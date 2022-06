Cảnh nóng với trai đẹp kém 8 tuổi của "nàng Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn bị ném đá vì 1 chi tiết "sốc"

Nhà sản xuất Mom, Don't Do That! đã lên tiếng giải thích về cảnh 18+ này sau khi bị dân mạng chỉ trích.

Cảnh nóng là 1 tình tiết trong phim góp phần thúc đẩy cốt truyện phát triển hay đẩy tình tiết lên đến cao trào, tuy nhiên có những chi tiết 18+ gây tranh cãi dữ dội vì phản cảm. Mới đây, Mom, Don't Do That! (Tạm dịch: Mẹ, đừng làm thế!) - phim đề cập đến xu hướng tìm người yêu qua ứng dụng hẹn hò, cũng gặp trường hợp tương tự.

Giả Tịnh Văn và Ngô Khảng Nhân trong phim

Trong đoạn trailer kéo dài hơn 2 phút vừa lên sóng, tuy chỉ xuất hiện vài giây nhưng cảnh nóng giữa Giả Tịnh Văn - Ngô Khảng Nhân gây bất ngờ, nhận về nhiều tranh cãi, chỉ trích vì hình ảnh phản cảm. Theo đó, có thể thấy nhân vật do Ngô Khảng Nhân đảm nhận đã để lộ 100% cơ thể trong cảnh quay này, video chỉ làm mờ phần nhạy cảm.

Nhiều dân mạng bày tỏ ý kiến phản đối vì việc để nhân vật khỏa thân, có những hành động thái quá trong trường hợp này là không cần thiết, phản tác dụng. "Đừng lạm dụng cảnh nóng như vậy!", "Nhìn phản cảm quá", "Không biết cảnh này lên phim có bị cắt đi không?" "Ghê quá",.... bình luận của dân mạng.

Cảnh 18+ trong Mom, don't do that!

Sau nhiều ý kiến từ công chúng, nhà sản xuất đã phải lên tiếng giải thích rằng tuy cảnh quay giống như Ngô Khảng Nhân khỏa thân hoàn toàn nhưng thực tế anh có mặc đồ bảo hộ nhỏ.

Nói thêm về Giả Tịnh Văn và Ngô Khảng Nhân. Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, nổi tiếng với vai diễn Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký 2003, Võ Mỵ Nương trong Chí Tôn hồng nhan… Năm 2021, cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc (Ảnh hậu) tại Liên hoan phim Kim Mã với vai diễn trong "Thác nước". Nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với doanh nhân Tôn Chí Hạo và đường ai nấy đi vào năm 2010. Đến năm 2018, Giả Tịnh Văn tổ chức hôn lễ với tài tử kém 9 tuổi Tu Kiệt Khải và đã có hai con gái.

Ngô Khảng Nhân sinh năm 1982. Anh ghi dấu ấn vào loạt các bộ phim về tình yêu tạo được cơn sốt trong giới trẻ như Tình yêu rắc rối, Tình yêu là gì. Tuy lối diễn xuất không quá nổi bật nhưng sao nam này lại nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, body đạt chuẩn.

Một số hình ảnh khác trong phim

Mom, Don't Do That! dựa trên một câu chuyện có thật. Phim kể về một người phụ nữ 60 tuổi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tìm người yêu mới sau khi chồng qua đời. Việc làm này của người phụ nữ đã ảnh hưởng ít nhiều đến 2 cô con gái - cô chị cả do Giả Tịnh Văn đóng có tư tưởng sống độc thân, con gái nhỏ Kha Gia Yến bị tổn thương tình cảm vì bị bạn trai phản bội.

Mom, Don't Do That! được phát hành vào ngày 15/ 7/2022.

