Chân dài miền Tây làm vợ thứ 4 của đại gia trăm tỷ hơn 26 tuổi đổi đời giàu có, sống sướng như tiên

Phan Như Thảo và đại gia Đức An gặp gỡ một cách tình cờ. Đức An đi cùng một người bạn vào quán bar và Phan Như Thảo cũng có mặt trong cuộc vui này. Lần đầu gặp nhau, Đức An chẳng ấn tượng gì, trong khi đó, Phan Như Thảo cũng ăn diện quá giản dị, thậm chí là không dùng nước hoa… so với sự lấp lánh, thơm tho và gợi cảm của những cô gái khác.

Đại gia Đức An chẳng nghĩ đến chuyện sẽ có một tình yêu ở đây và chỉ tập trung uống rượu. Liên tục cụng ly, rượu lần lượt hết, Đức An sắp đầy “tửu lượng” thì Phan Như Thảo vẫn… như thường. Nhưng khi đã ngà ngà say, vị đại gia lại thấy Phan Như Thảo có chút hay ho, dễ thương dù không lộng lẫy, điệu đà…