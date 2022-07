Châu Kiệt Luân gây bão với album mới sau 6 năm vắng bóng

Người hâm mộ giờ đây có thể trải nghiệm album rất được mong đợi của ông vua của làng nhạc Hoa ngữ theo cách gần gũi và đặc biệt hơn.

Châu Kiệt Luân vừa tái xuất làng nhạc Hoa ngữ với MV Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất). Các tin tức xoay quanh nam ca sĩ và album mới nhanh chóng chiếm sóng các nền tảng mạng xã hội ở nhiều quốc gia châu Á. Đây là album mới của Châu Kiệt Luân sau 6 năm vắng bóng.

Châu Kiệt Luân chia sẻ: “Xin chào các bạn, tôi đã trở lại. Sau nhiều năm, tôi rất vui vì cuối cùng đã có thể giới thiệu tới các bạn album mới nhất The Greatest Works of Art vào tháng 7 năm nay. Lần này, ngoài việc đưa các bạn đến với hành trình âm nhạc đặc sắc, tôi còn trở thành một nhà du hành âm nhạc, thông qua các bài hát và MV của mình dẫn mọi người đi qua những khung cảnh âm nhạc tuyệt vời trong từng ca khúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ và bạn bè trên thế giới đã luôn ủng hộ tôi, và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ thích album mới này”.

Đặc biệt, Thiên vương Đài Loan (Trung Quốc) đã quyết định hợp tác độc quyền với Spotify phát hành Enhanced Album. Anh cũng là ngôi sao đầu tiên của làng nhạc Hoa ngữ xuất hiện trên các bảng quảng cáo của Spotify lần lượt ở Quảng trường Thời đại New York, Toronto, và Đài Loan. Trước đó, những nghệ sĩ nổi tiếng như Daft Punk, Lady Gaga, Megan The Stallion, Billie Eilish, BTS, BLACKPINK và Taylor Swift đều phát hành Enhanced Album.

Jay Chou presents [Greatest Works of Art], the Enhanced Album ra mắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 với 12 bản nhạc, trong đó bao gồm một đoạn nhạc giới thiệu và 6 bài hát mới cùng 5 ca khúc kinh điển nhất của Châu Kiệt Luân như Won't Cry, If You Don't Love Me, It's Fine, Mojito, Waiting For You, I Truly Believe. Người hâm mộ có thể thưởng thức những nội dung gần gũi, chi tiết của nghệ sĩ, chẳng hạn như lý giải về nguồn cảm hứng, ý tưởng tạo nên mỗi bài hát và storyline (lời bình cá nhân cho từng bài hát - PV). Enhanced Album cũng cung cấp các video độc quyền về Châu Kiệt Luân cho người hâm mộ lưu lại những khoảnh khắc đời thường của anh khi gửi lời chào bằng cả tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Enhanced Album hứa hẹn sẽ chinh phục được các fan lâu năm lẫn những người mới biết đến anh.

Kossy Ng, Trưởng bộ phận Âm nhạc của Spotify tại Châu Á, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Châu Kiệt Luân trong đợt phát hành album rất được mong đợi lần này, đồng thời giúp người hâm mộ kết nối nhiều hơn với anh. Châu Kiệt Luân như một biểu tượng của làng nhạc Hoa ngữ và chúng tôi mong rằng người hâm mộ sẽ yêu thích nội dung sắp tới nhiều như tình cảm mà chúng tôi dành cho album này”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/chau-kiet-luan-gay-bao-voi-album-moi-sau-6-nam-vang-bong-c47a7428.html