt đẹp không góc chết cùng thần thái đầy khí chất. Youn Jung còn được bình chọn là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn.

Nhan sắc tựa nữ thần của cô nàng 9X được nhiều người so sánh với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun - nữ diễn viên chính trong phim Vì sao đưa anh tới.

Không chỉ có nhan sắc, tài năng mới là điều giúp Youn Jung chinh phục công chúng. Cô không ngừng nỗ lực thể hiện bản thân để không bị coi là "bình hoa di động".

Năm 2022 đánh dấu bước đột phá lớn của Go Yoon Jung. Ngoài vai Naksu trong phim truyền hình Hoàn hồn 1 (Alchemy Of Souls 1) chỉ xuất hiện thoáng qua, cô còn tấn công màn ảnh rộng cùng bom tấn Săn lùng (Hunt) của đạo diễn Lee Jung Jae.

Đến cuối năm nay, Go Yoon Jung hứa hẹn có màn trở lại hoành tráng với Hoàn hồn 2. Lần này, Naksu của mỹ nhân 26 tuổi được trở thành nữ chính. Đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của Go Yoon Jung trên màn ảnh nhỏ.

Hoàn Hồn với sự tham gia của Go Yoon Jung, Lee Jae Wook, Hwang Min Hyun,... hiện đang được phát sóng trên đài cáp tvN vào mỗi tối thứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần với tổng cộng 10 tập phim ở mùa 2.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/chiem-nguong-nhan-sac-thuan-khiet-day-cuon-hut-cua-nu-chinh-hoan...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/chiem-nguong-nhan-sac-thuan-khiet-day-cuon-hut-cua-nu-chinh-hoan-hon-2-a560160.html