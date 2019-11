Châu Đăng Khoa, Hải Yến Idol ngồi ghế nóng cuộc thi có giải thưởng 20 tỷ

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 17:24 PM (GMT+7)

Hải Yến tiết lộ Châu Đăng Khoa muốn “cướp” thí sinh của Z-pop dream mùa 2 về công ty riêng.

Mới đây, Z-pop dream mùa 2 – dự án tìm kiếm, đào tạo và mang đến cơ hội tỏa sáng cho các tài năng âm nhạc tại châu Á trên sóng truyền hình và nền tảng số vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM.

Năm 2018, Z-pop dream mùa 1 đã tạo ra “cơn sốt” trong khu vực với màn ra mắt ấn tượng của hai nhóm nhạc với 7 quốc tịch là Z-Boys và Z-Girls tại Hàn Quốc. Các MV như What you waiting for?, No limit, Streets of Gold, Holla Holla... liên tiếp thu hút sự quan tâm lớn của khán giả châu Á. Hai thành viên người Việt là Roy (Z-Boys) và Quin (Z-Girls) cũng tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ.

Châu Đăng Khoa và Hải Yến trong buổi ra mắt cuộc thi

Mùa giải năm nay sẽ được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Đồng hành cùng các thí sinh tại Việt Nam trong mùa 2 là Trúc Nhân, Châu Đăng Khoa, Bảo Anh, Nguyễn Hải Yến… và các vị cố vấn chuyên môn người Hàn Quốc. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 20 tỷ đồng. Quán quân gồm 1 nam và 1 nữ sẽ lên đường tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc và Top 5 thí sinh có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội giành được hợp đồng hợp tác độc quyền trong vòng 5 năm tại thị trường Việt Nam.

Trong vai trò là giám khảo chuyên môn và giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khẳng định cuộc thi này là một cuộc chiến tài năng công bằng, phản ánh đúng thực trang của các thí sinh. Tiêu chí để ban giám khảo đánh giá tiềm năng của các thí sinh đó là phải sở hữu sức thu hút tự nhiên, kỹ năng, tài năng, ngoại hình và đặc biệt là tinh thần chiến đấu cao. Theo anh, phải có nghị lực chiến đấu tốt, một tinh thần thép thì các bạn mới có thể sánh vai với các nền công nghiệp âm nhạc, giải trí nước bạn.

Nam nhạc sĩ háo hức trước tài năng của các thí sinh mùa giải năm nay

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến nhận xét, các bạn thí sinh năm nay đa phần còn rất trẻ. Dù chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng các bạn đã bộc lộ tài năng sớm, tự tin thể hiện rất rõ khát khao, đam mê với âm nhạc và đặc biệt là biết chỉn chu về mặt hình ảnh ngay từ vòng loại. Cô tiết lộ, rất nhiều lần khi gặp thí sinh sáng giá, Châu Đăng Khoa cứ phấn khích muốn “bắt” về công ty anh. Châu Đăng Khoa cũng thú nhận anh không thể kiềm chế được sự “ham muốn” các tài năng trẻ. Anh cho hay “Người mà tôi rất muốn giành về đã trở thành quán quân. Các bạn quán quân của mùa hai vừa hát tốt, vừa có vũ đạo tốt và tinh thần chiến đấu cũng rất tốt”