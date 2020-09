Chân dung mỹ nhân 1m90 đem vài trăm tỷ sang Việt Nam tiêu chơi “sương sương”

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 00:06 AM (GMT+7)

Việt Nam là địa điểm du lịch được người đẹp chi tận 9 triệu đô để tha hồ ăn chơi.

Tuy chỉ xuất hiện trong một bối cảnh duy nhất trong bom tấn 8400 tỷ, dải đất hình chữ S được nhân vật nữ chính nhắc đến đầy ưu ái.

Một chuyến du lịch ngắn ngày được Kat vạch ra khi trốn chồng hẹn hò với nam chính, nhưng cặp đôi chỉ quanh quẩn ở chiếc du thuyền nổi lênh đênh trên Vịnh Hạ Long. Điều khiến khán giả kinh ngạc là nữ chính đã chia sẻ bâng quơ rằng hai vợ chồng đi Việt Nam chỉ “dằn túi” sương sương có 9 triệu đô, tương đương 208 tỷ đồng Việt Nam.

Với vai chính trong bộ phim bom tấn “Tenet” của đạo diễn Christopher Nolan, Elizabeth Debicki gây ấn tượng với chiều cao 1m90 cùng gương mặt đậm chất điện ảnh. Có bố mẹ là nghệ sĩ ballet, Debicki từ sớm đã được tiếp xúc với nghệ thuật và bén duyên ở cả lĩnh vực sân khấu lẫn điện ảnh.

Tại Hollywood, cô thuộc nhóm diễn viên nữ có ngoại hình nổi trội, và là “nàng thơ” của nhiều tạp chí uy tín.

“Bông hồng nước Úc” thường được mời vào những vai có tính cách đặc biệt, mang đậm dấu ấn nữ quyền như vai “bà trùm” dải ngân hà Ayesha trong “Guardians of the galaxy”. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim “The Great Gatsby”, “Macbeth” (2015), “The Man from U.N.C.L.E.” (2015), “Mopsey in Peter Rabbit” (2018)...

Diễn viên 9X sở hữu vẻ đẹp kiêu kỳ, đôi chân dài miên man và đôi mắt sâu hút hồn người đối diện. Trước khi trở thành diễn viên, Elizabeth Debicki từng có thời gian dài theo đuổi múa ballet.

Cao đến 1m90, Elizabeth Debicki tâm sự cô từng rất bối rối và chán nản với chiều cao “khác người” của mình. Tuy nhiên càng về sau, cô càng nhận ra đó cũng là một lợi thế trong quá trình casting cho một số vai diễn.

Hoạt động nghệ thuật vô cùng năng nổ nhưng người đẹp lại vô cùng kín tiếng trong đời tư. Khi được hỏi về chuyện hẹn hò, nữ diễn viên thường từ chối trả lời. Cô chỉ chia sẻ rằng mẫu bạn trai lí tưởng phải là người thông minh, trung thực. Ngoài ra, nàng thơ “Tenet” cho biết cô không ngại hẹn hò với chàng trai có chiều cao “khiêm tốn” hơn mình.

“Tenet” là dự án điện ảnh có kinh phí đầy tư lên đến hơn 200 triệu USD, được nhiều tờ báo uy tín thế giới hết lời khen ngợi. Thậm chí, tờ “Times of London” còn tung hô Tenet giúp cho “nền điện ảnh hồi sinh”.

Nguồn: http://danviet.vn/chan-dung-my-nhan-1m90-dem-vai-tram-ty-sang-viet-nam-tieu-choi-suong-suong-502...Nguồn: http://danviet.vn/chan-dung-my-nhan-1m90-dem-vai-tram-ty-sang-viet-nam-tieu-choi-suong-suong-50202039042623.htm