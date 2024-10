Cái kết của thương hiệu về quái vật ký sinh trùng gây bão toàn cầu

Venom: Kèo cuối (Tựa quốc tế: Venom: The Last Dance) là phần ba cũng là phần cuối khép lại series Venom thuộc Vũ trụ điện ảnh Spider-man do Sony khởi động từ năm 2018.

Thương hiệu từng gây bão tại phòng vé với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ USD toàn cầu. Do đó, chương cuối về Venom cũng được hy vọng sẽ tạo cơn sốt tương tự hai phần đầu.

Trận chiến cuối cùng của Venom

Nội dung phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước Venom: Đối mặt tử thù (2021), xoay quanh hành trình của phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy) phải tìm cách hòa hợp với quái vật Venom sống ký sinh trên cơ thể anh.

Lúc này, Eddie và Venom tiếp tục bị Chính phủ truy nã khắp nơi sau cuộc giao tranh với quái vật Carnage. Trên đường đi, họ đụng độ kẻ thù mới là Xenophage - quái vật chuyên đi săn những sinh vật ký sinh trùng ngoài hành tinh như Venom.

Xenophage đến Trái Đất để tiêu diệt Venom theo chỉ đạo của tà thần Knull – thực thể đã xuất hiện trước khi vũ trụ tạo thành. Venom cũng đang giữ bí mật Knull tìm kiếm nên Trái Đất sẽ bị hủy diệt nếu nó và Eddie vẫn dính chặt với nhau.

Tom Hardy tiếp tục vào vai phóng viên Eddie Brock bị quái vật Venom sống ký sinh.

Nội dung Venom 3 khá đơn giản, đi theo mô-típ quen thuộc làm nên thành công của thương hiệu. Biên kịch chú trọng yếu tố hài, khai thác tiếng cười dựa trên mối quan hệ giữa Eddie và Venom.

Venom được xây dựng như đứa trẻ ngây thơ, khó chiều. Eddie thì lôi thôi, nhếch nhác, thường xuyên khó chịu vì thói ham ăn của Venom. Tính cách trái ngược của hai nhân vật là điểm nhấn giúp series ghi điểm với người xem. Nhưng đến phần ba, cả hai xem nhau như tri kỷ, thấu hiểu hơn sau nhiều biến cố.

Kinh phí 120 triệu USD đổ dồn vào phần hành động. Ê-kíp chiêu đãi khán giả bằng hàng loạt pha rượt đuổi, trận đụng độ gay cấn suốt thời lượng 109 phút.

Nhiều đại cảnh cháy nổ kết hợp hiệu ứng CGI hoành tráng, tạo nên các phân đoạn hấp dẫn và lôi cuốn. Đặc biệt, cảnh chiến đấu cuối phim với số lượng nhân vật đồ sộ tạo cảm giác mãn nhãn, xứng đáng khép lại cả series.

Xenophage được mô tả như là quái vật hung hãn nhất mà Venom từng đối đầu. Nó có tốc độ vượt trội, đầy sức mạnh và miễn nhiễm với năng lực của ký sinh trùng. Điều đó càng giúp cho trận chiến cuối cùng của Venom trở nên kịch tính.

Ở phần cuối, ê-kíp cũng chiều lòng người hâm mộ khi đưa vào nhiều sinh vật quen thuộc trong truyện tranh Marvel như Scream, Lasher, Agony, Phage… Phim cũng có một số tình tiết gợi mở việc Eddie và Venom dịch chuyển tới Vũ trụ điện ảnh Marvel, càng tăng thêm sự phấn khích cho khán giả.

Một vài hình ảnh trong phim.

Tom Hardy cứu phim

Dù được đầu tư mạnh về mảng hành động, nội dung của Venom 3 lại hời hợt và ít yếu tố bất ngờ. Diễn xuất của Tom Hardy gần như điểm sáng hiếm hoi của phim.

Trở lại series sau ba năm, tài tử không gặp khó khăn khi vào vai diễn quen thuộc. Ngôi sao sinh năm 1977 mang đến sự đa chiều cho nhân vật Eddie cũng như sự hài hước cho Venom.

Nhờ vào kỹ năng trình diễn xuất sắc, Tom Hardy cũng giúp Venom trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn với khán giả. Nó không chỉ là một sinh vật ngoài hành tinh bạo lực mà liên tục có những màn tương tác thú vị với vật chủ Eddie.

Giống hai phần trước, Venom 3 bị giới phê bình chê tơi tả khi ra mắt. Tác phẩm bị xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với 37% tích cực, điểm số trên IMDb là 6.2/10.

Phần lớn ý kiến đánh giá phim có kịch bản tệ, nhiều tình tiết khiên cưỡng. Một số nhân vật được đưa vào một cách vô tội vạ, tạo cảm giác thừa thãi. Cuộc chiến cuối cùng của Eddie - Venom không tạo ra nhiều cảm xúc với người xem, mà khép lại với những tiếng cười hời hợt.

Sự xuất hiện của Tom Hardy là yếu tố giúp phim ghi điểm.

Hiện tại, Venom vẫn là series thành công nhất về mặt thương mại trong Vũ trụ điện ảnh Spider-Man. Sau thất bại nặng nề của Madame Web hồi đầu năm, Venom 3 được xem như tia hy vọng giúp hãng vực dậy vào thời điểm dòng phim siêu anh hùng đang thoái trào.

Nhờ tiếng tăm của các phần trước, Venom 3 vẫn được đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt. Hơn nữa, phần lớn khán giả cũng tò mò về cái kết của thương hiệu siêu anh hùng ăn theo Người Nhện nên quyết định bỏ tiền mua vé xem phim.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án hốt hơn 27 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần mở màn, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu. Thành tích phòng vé quốc tế cũng khả quan, hiện đạt hơn 178 triệu USD. Deadline dự tính phim cần đạt khoảng 450–500 triệu USD để có lãi.

Nhìn chung, Venom: Kèo cuối vẫn là một bộ phim hành động đậm chất giải trí. Dù còn thiếu chiều sâu về mặt nội dung, tác phẩm vẫn mang lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhất là với người hâm mộ thương hiệu này.

