Các Vlogger nổi tiếng đời đầu giờ ra sao?

Thời hoàng kim của giới sáng tạo nội dung là khoảng 2010-2015, khi Youtube vừa du nhập vào Việt Nam, với một loạt gương mặt trẻ như JVevermind, Huyme, An Nguy, Phở Đặc Biệt, Toàn Shinoda, An Nguy, Huyme, He Always Smile... Họ được coi là những người tiên phong sản xuất những video YouTube dài khoảng 5 - 10 phút, nội dung đa phần hài hước nhưng cũng sâu sắc, nói lên quan điểm cá nhân, cập nhật đời sống giới trẻ, thế hệ 9X. Hiện tại, các vlogger đã có nhiều hướng rẽ khác nhau, đạt thành tựu mới hoặc lựa chọn ở ẩn.

JVevermind (JV)

JVevermind.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, Hà Nội, được mọi người biết đến với loạt video hài hước, mang đậm tính châm biếm về những sự việc trong cuộc sống hay vấn đề gây nhức nhối xã hội. Nhờ video sáng tạo, độc đáo, anh nhanh chóng trở thành gương mặt đi đầu trong làn sóng vlogger, là người đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng YouTube.

Anh có cách dẫn dắt câu chuyện tự nhiên, gây cười mà không khiên cưỡng nên thu hút nhiều fan. Tuy nhiên, sau nhiều năm liền làm video, cuối 2018, JV bất ngờ dừng hoạt động, để kênh YouTube với hơn 2 triệu lượt đăng ký rơi vào tình trạng "phủ bụi". Đến năm 2019, anh lần đầu thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi cho ra mắt phim ngắn đầu tay Không dấu chân người. JV cũng có quyết định táo bạo khi xóa sạch thông tin trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội cùng 50 video triệu views từng tạo nên tên tuổi trên kênh YouTube. Tuy nhiên, sau bộ phim, anh tiếp tục ở ẩn. Sự vắng bóng của JV đã khiến nhiều fan nuối tiếc thời gian dài.

Đến tháng 4/2023, JV bất ngờ tái xuất. Anh thông báo chính thức quay trở lại đường đua mạng xã hội với video YouTuber hết thời thử trở thành TikToker nổi tiếng trong một tuần. Hôm 2/4, JV đăng tải video Mạng xã hội không còn vui nữa. Anh cho rằng hiện tại các nền tảng tràn ngập những vụ bê bối và thông tin tiêu cực, làm mất đi tính giải trí, lành mạnh vốn có.

Về cuộc sống cá nhân, JV công khai có bạn gái vào năm 2020 và vẫn giữ kín danh tính của cô.

An Nguy

Gia đình nhỏ của An Nguy hiện tại. Ảnh: Instagram annguy318

An Nguy tên thật Ngụy Thiên An, sinh năm 1987, từng là một trong những nữ vlogger nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2013, nữ du học sinh Mỹ khi ấy được nhiều người biết đến với loạt video phong cách bất cần đời, nói về các vấn đề xã hội dưới góc nhìn thú vị, mang tính giải trí cao.

Cô cũng từng được nhiều người chú ý bởi mối tình với cố vlogger Toàn Shinoda. Năm 2016, An Nguy về Việt Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face, sau đó đảm nhận vai nữ chính trong một số bộ phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai (2016), Chú ơi đừng lấy mẹ con (2018).

Tuy nhiên, sự nghiệp của An Nguy gặp sóng gió khi vướng vào ồn ào tình cảm với diễn viên Kiều Minh Tuấn năm 2018. Sau sự vụ này, nữ vlogger rời khỏi showbiz và sang Mỹ định cư. Cô xây dựng cuộc sống bên người yêu đồng giới Alex Nguyễn. Năm 2020, cô thông báo mang thai và đến tháng 3/2021 sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Thiên Ý, tên thân mật là Bay Bé Bỏng. Hiện An Nguy rất kín tiếng trên mạng xã hội, có khi cả năm mới cập nhật hình ảnh gia đình trên Instagram có hơn 809.000 người theo dõi.

Huyme

Huyme đã làm lễ ăn hỏi, thành hôn và tiệc cưới với bạn gái lâu năm Hàn Hằng tại Thanh Hóa hôm 25/3. Ảnh: Tada Wedding Films

Huyme tên thật là Phạm Công Thành, sinh năm 1993, Hà Nội. Huyme bén duyên làm vlog từ cuối năm 2011, lúc du học Mỹ. Bên cạnh gương mặt điển trai, nam vlogger thu hút người theo dõi nhờ cách truyền tải nội dung gần gũi, hài hước và hiện đại.

Khi tạo dựng được tên tuổi từ YouTube, Huyme tham gia diễn xuất từ năm 2016, từng nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 với vai Hoàng trong Anh thầy ngôi sao. Ngoài ra, anh còn được biết đến khi đóng vai chính trong một số bộ phim như Siêu trộm, Sút... và dẫn chương trình podcast.

Khi trào lưu làm vlog thoái trào, Huyme không còn ra video đều như trước. Các video gần nhất của anh xây dựng nội dung về cuộc sống thường ngày hay những chuyến du lịch cá nhân. Khi không làm vlog, Huyme đăng tải các tác phẩm hội họa, ngành nghề chính anh từng theo học ở Mỹ. Về cuộc sống cá nhân, Huyme vừa làm lễ ăn hỏi, tiệc cưới với hot girl Hàn Hằng hồi cuối tháng Ba.

Phở Đặc Biệt

Phở Đặc Biệt.

Tên tuổi Phở Đặc Biệt (Tô Bửu Phát, sinh năm 1991, TP HCM) nổi lên khoảng năm 2013-2014. Anh cùng bạn gái hot girl Ngọc Thảo gây ấn tượng nhờ loạt video hài hước được đầu tư chỉn chu, khác biệt. Kênh Youtube của anh cũng sớm đạt được nút Vàng bởi có nhiều fan yêu mến.

Qua thời hoàng kim của Youtube, Phở Đặc Biệt cũng dần chuyển hướng từ vlogger sang doanh nhân. Anh hiện là giám đốc điều hành một công ty giải trí, đồng thời kinh doanh một số lĩnh vực như thời trang, tụ điểm dành cho giới trẻ và phòng tập gym.

He Always Smiles

He Always Smiles trong đoạn video công khai danh tính.

Năm 2013, He Always Smiles (Đỗ Hoàng Minh Khôi, sinh năm 1992, Hà Nội) thu hút sự tò mò của cư dân mạng bằng những video giấu mặt. Đến năm 2015, He Always Smiles công khai danh tính, tiết lộ gương mặt thật và nói nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Lúc tên tuổi đã ghi dấu trong lòng công chúng, anh ngừng hoạt động trên YouTube để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, mở rộng các dự án cá nhân.

Đến tháng 2/2020, Minh Khôi tái xuất với video Smile Again. Trong video, anh nói về những trải nghiệm trong lúc ngừng làm vlog và bày tỏ mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Năm 2023, kênh của Minh Khôi đăng tải video mới mang tên Smile Forever để tri ân người hâm mộ suốt 10 năm. Hiện tại, nam vlogger đời đầu sáng lập hoặc đồng sở hữu nhiều thương hiệu cà phê, thời trang.

Đu Đồ Đút (DoodleDude)

Người Nhện (bên trái, một trong hai nhà sáng tạo của Đu Đồ Đút) trong buổi trò chuyện với kênh Youtube Talk Sâu.

Đu Đồ Đút là kênh Youtube được hai anh chàng sinh năm 1991 thành lập vào 13/2/2013: Người Dơi và Người Nhện. Khác với nhiều vlogger thời bấy giờ, Đu Đồ Đút chọn cách thể hiện nội dung thông qua những hình vẽ minh họa bằng bút lông, bảng trắng, hình vẽ tay đơn giản, gần gũi. Người Dơi có nhiệm vụ: viết, vẽ, dựng. Còn Người Nhện phụ trách bổ sung, biên tập và đọc.

Người Dơi và Người Nhện chơi thân với nhau từ khi còn học cấp 3 trường chuyên, cùng làm chung nhiều dự án. Đến năm lớp 12, người Dơi đi du học nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Sau đó, đôi bạn đều làm việc liên quan đến marketing.

Sau nhiều năm miệt mài làm video, đến 2019, Đu Đồ Đút dừng cuộc chơi trên Youtube. Tới năm 2023, Đu Đồ Đút tái xuất, nói về lý do ở ẩn vì "không biết làm gì" và đăng tải một thêm một số video chiều lòng fan. Tới năm 2024, lần đầu tiên, Người Nhện xuất hiện trong một talkshow và cho biết đang là quản lý đối tác của Youtube, Google.